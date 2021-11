Microsoft Deutschland GmbH

Xbox All Access kommt im November nach Deutschland

München (ots)

Bei Xbox drehen sich alle Gedanken und Bemühungen um Dich als Spieler*in. So arbeitet das Team kontinuierlich an neuen Wegen, um Deine Gaming-Erfahrung noch besser zu gestalten. Jetzt erfolgt der nächste Schritt auf dieser fantastischen Reise: Xbox All Access ist ab dem 2. November in Deutschland verfügbar - das All Inclusive-Paket für alle Gaming-Fans!

In Österreich und Schweiz startet Xbox All Access nächstes Jahr.

Was ist Xbox All Access?

Xbox All Access enthält alles, was Du für das Gaming der nächsten Generation brauchst - von der Xbox-Konsole Deiner Wahl, bis hin zu einer großen Spieleauswahl aus über 100 Titeln ohne zusätzliche Kosten. Mit Xbox All Access entscheidest Du Dich für eine Xbox Series X oder Xbox Series S und erhältst zusätzlich Xbox Game Pass Ultimate. Darin enthalten ist EA Play, Xbox Live Gold und der Zugang zu über 100 hochwertigen Spielen, die Du auf Konsole, PC, Smartphone und Tablet spielst - und das alles bereits ab 24,99 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 24 Monaten.^ Nach Ablauf der 24 Monate Xbox All Access behältst Du die Konsole selbstverständlich!

Xbox All Access ist ein einfacher Weg, um bei einem niedrigen monatlichen Preis und ohne zusätzliche Kosten bestmöglich von dem großen Xbox-Angebot zu profitieren. Alle Einzelheiten findest Du unter xbox.com/de-de/xbox-all-access.

Was ist in Xbox All Access alles enthalten?

Mit Xbox All Access erlebst Du nicht nur Konsolen-Gaming der nächsten Generation, sondern hast auch Zugang zu über 100 erstklassigen Spielen für Konsole, PC und dank Cloud Gaming (Beta) auch auf Mobilgeräten sowie im Browser über Edge, Chrome und Safari. Zusätzlich spielst Du neue Titel der Xbox Game Studios direkt am Veröffentlichungstag, inklusive Halo Infinite und Forza Horizon 5.

Darüber hinaus erhalten Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate eine EA Play-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten. EA Play umfasst mehr als 60 Top-Spiele von EA wie FIFA 21, Titanfall 2 und Need for Speed Heat sowie Titel aus einigen der beliebtesten EA-Franchises wie Battlefield, Mass Effect, The Sims und Star Wars, exklusive Herausforderungen und Belohnungen im Spiel, spezielle Inhalte nur für Mitglieder und vieles mehr.

Xbox All Access mit Xbox Series S

Xbox Series S-Konsole

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 24,99 Euro monatlich für 24 Monate^

Keine zusätzlichen Kosten

Xbox All Access mit Xbox Series X

Xbox Series X

24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

Kosten: 32,99 Euro monatlich für 24 Monate^

Keine zusätzlichen Kosten

Wie erhalte ich Xbox All Access?

Xbox arbeitet mit ausgewählten deutschen Einzelhändlern zusammen, um Dir Deine Konsole und den Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung zu stellen:

Cyberport: Xbox All Access ist ab dem 2. November in den Filialen und auf cyberport.de verfügbar.

Xbox All Access ist ab dem 2. November in den Filialen und auf cyberport.de verfügbar. Weitere Einzelhändler in Deutschland folgen schon bald.

Einzelhändler in Österreich und Schweiz folgen 2022.

Hast Du Dich für einen teilnehmenden Händler entschieden und die Teilnahmebedingungen erfüllt, erhältst Du einfach und unkompliziert Deine Konsole. Das Beste daran: Dein Xbox Game Pass Ultimate wartet bereits auf dich, wenn Du Deine Konsole auspackst und wird Dich in unzählige Spielewelten zu entführen!

^Erfordert den Abschluss eines unentgeltlichen Kreditvertrages. Verkauf bzw. Finanzierung der Xbox Konsole und der Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft erfolgt durch den Einzelhändler bzw. den Finanzdienstleister. Xbox Series X inkl. Xbox Game Pass Ultimate für 32,99 EUR pro Monat bzw. Xbox Series S inkl. Xbox Game Pass Ultimate für 24,99 EUR pro Monat inkl. MwSt. inkl. Versandkosten mit 0 % effektivem Jahreszins - Laufzeit 24 Monate. Vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Für weitere Informationen zur Finanzierung und den Finanzierungsbedingungen, wende dich an deinen Einzelhändler.

Original-Content von: Microsoft Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell