Minecraft Wettbewerb: Microsoft und Code Your Life suchen nach den besten Zukunftsideen

In Partnerschaft mit der Bildungsinitiative Code Your Life initiiert Microsoft gemeinsam mit Dir den Minecraft Wettbewerb: Blockhelden in der Minecraft: Education Edition. Entwickele innovative, kreative Ideen, die Mut machen und unser Leben - in Zeiten von Covid-19 und darüber hinaus - erleichtern und bereichern. So gestaltest Du gemeinsam mit der Community die Zukunft aktiv mit!

Minecraft Wettbewerb: Blockhelden

Nimm teil am Wettbewerb und gestalte allein oder im Team eine Minecraft-Welt, in der Du mit schlauen Codes Lösungen für die Probleme der Zukunft entwickelst. Traue Dich und denke unkonventionell - alles ist erlaubt! Aber es geht nicht nur um das Bauen mit Blöcken, sondern auch um das Programmieren mit Agenten. Agenten sind persönliche Roboter, die nur in der Minecraft: Education Edition existieren und Dich beim Programmieren unterstützen.

Denke über das perfekte Transportsystem in Zeiten von Covid-19 nach, das Menschen sicher und effizient von A nach B bringt. Oder überlege Dir, was ein optimales Homeschooling-Zimmer ausmacht, wie Agenten beim Lernen unterstützen können oder welche Tricks gegen die Langeweile in Quarantäne helfen. Es gibt viele Fragen, auf die Du gemeinsam mit der Community eine Antwort finden wirst. Gib Deinen Agenten die richtigen Befehle und entwickle selbstfahrende Fahrzeuge, magische Türen oder verrückte Wasserfälle. Bei diesem Wettbewerb sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Warum die Minecraft: Education Edition?

In der Open World von Minecraft basteln und bauen Groß und Klein seit mehr als zehn Jahren - zusammen und allein. Aber das ist noch nicht alles: Erst als Coder entfesselst Du das volle Potenzial der Möglichkeiten in Minecraft - und genau hier kommt die Minecraft: Education Edition ins Spiel. In dieser exklusiv für Schulen entwickelten Version des Klötzchenspiels ist Coden und Programmieren ein fester Bestandteil. Auch als Neuling setzt Du mit Hilfe bestimmter Tools erlerntes Wissen kinderleicht um.

So nimmst Du am Minecraft Wettbewerb: Blockhelden teil

Du und Deine Freunde seid zwischen 12 und 18 Jahren alt? Egal, ob Experte oder Neuling in Minecraft - jeder ist bei diesem Projekt für eine gute Sache willkommen. Auch mit wenig Vorkenntnissen in Minecraft oder der Minecraft: Education Edition kannst Du die Welt verändern. Sichere Dir einen der 100 Startplätze für Dich oder Dein Team bestehend aus bis zu vier Mitgliedern und programmiere die Minecraft-Welt der Zukunft! Die Teilnahmebedingungen findest Du hier.

Melde Dich einfach über das Anmeldeformular an. Im nächsten Schritt erhältst Du Dein Starterpaket mit einer persönlichen Lizenz für die Minecraft: Education Edition - gültig für 6 Monate - sowie jede Menge Inspirationen und Video-Anleitungen für einen leichten Einstieg. Zögere jedoch nicht zu lange, denn die Starterpakete sind nur in begrenztem Umfang verfügbar.

Die wichtigsten Fakten zur Teilnahme in der Übersicht:

- Mitmachen kann jeder zwischen 12 und 18 Jahren. - Schaue den Trailer und erfahre weitere Details zum Wettbewerb. - Du kannst als Einzelperson oder mit Deinem Team mit maximal 4 Spielerinnen und Spielern teilnehmen. - Gebaut und programmiert wird in Minecraft: Education Edition. Man braucht nur wenige Vorkenntnisse und kann gleich loslegen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen ein digitales Starterpaket mit Erklärvideos und den passenden Lizenzen für Minecraft: Education Edition. Dein Ergebnis dokumentierst Du in einem kurzen Video (maximal 5 Minuten). Dies ist Dein Wettbewerbsbeitrag, den Du an das Projektbüro zurücksendest.

Wichtige Termine rund um den Wettbewerb

- Anmeldungen sind ab sofort möglich. - Nach der Anmeldung erhältst Du Deine Teilnahmeunterlagen. - Geplant, gebaut, programmiert und dokumentiert werden kann bis zum 14. Juni 2020. - Einsendeschluss ist der 14. Juni 2020 um 23:59 Uhr. - Vom 15. Juni bis 19. Juni 2020 tagt die Jury und kürt die Gewinner. - Das Finale mit Live Session auf YouTube findet am 24. Juni 2020 statt.

Was gibt's zu gewinnen?

Programmiere die kreativsten und innovativsten Minecraft-Welten und gewinne ein Xbox One X Forza Horizon 4 LEGO® Speed Champions Bundle für Dich und jedes Mitglied aus Deinem Team für Deine Zukunftsvision. Das Bundle enthält:

- Xbox One X mit 1TB - Xbox Wireless Controller - Forza Horizon 4 - LEGO® Speed Champions Erweiterung - 1-monatige Testversion des Xbox Game Pass - 1-monatige Testversion von Xbox Live Gold

Überzeuge die Experten-Jury mit Deiner Idee und gestalte die Zukunft mit! Also dann: Auf die Blöcke, fertig, los!

