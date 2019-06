Rheinische Post

Rheinische Post: Straßenbaubeiträge werden in NRW wohl bleiben

Düsseldorf (ots)

Im Vorfeld einer Expertenanhörung am heutigen Freitag hält der Chef der CDU-Fraktion im NRW-Landtag, Bodo Löttgen, die Erfolgsaussichten der Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW für gering. "Eine komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge ist schon aus rechtlichen Gründen nicht in Sicht", sagte Löttgen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).

