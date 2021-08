GfK Entertainment GmbH

Ed Sheerans "Bad Habits" ist offizieller Sommerhit 2021

Baden-Baden (ots)

"Mehr Dance-Track geht bei mir nicht", verriet Ed Sheeran unlängst dem Radiosender SWR3. Und mehr Sommersong geht in diesem Jahr auch nicht: Mit "Bad Habits" landet der britische Superstar nun den offiziellen Sommerhit 2021, ermittelt von GfK Entertainment. Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat. Ed Sheeran tritt in die Fußstapfen von Jawsh 685 & Jason Derulo, deren "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" im vergangenen Jahr den Sommerhit stellte.

Aktuell notiert "Bad Habits" auf Rang drei der Single-Charts und ist damit seit Veröffentlichung nonstop in der Top 5 vertreten. Die Offiziellen Deutschen Airplay-Charts, ermittelt von MusicTrace, führt "Bad Habits" seit zwei Wochen an, ebenso die Offizielle Schweizer Hitparade, ermittelt von GfK Entertainment. Zu den weiteren Ländern, in denen Ed Sheerans neuester Streich schon ganz oben stand, gehören u. a. Australien, Belgien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland, Norwegen und Österreich.

Dr. Mathias Giloth, Managing Director GfK Entertainment: "Ed Sheeran ist zwar kein Newcomer wie die meisten der bisherigen Sommerhit-Lieferanten, und sein Song hat einen etwas anderen Beat als Vorgänger wie "Despacito" oder "Mr. Saxobeat". Aber "Bad Habits" bringt den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt. Und in einer Zeit, in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen - oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten - kommt das Lied anscheinend gerade richtig. Entsprechend haben die Menschen "Bad Habits" in den vergangenen beiden Monaten zum beliebtesten Track Deutschlands gekürt, der zugleich mehrfach die Chartspitze erklommen hat. Ein absolut verdienter Sommerhit."

Fabian Drebes, Managing Director International Warner Music Central Europe: "Es freut uns sehr, dass Superstar Ed Sheeran mit "Bad Habits" den Menschen eine gute Zeit in diesem herausfordernden Sommer geben konnte. Wir freuen uns auf den Herbst, denn im Oktober erscheint endlich das neue Ed Sheeran-Album "=".

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.

Original-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell