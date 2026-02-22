MagentaSport

1860 München nimmt die Aufstiegsränge ins Visier: 1:0-Heimsieg gegen Rostock! Hansas Gürleyen schäumt ob des Handelfmeters: "Ich weiß nicht, ob der schon einmal Fußball gespielt hat!"

München (ots)

Nach 16 Jahren, 11 Niederlagen und 3 Remis gelingt dem TSV 1860 München mal wieder ein Sieg gegen Hansa Rostock. Beim 1:0-Heimerfolg hilft den "Löwen" ein umstrittener Handelfmeterpiff. Mit dem Erfolg gelingt den Sechzigern tabellarisch der Anschluss an Hansa Rostock (1 Punkt Rückstand), die Aufstiegsplätze bleiben in Greifweite. Trainer Markus Kauczinksi weiß um die Bedeutung des Sieges gegen einen direkten Rivalen: "Es geht für uns nicht um träumen, sondern um harte Arbeit. Wir haben sehr diszipliniert gespielt in so einem Spitzenspiel und sind ein bisschen ran gerückt."

Hansa Rostock ist nun seit 4 Spielen ohne Sieg (2 Remis, 2 Niederlagen). Die klar formulierten Aufstiegsambitionen der Rostocker geraten so in Gefahr. Auffällig: Seit dem Rekordabgang von Torjäger Ryan Naderi (für 5,5 Millionen Euro zu Glasgow Rangers) gab es keinen Sieg mehr. Frustriert kommentiert Ahmet Gürleyen die entscheidende Szene, als Referee Luca Jürgensen auf Handelfmeter entscheidet: "Wir kommen so gut ins Spiel rein und Sechzig macht eine Halbzeit gar nichts. Dann kommt so eine billige Entscheidung. Ich weiß auch nicht, was der Schiedsrichter da gemacht hat. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter schon einmal Fußball gespielt hat. Ich glaube das nicht." Zum 3. Mal ist die RefCam in der 3. Liga im Einsatz, die auch die Sicht des Schiedsrichters auf die Szene zeigt. Sechzig-Kapitän Thore Jacobsen verwandelt den Elfmeter und urteilt: "Als Sechzig-Fan hätte ich den Elfmeter gepfiffen. Ich entscheide mich meistens ein paar Tage vorher, wie ich einen Elfmeter schieße. Wir kriegen im Vorfeld ja Informationen über den gegnerischen Torwart."

TSV 1860 München - Hansa Rostock 1:0

Der Sechzger-Schwung aus dem 5:0 in Havelse prallt an körperlich starken Rostockern ab. Im Abnutzungskampf erfolgt der 1. Abschluss aufs Tor in der 36. Minute. Der Paukenschlag folgt kurz nach der Pause mit einem umstrittenen Elfmeterpfiff und der Führung für die "Löwen". Bezeichnend: der Elfmetertreffer war der 1. Schuss von Sechzig auf das Hansa-Tor! Hansa stemmt sich mit Intensität und vollem Einsatz gegen die Niederlage, bleibt aber nach dem 0:1 seit 4 Spielen ohne Sieg. Großer Makel bei 1860 München: die Konterchancen werden kaum sauber ausgespielt. Überragend gegen seinen Ex-Verein: auch ohne Tor überzeugt Sigurd Haugen mit Leidenschaft.

Markus Kauczinksi, Trainer TSV 1860 München, liegt mit dem TSV 1860 München in Schlagweite zu den Aufstiegsrängen: "Es geht für uns nicht um träumen, sondern um harte Arbeit. Wir haben sehr diszipliniert gespielt in so einem Spitzenspiel und sind ein bisschen ran gerückt. Das Spiel war von der Taktik geprägt. In der 1. Halbzeit gab es wenig Szenen: Danach war es ein bisschen offener. Nach unserem Tor hat Rostock gedrückt. Das war ausgeglichen. Wir hatten den Tick auf unserer Seite. Über den Elfmeterpfiff hätte ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Das wird aber nun mal gepfiffen. Kann man geben, muss man nicht. Das weißt du heutzutage nicht mehr. Wir haben sowas auch schon gegen uns bekommen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YWp4YWVBSDM3dWExVmRJSzhTOHduQVZUZlc5MzVNQU5sYUFRdUE4VVI0QT0=

Thore Jacobsen, Kapitän TSV 1860 München, lupft die "Löwen" mit seinem 6. Saisontor vom Elfmeterpunkt zum Sieg: "Das war ein richtige Brustlöser. Die letzten Wochen war einfach schwer für uns. Nun hat man die Euphorie im Stadion gespürt. Als Sechzig-Fan hätte ich den Elfmeter gepfiffen. Ich entscheide mich meistens ein paar Tage vorher, wie ich einen Elfmeter schieße. Wir kriegen im Vorfeld ja Informationen über den gegnerischen Torwart. Wenn wir so weitermachen, können wir weiter träumen. Die nächsten 3 Spiele sind richtungsweisend." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZVBkclhKOVFDelk2bllQWFpHeDFkWlhWaTI0RzE4SWRzK1NlT1RVOWVubz0=

Daniel Brinkmann, Trainer Hansa Rostock, trifft nun mit Hansa auf Essen, Cottbus, Duisburg, Wiesbaden und Verl: "Ich weiß nicht, was Ahmet Gürleyen bei der Elfmetersituation mit seiner Hand noch machen soll. Er geht ja weg. Man findet immer eine Begründung, warum es Hand war oder nicht. Das ist mega bitter für uns, weil wir über 90 Minuten extrem viel investiert haben. 1860 war nur auf verteidigen und kontern aus. Du spielst dann gegen eine Wand. Aus unseren wenigen Momenten müssen wir Tore mache. So ist das schade, weil wir mehr Aufwand für das Spiel betrieben haben. Ich kritisiere diese Entscheidung. Doch am Ende geht es darum, dass wir unser Spiel besser machen. Wir haben auch kein Tor geschossen. Trotzdem habe ich eine engagierte Mannschaftsleistung gesehen. Die Jungs marschieren und wir marschieren weiter. Wir werden am Ende in der Verlosung dabei sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Abstand darf nicht mehr größer werden. Lass uns klar in der Birne sein und mutig sein!" Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YWszYVNtUFRGUThTYUV2L0h2NlQxNkN0TGpFVEd0cDhPUnVSOU9kU3Qwdz0=

Ahmet Gürleyen, Hansa Rostock, verursacht den Handelfmeter vor dem 0:1 und ist auch nach der Partie kaum zu bremsen: "Das ist nicht das 1. Spiel, das wir so gestalten. Diesmal ist noch ein anderer Mann dafür verantwortlich, dass wir das Spiel verlieren. Mir fehlen langsam die Worte. Es gibt jede Woche eine andere Scheiße. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Wir kommen so gut ins Spiel rein und Sechzig macht eine Halbzeit gar nichts. Dann kommt so eine billige Entscheidung. Ich weiß auch nicht, was der Schiedsrichter da gemacht hat. Er hat mich angeschaut und zeigt auf einmal auf den Punkt. Auch nach dem Spiel ist er einfach weg gegangen, als ich ihn fragte, was er da gesehen hat. Das ist eine Katastrophe. Ich kann meinen Arm nicht verschwinden lassen und er schießt mich aus 1 Meter. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter schon einmal Fußball gespielt hat. Ich glaube das nicht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnBwcFBJOW1lbHRtdTh0dmxLUVV5UlVHc2QzYWd1S3RFM0I0YmtJTGV3cz0=

Hautnah dabei beim Schiedsrichter: im Spiel TSV 1860 München - Hansa Rostock kommt die RefCam (Schiedsrichterkamera) zum 3. Mal in der Saison zum Einsatz. Schiedsrichter Luca Jürgensen freut sich vor der Begegnung auf die Maßnahme: "Ich hoffe, dass ich Einblicke und Verständnis für die Arbeit als Schiedsrichter schaffen kann. Die Zuschauer, Schiedsrichter und Spieler sollen einen Einblick bekommen wie das aus meiner Perspektive aussieht. Die verschiedenen Positionen auf dem Platz sollen klar werden und wie schwierig das dann manchmal ist." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K0w4Y3ptcnNCdDlSb1hjV2xVczhSTjQ3VmZOMklsNmlpclJaMER3eXd1QT0=

