MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Dienstag & Mittwoch ab 18.30 Uhr

RWE bestes Team 2025, Kölns "Schockmoment" beim Busunfall, DFB-Präsi will zur Frauen EM 2029 "über 1 Mio Fans in die Stadien bringen"

München (ots)

Ein 1:0 gegen Mannheim reicht diesmal auch: RW Essen ist jetzt mit 19 Punkten aus 7 Partien die erfolgreichste Mannschaft des Jahres, hat nunmehr 36 Punkte - das bedeutet etwas Luft im Abstiegskampf. Anders als Mannheim, das nun Drittletzter ist. Waldhof Trainer Bernhard Trares verlegt seine Kritik wieder mal auf den Schiedsrichter: "Viel zu viele Gelbe Karten, total faires Spiel. Essen hat sehr oft auf dem Platz gelegen, sie haben sich gerollt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen." Kritisch sieht Trares auch den Freistoß, den Arslan zum Siegtreffer (24.) nutzt: "Was soll da sein? Die Szene hat das Spiel entschieden. Wir waren klar besser, haben das Spiel dominiert."

Aue ist wieder in der Spur nach dem 2:1 gegen Viktoria Köln - 3. Sieg in Folge, 40 Punkte, solider 10. Platz, mit dem 3. Rang in Sichtweite. Zumal das Topspiel am Mittwoch bei Hansa Rostock (ab 18.30 Uhr live in der Konferenz) bei einem direkten Konkurrenten und Jens Härtels Ex-Klub stattfindet. Die Partie gegen Köln begann 15 Minuten später, weil der Viktoria-Mannschaftsbus in einen Unfall verwickelt war. Olaf Janßen berichtete: "Beim Bus ist ein Totalschaden, beim Wagen ist ein Totalschaden. Das Wichtigste ist, zum Glück wurde keiner verletzt. Das ist ein kleines Wunder. Es gab einen Riesenknall. Du bist kurz vor dem Stadion, deine Gedanken sind irgendwo anders. Das war schon ein Schockmoment."

Es geht also auch daheim! Mit einem "Löwenfight", O-Ton Patrick Glöckner, sicherte sich der TSV 1860 den 2. Sieg am Stück, den 3. Heimerfolg erst: 1:0 gegen den BVB II - und schon ist die Stimmung im Grünwalder wieder frühlingshaft. Trainer Patrick Glöckner ärgerte sich nur über den "Chancenwucher".

Die FC Bayern-Frauen fahren in Köln vor 30.000 Zuschauern einen 3:0-Sieg ein. Damit bleiben die Münchenerinnen an der Bundesliga-Spitze, 3 Punkte vor Eintracht Frankfurt. Am Rande

des Spiels verriet DFB-Präsident Bernd Neuendorf weitere Details zur Bewerbung der Frauen-EM 2029: "Wir haben auch ein ganz konkretes Ziel, nämlich nicht nur das emotional zu einem Erfolgserlebnis zu machen, sondern auch wirtschaftlich. Wir haben den Anspruch, dass hier zumindest eine schwarze Null geschrieben wird. Unser Ziel ist es, dass bei den Spielen, die wir sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen."

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 26. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit der 3. Liga bei Magenta Sport am Dienstag ab 18.45 Uhr - unter anderem mit Energie Cottbus und Arminia Bielefeld.

Rot-Weiss Essen - Waldhof Mannheim 1:0

Die Essener marschieren dank Matchwinner Ahmet Arslan weiter. Ein traumhafter Freistoß in der 24. Minute entschied das Traditionsduell, nachdem er selbst das strittige Foul zog. RWE holte damit 19 Punkte aus den letzten 7 Spielen und hat nun 5 Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Mannheim ist nach der unglücklichen Niederlage Drittletzter.

Uwe Koschinat, Trainer Essen, analysiert die Serie fast schon nüchtern: "Waldhof hat uns maximal gefordert. Am Ende steht wieder ein Heimsieg, steht ein Ausbau der Serie. Und deswegen sollten wir in die Englische Woche mit sehr viel Mut gehen. (...) Im Kampf um den Klassenerhalt brauchst du genau solche Siege. Jeder hat im Stadion gespürt, dass wir alles reingefeuert haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aE9paXdzSExhUWxEMnIwbXlNWURuL3NLam9vK0hTT3lKT2MyR3hsdHczVT0=

Bernhard Trares, Trainer Mannheim, schimpft am MagentaSport-Mikrofon: "Viel zu viele Gelbe Karten, total faires Spiel. Essen hat sehr oft auf dem Platz gelegen, sie haben sich gerollt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen."

Auch die Entstehung des Freistoßes stößt Trares sauer auf: "Was soll da sein? Die Szene hat das Spiel entschieden. Wir waren klar besser, haben das Spiel dominiert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZkRiUHVUY2lGUWQ1Z0tHQWJBZCs2ekNVaFh0TlZiZk5QVGZWSTBjY2pxcz0=

Halbzeit-Gast Peter Neururer ist am MagentaSport-Mikrofon gewohnt meinungsstark. Der Ex-Coach von Rot-Weiss Essen...

...über die Handspielregel, weil Arslan an der eigenen Strafraumkante der Ball an den Arm sprang. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen: "Ich schreie förmlich danach, dass irgendwann mal was Konkretes mit dieser Handspielregelung erfunden wird. Denn was hier abläuft in der Interpretation von solchen Situationen, halte ich für fürchterlich und mit Sicherheit nicht positiv für den Fußball."

...über die Entstehung des Freistoßtores nach dem vermeintlichen Foul an Arslan: "Nicht jede Berührung ist ein Foulspiel. Da bin ich auf der Seite von Bernhard Trares. Das darf man nicht pfeifen."

...über Essens Trainer Uwe Koschinat: "Ich finde es großartig, wie Uwe Koschinat sich hier in der Umgebung gibt. Er kommt ja nicht aus Essen, aus dem Ruhrpott. Riesen Typ, das Publikum hat ihn angenommen. 'Uwe, Uwe' passt hierher. Der Junge ist kult, der Junge liefert ab mit der Mannschaft."

...über die Aufstiegskandidaten der 3. Liga: "Ich glaube, dass Saarbrücken sich am Ende durchsetzen wird. Cottbus mit Pele Wollitz schwächelt im Moment ergebnistechnisch, aber sie spielen begeisternden Fußball - in dieser Liga wirklich außergewöhnlich. Und dann haben wir Dynamo Dresden. Ich glaube nicht, dass andere Mannschaften noch dazukommen. Zwei von den Dreien schaffen es direkt. Ich glaube, Pele wird es in der Relegation versuchen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SmUyREpIQTcxbVlsNUJBK2hvVW5Xb0d0d3Rkc3FUTkR4cGcvTzY2Myt4RT0=

Erzgebirge Aue - Viktoria Köln 2:1

Das Spiel beginnt mit 15 Minuten Verzögerung, weil der Viktoria-Bus kurz vor dem Stadion in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Nach 11 Minuten geht Aue durch einen satten Schuss von Verteidiger Anthony Barylla in Führung. Omar Sijaric tut es seinem Kollegen in der 2. Hälfte gleich (72.), das Anschlusstor von Lex-Tyger Lobinger kommt zu spät (90.+2). Aue feiert den 3. Sieg in Serie. Die Erzgebirgler sind mit 40 Zählern nun punktgleich mit der Viktoria.

Omar Sijaric, Torschütze zum 2:0, über den 3. Sieg in Serie: "Man muss sagen, dass wir die ersten paar Spiele verloren haben. Unnötige Punktverluste. Jetzt haben wir 3 Spiele gewonnen - besser geht's gar nicht. Wir wollen auf der Welle weiterreiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QS9rNmszYXV1cVVWVWRvYnFtZmpqZDQrVDI5MXFGSHY0TlBrUEFZeEV1dz0=

Für Jens Härtel, Trainer Aue, ist der 1. Schritt in der Englischen Woche getan. Am Mittwoch geht's zu Hansa Rostock: "Der Start in die Englische Woche war gut, wir haben jetzt 40 Punkte. Das waren die Ziele, ungeschlagen zu bleiben, wollten noch zu Null zu spielen. Das ist uns nicht ganz gelungen. Wenn du 2:0 führst, kannst du das verkraften. Aber lange ausruhen können wir uns nicht. Wir sind Mittwoch schon dran und werden morgen schon Richtung Ostsee fahren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RDdzRjFSNVpDUWFldnB4ZWphUTYyQmZMVnhadlBZYnU2MmpMUkdrSW0wMD0=

Viktoria-Trainer Olaf Janßen bezeichnet die personelle Situation als "dramatisch": "Wir haben neuneinhalb gesunde Feldspieler auf dem Platz gehabt. Das war schon eine große Herausforderung. Wenn man die Auer Mannschaft sieht, die ist top besetzt. Was soll ich sagen? Wenn ich dann meine Mannschaft Fußball spielen sehe, kann ich ihr keinen Vorwurf machen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NHdlcUl2MWRxZFYxTEl4UmwzcUNJOGFhbEhXbGZrdlZrTkNQTEFEdnlqQT0=

Vor dem Spiel erklärt Janßen, wie es zum Bus-Unfall kam: "Beim Bus ist ein Totalschaden, beim Wagen ist ein Totalschaden. Das Wichtigste ist, zum Glück wurde keiner verletzt. Das ist ein kleines Wunder. Es gab einen Riesenknall. Du bist kurz vor dem Stadion, deine Gedanken sind irgendwo anders. Das war schon ein Schockmoment." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QmNRQm5rdGlrbjJBamVjRDA0SFlKUTlCcGVCZEFsZFhqWmhScUhjTXdHaz0=

TSV 1860 München - Borussia Dortmund II 1:0

Zweiter Sieg in Folge für die Löwen, wenn auch durch ein frühes BVB-Eigentor! Nach dem Pflicht-Dreier gegen Hannover II besiegte das Team von Patrick Glöckner in einer umkämpften Partie auch die stark ersatzgeschwächte Dortmunder U23 und holt den erst dritten Heimsieg der Saison. In der Tabelle springt Sechzig auf Rang 11, vorbei an Dortmund.

Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860: "Das Wichtigste, war, dass wir einen Löwenfight über 90 Minuten liefern. Wir haben alles reingeschmissen, was wir hatten. Dann natürlich der Chancenwucher. Deswegen ist das Spiel bis zum Ende spannend gewesen. Normalerweise musst du hier definitiv mit 2-3:0 in die Pause gehen und am Ende hast du 5-6 Hochkaräter. Aber wichtiger waren heute 3 Punkte und der Sieg."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SGIvSnlESVdvT05vcklXSksvOEljY2ZidG00b2djZnZHc3RkSWorVEJuRT0=

Tunay Deniz, Spieler TSV 1860, im Vorbeigehen zu Tim Danhof, der das Siegtor erzwang: "Goalgetter, vamos!" Tim Danhof, Spieler TSV 1860, über die Ansprach vom Geschäftsführer Christian Werner im Kreisnach dem Spiel: "Er (Christian Werner, d. Red.) hat sich gefreut, dass wir das Spiel über die Bühne gebracht haben. Ich glaube aber, das muss intern bleiben, was da gesagt wurde."

...über das Spiel: "Du hast viele Chancen, hältst das zu-Null, das nach den letzten Wochen extrem wichtig war, in denen wir doch relativ viele Gegentore gefressen haben. Wenn du vorne nicht das Zweite machst, musst du bis zum Ende verteidigen. Das haben wir gut hinbekommen. Uns wäre es trotzdem lieber gewesen, wenn wir das Zweite schneller nachgelegt hätten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZDlucTBKd0ZaWGtSa2NQTnVhU2FRVXhIejl4YjBFQ0w2WDJxRlZ1VjBNcz0=

Dr. Christian Werner, Geschäftsführer TSV 1860, vor dem Spiel: "Ich glaube, wir haben in Hannover gesehen, dass die Mannschaft geliefert hat. Das habe ich vor dem Spiel gefordert. Das haben sie reingebracht."

...zur aktuellen Heimschwäche (TSV 1860 ist das heimschwächste Team der Liga): "Intern besprechen wir die Themen auch und wir überlegen, warum es über die Saison auch schon übergreift."

...zum Kader: "Ich glaube, wir dürfen hier nichts überbewerten. Es sind so viele Spiele. Wir wissen um die Qualität der Spieler. Es gehört dazu, dass ein Spieler auch mal ein schlechtes Spiel hat. Tunay (Deniz, d. Red.) ist ein außergewöhnlich guter Spieler. Es gehört dazu, dass er die Leistung konserviert und heute genauso abliefert, wie er es in Hannover getan hat. Das erwarte ich heute auch von den Jungs." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXNNNzF3WUFMeHVIekJlSFdzb3MyK3VtTjZtR2JwWnpmTllTcUlkQ1JBOD0=

Jan Zimmermann, Trainer Dortmund: "Ich denke, wir sind mehr als unglücklich ins Spiel gestartet, mit dem abgefälschten Ball, der da hinten reinfällt. Da haben wir die 1. Halbzeit wirklich Probleme gehabt und sind überhaupt nicht in unser Spiel gekommen, wirkten sehr verunsichert. Wir haben auch Glück, dass wir mit 0:1 in die Pause gehen. In der 2. Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Aber die Abschlussschwäche begleitet uns jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir glaube ich die dritte Mannschaft mit einem 0:1 stark gemacht, nach Osnabrück und Essen. Alle drei Spiele hätten wir auch nicht verlieren müssen. Trotzdem war heute die Leistung, vor allem in der 1. Halbzeit nicht gut. Trotzdem haben wir hinten raus alles versucht. Uns fehlt im Moment so ein bisschen das Quäntchen Glück. Wir dürfen jetzt nicht die Ruhe verlieren, wir müssen die Nerven behalten. Wir müssen schauen, dass wir aus den nächsten Spielen Punkte sammeln. Noch haben wir eine ordentliche Situation. Aber natürlich rückt alles enger zusammen. Der Situation müssen wir uns jetzt bewusst sein und dass wir auch Tore schießen müssen, wenn wir Spiele gewinnen wollen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b3E1MTRTYTZjRlQ4MUtXZ3QzRTU1ZkR2OU0zcTdFdXIxQm1RdyswTzZDQT0=

Frauen-Bundesliga: 1. FC Köln - FC Bayern München 0:3

Souveräner Sieg der Bayern-Frauen! Beim Tabellenzehnten aus Köln ließ das Team von Alex Straus nichts anbrennen. Caro Simon öffnete bereits früh die Tür zum Sieg. Pernille Harder und Sydney Lohmann legten nach. Mit diesem Resultat bleiben die Kölnerinnen im Tabellenmittelfeld - und der FC Bayern weiter auf Meisterkurs, drei Punkte vor der Frankfurter Eintracht.

Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, zur Bewerbung der Frauen EM 2029: "Wir haben den Slogan und das Logo gestern am Weltfrauentag veröffentlicht. Das war kein Zufall. Das zeigt den Anspruch, den wir haben, mit der Bewerbung für 2029. Die Entscheidung über die Vergabe fällt Ende diesen Jahres. "Together we rise", damit wollen wir zum Ausdruck bringen: Wir trauen uns zu, hier in Deutschland ein großes Fußballfest zu feiern, dass wir Fußball nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa voranbringen. Das haben wir in England schon erlebt. Aber wir sind uns sicher, wir setzen noch einen drauf. Wir haben auch ein ganz konkretes Ziel, nämlich nicht nur das emotional zu einem Erfolgserlebnis zu machen, sondern auch wirtschaftlich. Das muss man leider sagen: Bei allen Europameisterschaften, die wir bis jetzt hatten, war das ein Zuschussgeschäft der UEFA. Wir haben den Anspruch, dass hier zumindest eine schwarze Null geschrieben wird. Unser Ziel ist es, dass bei den Spielen, die wir sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NldhSGxwTjdlUmdaNVI4a0hxb1dibi96anNxOURXNGxhV1hrM25sRFpNND0=

Bianca Rech, Sportliche Leiterin Frauenfußball FC Bayern, zur Vertragsverlängerung mit Klara Bühl: "Auf die Frage habe ich geantwortet. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, werden wir uns nicht zu Vertragsthemen äußern. Aber die Gespräche laufen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnpOc1liRDhUY1VqZUZ1QU9EZ1pnMU51RGwvWi9hSHkvcEw0UjROTEw1WT0=

Klara Bühl, Spielerin FC Bayern: "Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sind in unsere Abläufe reingekommen, haben super viele Torchancen kreiert. Jetzt müssen wir nur noch an der Effizienz arbeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dG13UVlDd2IvM2pGcjNlendLczhNSFhKYnpCMEV1UEdIK0huV29VeW0vOD0=

Sydney Lohmann, Spielerin FC Bayern: "Es war durchaus positiv. Es war eine mega Kulisse, ein gutes Spiel für uns. Wir nehmen die 3 Tore und 3 Punkte mit nach Hause. Ich glaube, wir haben dominant gespielt, hätten das ein oder andere Tor mehr machen können. Aber es war auf jeden Fall durchweg positiv." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eGsrRThlRzBGTmVabzM3MnVGRXhDSVdUKzcxeWZkN0lJVDhpZjFiOTk4VT0=

Britta Carlson, Trainerin Köln: "Die Mannschaft hat wirklich versucht, das umzusetzen, was wir vorhatten. Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt. Glückwunsch an den FC Bayern, sie haben verdient gewonnen, aber ich bin sehr, sehr stolz auf die Spielerinnen. Wenn wir dann im letzten Drittel oder auch in den Übergangsphasen und im Übergangsspiel etwas mehr Ruhe und Zutrauen haben, was ich vorhin schon gesagt habe, dann kommst du auch zu den Torchancen und noch mehr zum Tor. Das fehlt noch. Aber ich finde, man sieht schon die Ansätze, die wir haben und wo wir noch hinwollen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWdjMHF1NGtsZERtRjM0U1RMcTVzVDc4bGFDUHNhMEljM2VENE1Ub01EWT0=

Anna Gerhardt, Spielerin 1. FC Köln: "Ich glaube, wir müssen das Positive hier mitnehmen, was für eine Kulisse hier heute war, wie viele Fans uns unterstützt haben. Natürlich geht man in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Aber in der 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht. Die Umschaltmomente müssen wir dann aber auch besser nutzen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cUFQMFdsWmR5NmR1ekxpVHk3VWJDSWxLcTBkVWdCYmhsWTNWUDd0K09idz0=

Fußball live bei MagentaSport

Montag, 10.03.2025

Frauen-Bundesliga

ab 17.45 Uhr: SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim

Dienstag, 11.03.2025

3. Liga

ab 18.30 Uhr in der Konferenz, ab 18.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück, SpVgg Unterhaching - SC Verl, Arminia Bielefeld - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen, Energie Cottbus - Hannover 96 II

Mittwoch, 12.03.2025

3. Liga

ab 18.30 Uhr in der Konferenz, ab 18.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: SV Waldhof Mannheim - SV Sandhausen, FC Viktoria Köln - Rot-Weiss Essen, Hansa Rostock - Erzgebirge Aue, SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München, Dynamo Dresden - Borussia Dortmund II

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell