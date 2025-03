MagentaSport

FCB-Traum-Duo Ribery und Robben zaubert mit anderen internationalen Top-Stars: MagentaSport und MagentaTV zeigen das Legenden-Turnier "Beckenbauer Cup" am 17. März live und kostenlos

München (ots)

Ein einzigartiges Legenden-Turnier zu Ehren des größten deutschen Fußballers - live und kostenlos bei MagentaSport: Der Franz Beckenbauer-Cup wartet mit einer ganzen Reihe von internationalen Top-Teams und Fußballstars auf. Neben dem FC Bayern Traumduo Arjen Robben und Franck Ribéry stehen im bereits ausverkauften SAP Garden am 17. März zahlreiche weitere Stars von einst wie Lothar Matthäus, Torwartlegende Dida (AC Milan), Ex-Nationalspieler Ryan Babel (Ajax Amsterdam), Lucas Barrios (Borussia Dortmund) oder Aleksandr Hleb vom VfB Stuttgart auf dem Feld. Die Legenden des FC Bayern München werden erstmals von Weltmeister Philipp Lahm gecoacht. Ein Fußballfest mit Klub-Ikonen und internationalen Topstars, das einem guten Zweck und der Erinnerung an den Kaiser, Franz Beckenbauer, dient. Die Erlöse werden der Beckenbauer-Stiftung zugeführt.

MagentaSport startet die Live-Übertragung des Turniers mit vielen Interviews und Stories um die Legenden bereits um 18.20 Uhr.

Legendenturnier im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums

Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball als Spieler, Trainer und Funktionär wie kaum ein anderer geprägt und Geschichte geschrieben. Im Rahmen des 125-jährigen Vereinsjubiläums wird mit dem Beckenbauer Cup eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs geehrt und an den "Kaiser", Spieler sowie Ehrenpräsidenten des FC Bayern München erinnert.

Fußball und Emotionen pur im SAP Garden

Das Legendenturnier im SAP Garden wird auf Kleinfeld-Kunstrasen mit LED-Bande rund um das Feld ausgetragen und verspricht Fußball und Emotionen pur. Gespielt wird in der Gruppenphase mit sechs Teams in zwei Gruppen. Jede Partie dauert zehn Minuten, ab dem Halbfinale dann zweimal sechs Minuten. Ähnlich wie beim Basketball wird in der letzten Spielminute für noch mehr Spannung die Angriffszeit limitiert. Die beiden Gruppensieger erreichen das Halbfinale. Die Verlierer spielen um Platz 3, die Sieger bestreiten das Finale um den ersten "Beckenbauer Cup".

Kommentator des neuen Beckenbauer Cups ist Max Giesen, die Moderation und Interviews übernehmen Simon Köpfer sowie Kamila Benschop.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell