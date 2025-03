MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: FCB schlägt Roter Stern Belgrad mit 100:82

"Irgendwann aufgewacht" und dann war es "riesig für uns": FC Bayern hat die Playoffs in Sichtweite

Da war definitiv Feuer drin, aber der FC Bayern setzt gegen Roter Stern Belgrad in einem Spiel mit vielen Nicklichkeiten einen Meilenstein in der Playoff-Qualifikation der EuroLeague: 0:9 nach 3 Minuten, dann machte Gordon Herbert draußen richtig Alarm und der FC Bayern zog davon, gewann 100:82. Immens wichtiger Sieg, denn fast alle Klubs spielten für die Münchner, die nun mit 17 Siegen (12 davon im SAP Garden) nach 28 von 34 Spieltagen Fünfter sind. "Wir haben einen großen Sieg eingefahren. Wir sind irgendwann im Lauf des 1. Viertels aufgewacht und zurückgekommen", bilanziert Danko Brankovic. Niels Giffey ergänzt: "Es war riesig für uns. Wir spielen zu Hause extrem gut. Das war nochmal ein entscheidender Sieg."

MagentaSport-Experte Alex Vogel lobt den FC Bayern für eine engagierte und starke Leistung, findet aber auch: "Alles andere als ein Platz unter den Top10 wäre jetzt eine Enttäuschung." Zur Erinnerung: die Top 6-Klubs qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams der Ränge 7 bis 10 spielen die "Play-Ins". Das nächste Heimspiel: gegen den Zwölften Anadolu Efes Istanbul gibt´s am Freitag, 14. März - ab 20 Uhr live bei MagentaSport.

Das Duell der Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso (Baskonia) gegen Andrea Trinchieri (Kaunas) entscheidet der Spanier in einer Defensivschlacht mit 66:65 für sich. Zweiter Sieg im 2. Euroleague-Einsatz für Tibor Pleiß im Trikot von Panathinaikos Athen, auch wenn er nur 4:38 Minuten spielte. Der Champion ist damit Dritter und hilft dem FC Bayern, in dem Real Madrid als Elfter mit 14 Siegen auf Distanz gehalten wird.

FC Bayern München - Roter Stern Belgrad 100:82

Deutlicher Sieg im Schlüsselspiel! Der FC Bayern feiert im direkten Duell um einen Platz in den TOP-6 gegen Roter Stern Belgrad einen wichtigen Heimsieg. Ein mieser Start in die Partie (0:9) und einige Schiedsrichter-Entscheidungen brachten Bayern-Coach Gordon Herbert zur Weißglut. Nach einem Wutanfall des Weltmeister-Trainers marschierten die Bayern. Damit bauen die Münchner eine Top-Bilanz im heimischen SAP-Garden aus. Es war bereits der 12. Sieg im 14. Heimspiel - Topwert in der Euroleague. Dadurch ziehen sie in der Tabelle an Belgrad vorbei auf Platz 5. Trotz des deutlichen Erfolges der Bayern geht der direkte Vergleich an Roter Stern Belgrad. Sie konnten das Hinspiel mit 24 Punkten Unterschied für sich entscheiden.

Auch deshalb war aufgeheizte Stimmung im SAP-Garden. Die zahlreich mitgereisten Belgrad-Fans machen sich lautstark bemerkbar und buhen die Bayern-Stars bei deren Walk-In aus. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bTRWaVp5RE9zdVRma0Z4Y1J3R0Q2SmtQVFJNN2Joc3VpM0M5bTh4SHBoMD0=

Codi Miller-Mcintyer dominiert die Anfangsphase der Partie. Die ersten 9 Punkte des Spiels gehen allein auf sein Konto. Der Link des Clips: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3ZSUzlUdFdiS1krR0prUW5Qd0dCRm1pei9uWXdSdnBFRjNiWWJOMy8waz0=

Zauberstück von Shabazz Napier! Er trifft von der Mittellinie. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uy9OVUgyWENaUk0xK0x1ZTl0ZnBtYW51NnlDQmRSL1pHamwxWTBiTjlHbz0=

Gordon Herbert auf 180! Der Bayern-Coach ist unzufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung und bringt das lautstark nach außen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TUJCR0FhTkNMbXV0ZW1XVWNtVStRU2xtanhjT1dNMVlFSDkvMFNWbDAzZz0=

Carsen Edwards macht die 100 voll! Mit der letzten Aktion stockt er sein Punkte-Konto auf 30 auf, was die Belgrad-Spieler unsportlich finden. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cGVmdGNPMFlhRkFlbGMvWmRIU3Boc1NRWWtmWWVrY05EYlIwSFQzcmRjbz0=

Niels Giffey, FC Bayern München: "Es war riesig für uns. Wir spielen zu Hause extrem gut. Das war nochmal ein entscheidender Sieg. Wir haben immer mit einem Auge aufs Ergebnis geschielt. Aber du kannst nicht sagen, du gewinnst es mit 30. Wir haben es probiert, ist aber nicht ganz rausgekommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1RpbW5vWUtzK3dEVGEyS245STlUY1pGNzM3a2ZncFJURHJlTEw1ZitiTT0=

Carsen Edwards, 28 Punkte für FC Bayern München: "Es war wichtig, dass ich einige freie Würfe bekommen habe. Sie sind defensiv so stark, da ist das nicht selbstverständlich." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bzAyQjBOV29hSElWSUdlU2lwanNRRXlCYnVVdmF6N3k1aTZYeVJHWDBKaz0=

Danko Brankovic, FC Bayern München: "Es war ein sehr wichtiger Sieg. Wir wollten die 25 Punkte Unterschied, das hat leider nicht geklappt. Trotzdem bin ich sehr stolz auf das Team und wir haben einen großen Sieg eingefahren. Wir hatten einen sehr schlechten Start und sind irgendwann im Lauf des 1. Viertels aufgewacht und zurückgekommen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YWF3aWVySnZwSUZXT25NUHNPMU55MG0rS0tQZzJueDU3WDFWakIrVk1Ybz0=

Oscar da Silva wurde nach seiner Verletzung am Innenband des rechten Knies gegen Paris Basketball (88:93) erfolgreich operiert. Er wird den Bayern wochenlang fehlen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUlsaXFaTEJiT29naFgwUG03SHF4V1FkeUtNNi8vRlpxV2hyYkRuSE1Jdz0=

Baskonia Vitoria Gasteiz - Zalgiris Kaunas 66:65

Das Duell der Ex-Bayern-Trainer Pablo Laso gegen Andrea Trinchieri entscheidet der Spanier in einer Defensivschlacht haarscharf mit Baskonia Vitoria Gasteiz für sich. Mit dem 2. Sieg aus den letzten 3 Spielen schielt man doch mal Richtung Play-In-Plätze. Zalgiris bleibt auf Platz 13.

Andrea Trinchieri, Trainer Zalgiris Kaunas: "Wir sollten das Spiel durch unseren besten Werfer gewinnen. Der Ball geht rein und wieder raus. Wir haben einen Weg gefunden zurückzukommen, um die Chance zu haben zu gewinnen. Aber sie haben schwere Würfe getroffen. Zum Schluss verpassen wir einen offenen Wurf, das ist Basketball." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ekZPbVc5S3NhNnlEZUt5TzR2RTZ5dVU5L3k3SHE4b0V1NEd2OTQ0WmxvUT0=

Panathinaikos Athen - Real Madrid 85:70

2. Sieg im 2. Euroleague-Einsatz für Tibor Pleiß im Trikot von Panathinaikos Athen, auch wenn er nur 4:38 Minuten ran durfte. Für den amtierenden Champion ist es der 4. Sieg in Folge und der 9. Heimsieg am Stück. Damit steht aktuell Platz 3 in der Tabelle. Real Madrid verpasst es Druck auf die TOP-10 zu machen und bleibt mit 14 Siegen weiter auf Platz 11.

Kendrick Nunn lässt die Athen-Fans mit diesem Poster-Dunk ausflippen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TkxaWXozdFJnZ3c2cXBPSFYwY291QTZ0S0dkdG1TWlN3bjYzNDhTTFZtbz0=

Samstag Auslosung für Basketball EM Frauen: alle deutschen Spiele live und kostenlos

Am Samstag, 08.03., erfolgt die Gruppenauslosung für die Basketball EM der Frauen (18. bis 29. Juni u.a auch in Hamburg). MagentaSport zeigt die Auslosung auf seinem YouTube-Kanal, ab 19.30 Uhr.

Die deutschen Spiele bei der Basketball EM werden live und kostenlos nur bei MagentaSport zu sehen sein. Inkludiert sind alle Gruppenspiele der DBB-Auswahl plus weitere ausgewählte Partien, insbesondere der k.o.-Phase. Ireti Amojo und Per Günther analysieren die Partien als Experten, Stefanie Blochwitz moderiert. MagentaSport wird mit Interviews, dem Podcast "Abteilung Basketball" und Features zu den deutschen Frauen im Vorfeld einen EM-Countdown einleiten.

