MagentaSport

PENNY DEL live bei MagentaSport: Freitag, ab 19 Uhr, packendes Finale

"Mit dem Druck nicht umgehen können!" DEG muss nach 1:5 im Abstiegsduell am Freitag siegen und auf Augsburger Fehltritt hoffen

München (ots)

1:5-Abfuhr im Abstiegsfinale gegen Augsburg - das wird jetzt eng mit den Düsseldorfer Klassenerhalt am letzten Hauptrunden-Spieltag am Freitag. MagentaSport-Experte Patrick Reimer: "In so einer Situation muss man mit dem Druck umgehen können. Das hat die DEG anders als Augsburg ganz klar nicht geschafft. Zu viele Fehler, zu viele kritische Situationen!"

Die DEG muss im letzten Spiel gegen Wolfsburg aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gewinnen und gleichzeitig hoffen, dass die punktgleichen Augsburger in Iserlohn (Freitag, ab 19 Uhr alles live in der Konferenz) verlieren. Dabei führte die DEG sogar mit 1:0, brach im letzten Drittel aber komplett ein. "In so einem wichtigen Spiel, so ein enttäuschendes Ergebnis. Das ist frustrierend. Augsburg war nach dem 1:1 das bessere Team", sagt Düsseldorfs Brendan O`Donnell. DEG-Boss Harald Wirtz hatte in der Drittelpause erklärt, dass die Beteiligung des neuen Hauptsponsors vom DEL-Verbleib abhänge. Auch die Spielerverträge sind offenbar so gestaltet: "Fakt ist, dass alle unsere Verträge auf die PENNY DEL ausgerichtet sind. Das heißt, wir machen uns momentan überhaupt keine Gedanken darüber, was passiert, wenn dieser Fall eintritt."

Die Augsburger feierten das 5:1 als wären sie schon nicht abgestiegen. Luca Tosto ist aber selbstbewusst: "Wir haben es nun selbst in der Hand!"

Im Kampf um die verbliebenen 2 Plätze für die 1. Playoff-Runde hat Frankfurt (66 Punkte) nach dem 0:3 in Mannheim die schlechtesten Chancen. Denn Wolfsburg (68 Punkte) besiegt Straubing 4:1, Schwenningen (68) unterliegt Berlin mit 3:6. Die Entscheidung, wer am kommenden Sonntag neben Straubing und Nürnberg in die 1. Playoff-Runde einzieht, fällt somit auch erst am Freitag.

Spitzenreiter Ingolstadt kann nach seinem 4:2-Derby-Erfolg mit einem Sieg gegen Schwenningen 116 Punkte aus der Hauptrunde holen und damit den Rekord knacken.

Zwei Viertelfinal-Paarungen (ab 16. März komplett live) stehen schon fest - Bremerhaven gegen Köln sowie Mannheim gegen München. Der Heimvorteil wird ebenfalls erst am Freitag im Fernduell entschieden. Der 52. Spieltag wird soooo heiß!

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der PENNY DEL am Dienstag. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit Eishockey bei MagentaSport am Freitag mit dem letzten Spieltag der Hauptrunde - die Konferenz startet schon ab 19 Uhr. Darunter die abstiegsentscheidenden Duelle Düsseldorfer EG gegen Grizzlys Wolfsburg und Iserlohn Roosters gegen Augsburger Panther.

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 5:1

Die Augsburger Panther gewinnen den Abstiegs-Krimi gegen die Düsseldorfer EG mit 5:1 und haben damit vor dem letzten Spieltag in der eigenen Hand im Kampf um den Klassenerhalt. Düsseldorf geht in Führung, doch Augsburg dreht das Spiel und setzt sich mit drei Toren im Schlussdrittel durch. Beide Teams stehen nun mit 48 Punkten gleichauf, doch Augsburg hat mit -51 ein besseres Torverhältnis als Düsseldorf (-65) und damit vor dem letzten Spiel gegen Iserlohn die besseren Karten im Kampf um den Klassenerhalt. Die DEG steht nun unter Druck, während Augsburg den Ligaverbleib in eigener Hand hat.

Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OVluUkpqcFhvRDB2K2E5NmlHL0tUNEREY3Ayb1RnSUVwb0hZT0dybXlWTT0=

Maximilian Horber, Geschäftsführer der Augsburger Panther, über die sportliche Verhinderung des Abstiegs bis zum letzten Spieltag: "Die Erleichterung ist groß, und man kann einmal tief durchatmen. Die Jungs haben sich das verdient - von vorne bis hinten eine souveräne Leistung unserer Mannschaft. Die Stimmung wurde schon angesprochen, ich glaube, das Dach hebt hier gleich ein drittes Mal ab. Jetzt heißt es, den Moment genießen, die Spannung hochhalten und am Freitag noch einmal alles raushauen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHltVUtzbGg1d3JUTGVmenI2RWQwcmxXdkZGSGpqTmVobjZiY1F4aHA2cz0=

Luca Tosto, Augsburger Panther, über die mentale Stärke des Teams: "Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft sind, wenn wir über 60 Minuten konstant spielen. Leider haben wir das nicht oft genug geschafft, aber heute hat es jeder einzelne mit einer überragenden Teamleistung durchgezogen - von vorne bis hinten. Ein wichtiger Sieg, und wenn wir am Freitag den nächsten holen, haben wir es geschafft. Wir haben es nun selbst in der Hand!" Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXFEa2tsWEdQQUJid0N5RXZhYmdxR1IrWGRBV1lVV1FwVTcwT3ZWS1RQWT0=

Laurin Braun, Düsseldorfer EG, über die Niederlage: "Wir haben nicht schlau genug gespielt, Augsburg war einfach cleverer. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten - nämlich einfach zu spielen. Ich habe schon wieder zehn Zwei-auf-eins-Situationen gegen mich bekommen, so gewinnst du kein Spiel. Jetzt haben wir es nicht mehr selbst in der Hand, aber der Glaube und die Hoffnung sterben zuletzt. Also ab nach Hause, am Freitag gewinnen und dann hoffen, dass Iserlohn uns ein Geschenk macht." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=azYwN1k0RmlnQ2FYSUNLc0puWGZIYmtJV1k4bzJoR29NSFB1bEFmdWxzcz0=

Harald Wirtz, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, über den wirtschaftlichen Zwang, den Klassenerhalt zu schaffen, damit der Sponsorendeal mit Timocom bestehen bleibt: "Der Klassenerhalt ist ein Muss. So sind wir mit dem Engagement von Timocom gestartet, und bisher hat sich daran nichts geändert."

Warum die DEG diesen Deal bereits im November verkündet hat, erklärt Wirtz so: "Dieses Risiko mussten wir eingehen. Das war die Absprache mit unserem neuen Hauptsponsor und es war notwendig, den neuen Partner öffentlich zu präsentieren. Daher haben wir uns darauf committed, mit dieser Entscheidung nach draußen zu gehen - und bis heute bereuen wir das nicht. Natürlich wollten wir damit einen Impuls setzen, denn wir haben große Pläne. Aber dafür müssen wir die erste Liga halten. Deshalb: Bitte zieht alle an einem Strang, dann schaffen wir das gemeinsam und gehen mit einer anderen Planungsbasis in die nächste Saison."

Warum die DEG aktuell nicht zweigleisig plant, erklärt Wirtz: "Fakt ist, dass alle unsere Verträge auf die PENNY DEL ausgerichtet sind. Das heißt, wir machen uns momentan überhaupt keine Gedanken darüber, was passiert, wenn dieser Fall eintritt. Für mich tritt er nicht ein - wir müssen das heute schaffen." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cnFKOU5sRVh3blU4aGJhVnRXSGM0K2tVbkl6aWxZYnRNOGx4ajFCZjdrND0=

ERC Ingolstadt - EHC Red Bull München 4:2

Der Hauptrundensieger stimmt sich mit einem Sieg im bayerischen Derby auf die Playoffs ein. Fünf der sechs Tore fallen im Schlussdrittel. Der Ingolstädter Doppelschlag in der letzten Spielminute sorgt für die Entscheidung und beschert den Schanzern den 7. Sieg im 8. Spiel. Den eigenen Punkterekord bauen die Ingolstädter an der Tabellenspitze auf 113 Punkte aus. Die Gäste aus München stehen im Kampf um das Heimrecht in den Viertelfinals als Verlierer da: Der EHC gibt den 4. Platz mit einem Punkt Rückstand an die Adler Mannheim ab.

Der Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Qy94SGVWOEh2WCtuZkt3YW53QXJVL083NW5raGNJMXBnZmVwUi8zdHdKMD0=

Mark French, Trainer des ERC Ingolstadt: "Unsere Jungs haben hart gekämpft. Nach dem frühen Rückstand haben wir gute Arbeit geleistet und viel Bereitschaft gezeigt. Ich bin sehr stolz darauf, wie die Jungs geantwortet haben."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDFLQ3dkMTdqbnhsTXk2SUJKRVordFFxck5BcFc5YmYzSjcwcmxlVFhIWT0=

Erik Eder, 19jähriger Ersatztorhüter des ERC Ingolstadt, über sein Debüt nach Einwechslung im 1. Drittel: "Es war ziemlich unerwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich heute spielen darf. Ich war natürlich bereit und es hat riesigen Spaß gemacht."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MXJUeWpNb2xUWnJWdmMyamtMR2JERWs4aW8zaktjZ0V2WDFIYzlhWWZ2Zz0=

Yasin Ehliz, Münchner Torschütze zum 2:2: "Über weite Strecken war es gut und dann haben wir teilweise nicht schlau genug gespielt. Besonders im letzten Drittel haben wir viele Pässe in die Mitte reingeschmissen und gehofft, dass da jemand ist. So haben wir Ingolstadt wieder besser ins Spiel kommen lassen. So eine gute Mannschaft nutzt das dann aus."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WWNNQUF0Y01wUGdNQkVUV0cxTm1pU0pLWHF2aVJkWmlHMTBCZ1A3YmIzOD0=

Kölner Haie - Iserlohn Roosters 3:2

Karnevalsstimmung in der Lanxess-Arena! Beide Mannschaften sind mit ihren ersten Toraktionen erfolgreich, danach drehen die Kölner die Partie durch Doppelpacker Louis-Marc Aubry im Mitteldurchgang. Für Köln ist es der 3. Sieg in Folge, Iserlohn geht nach zuletzt 2 Siegen als Verlierer vom Eis. In der Tabelle ändert sich für beide Teams nichts: Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Haie bleiben auf Platz 6, die Roosters sicherten sich den Klassenerhalt bereits am vergangenen Spieltag und werden die reguläre Saison auf Rang 12 beenden.

Der Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eGR1WHFXMGhEM2RYMXRwREFJejRLeFVjVXROWGlSV0RKTTFWZldWL2MwWT0=

Maximilian Kammerer, Kölner Torschütze zum 1:0 nach einer Minute: "Wir wollen natürlich beide Spiele gewinnen vor den Playoffs, damit wir Selbstvertrauen tanken. Man hat gemerkt, dass bei beiden Mannschaften ein bisschen die Lauft raus war. Es war ein bisschen zu locker. Trotzdem haben wir einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen und das war extrem wichtig." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TE5EQXdjU1ZZdlo4L2ZmQS9BMENhQkFXQlljdFRkWGlqUThIRlNrcnVZOD0=

Maciej Rutkowski, Iserlohn Roosters: "Es waren zu viele Momente, in denen wir nicht konzentriert waren, wir hatten zu viele Scheibenverluste. Das Spiel ging hin und her. (...) Wir haben unseren Klassenerhalt geschafft, aber wir werden jetzt nicht nachlassen und ganz normal spielen, um 3 Punkte zu holen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L1I5Nlc4R0lrekZNZWRjUnE3d3FJY1dteEFLRnJqaFRMQWpUbVpVcTc3dz0=

Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin 3:6

Mit seinem Treffer im 13. Spiel in Folge setzt sich der Berliner Torjäger Ty Ronning mit 70 Punkten und 37 Toren an die alleinige Spitze der DEL-Scorerliste. Ronning trifft gleichzeitig im 13. Spiel in Folge. Nachdem die Wild Wings zwei Führungen verspielen, drehen die Eisbären auf und machen ihren 3. Sieg in Serie mit zwei Toren im letzten Drittel klar. Während Berlin Platz 2 in der regulären Saison sicher hat, verpasst es Schwenningen auf Rang 9, sich die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde vorzeitig zu sichern. Auf die Löwen Frankfurt und den 11. Platz beträgt der Vorsprung vor dem Finale der regulären Saison zwei Punkte.

Der Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dVFteXZTLzBCOWtCeFNRdmRZU2o1eUNLMDBGRjcwQ1FQUXprQldwaERaTT0=

"Tobi Eder"-Sprechchöre: Die Berliner Fans ehren ihren im Januar verstorbenen Nationalspieler, der heute 27 Jahre alt geworden wäre. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VCtyNlRIYWVLYnlENE5zMUc0Y2IybVhmcmlwOFRZWXFRbWRTYzQ4VnVkND0=

Adam Smith, 3 Assists für die Eisbären Berlin: "Es hat Spaß gemacht. Wir haben nicht so angefangen, wie wir das wollten, aber wir sind erfolgreich zurückgekommen."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnZ2WXo4c2x6UUM5Zm9kdG1LM3M2SEZ5T1BZT3VzWDdRL0xKK2FwNHNpUT0=

Adler Mannheim - Löwen Frankfurt 3:0

Die Löwen Frankfurt verlieren ihr vorletztes Hauptrundenspiel gegen die Adler Mannheim mit 0:3 und rutschen damit auf den undankbaren 11. Platz ab. Das Spiel bleibt lange offen, Mannheim geht im 2. Drittel durch Michaelis in Führung, bevor 2 Empty-Net-Tore in der Schlussminute das Ergebnis deutlicher ausfallen lassen, als es der enge Spielverlauf widergibt. Durch die Niederlage haben die Löwen den Playoff-Einzug nicht mehr in der eigenen Hand. Am Freitag in Nürnberg müssen sie zwingend gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe aus Düsseldorf (gegen Wolfsburg) oder Ingolstadt (gegen Schwenningen) hoffen, um noch auf Platz 10 zu klettern.

Vor dem Spiel wurde mit einer Gedenkminute der Opfer der Amokfahrt in Mannheim gedacht - der Clip dazu: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q25KWGthYzNNRWFlMDhyd1dHM3d3QlRlVzBESjNGVDl3djRJalh1NUg2cz0=

Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers 5:2

Die Grizzlys Wolfsburg feiern einen wichtigen 5:2-Heimsieg gegen die Straubing Tigers und halten damit ihre Chancen für die 1.Playoff-Runde am Leben. Mit diesem Erfolg rücken die Grizzlys auf Platz 10 vor und haben die Teilnahme an der 1. Playoff-Runde in eigener Hand. Im letzten Hauptrundenspiel trifft das Team auf die Düsseldorfer EG, die im Fernduell mit Augsburg um den Klassenerhalt kämpft - ein echtes Entscheidungsspiel für beide Teams.

Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dkpCaVpJbFprZVZzcTlpWkdHOFpWTUw3b1Q5eldsK24vT1V2NGwxVzFXVT0=

Dustin Strahlmeier, Grizzlys Wolfsburg, über den Sieg: "Man sagt immer, man hat es selbst in der Hand, aber wir müssen auch darauf hoffen, dass Frankfurt verliert. Dass wir das Ding heute geholt haben, war der erste Schritt. Am Freitag geht es weiter. Wir haben super gespielt, auch wenn wir ein paar Kleinigkeiten abgegeben haben, wodurch Straubing ins Spiel gekommen ist. Zum Schluss wurden wir vielleicht ein bisschen nervös, weil wir wussten, was auf dem Spiel steht. Aber wir haben 60 Minuten lang stark gespielt, drei Punkte geholt - und das ist heute das Allerwichtigste." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UDNNNVY4VG5iQ0JNdDZ5bFg0ZUFoTk1MRmRPNUloR055LzZNMjdBaHdXTT0=

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Nürnberg Ice Tigers 1:0

Mit Minimalismus zum Ziel: Mit dem einzigen Treffer des Tages beschert Max Görtz den Pinguins den 6. Sieg im 7. Spiel. Bremerhaven behauptet den 3. Platz mit 4 Punkten Vorsprung vor Verfolger Mannheim und hat das Heimrecht in den Viertelfinals sicher. Auf dem 8. Platz ist Nürnberg bereits für die 1. Runde der Play-offs qualifiziert.

Puck über der Linie oder nicht? Nach Einsatz des Videobeweises wird ein umstrittenes Tor der Pinguins aberkannt.Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dlM5Zy9CSmFsbGtvaHYzMERZYll4RUhlbWg1d0wxR1VlNW01VXlVcDAyWT0=

Eishockey live bei MagentaSport

Freitag, 07.03.2025PENNY DEL - 52. Spieltag

ab 19 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar: Kölner Haie - Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt, Düsseldorfer EG - Grizzlys Wolfsburg, Adler Mannheim - Eisbären Berlin, ERC Ingolstadt - Schwenninger Wild Wings, Iserlohn Roosters - Augsburger Panther, Straubing Tigers - EHC Red Bull München

Samstag, 08.03.2025

ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show

Montag, 10.03.2025

ab 19.30 Uhr: AWARD SHOW der PENNY DEL

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell