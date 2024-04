Bonial International GmbH

Probierkäufe für Müller Vegan mit kaufDA und savi

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Cashback-Aktion spricht Shopper im Moment der Einkaufsplanung an / Müller Vegan nutzt exklusive Retail Media Cashback-Kampagne als Aktivierungsmaßnahme zur Generierung von Trials

Ziel war es, Neukunden an die Müller Vegan Produkte heranzuführen und vom exzellenten Geschmack der Produkte zu überzeugen. Im Rahmen einer nationalen Aktion zum Start des Monat "Veganuary" wurden 15.000 Tester:innen für drei vegane Reissorten, ein veganes Mousse und zwei vegane Puddingsorten gesucht. Die Aktion war uneingeschränkt auf alle Handelspartner ausgelegt, die die Produkte führen.

Müller Vegan hat zum Jahresbeginn im Rahmen seiner Cashback-Aktion gleich doppelt auf Retail Media gesetzt - mit den Plattformen kaufDA und savi konnten die Verbraucher:innen direkt am Point of Sale erreicht und somit eine gezielte Ansprache sichergestellt werden. Durch eine prominente Markenpositionierung und eine gezielte Strategie haben die Ergebnisse der Kampagne alle Erwartungen übertroffen.

Die exklusive Umsetzung der Cashback-Aktion in der kaufDA-App und die Aktivierung von Tester:innen über savi haben die Konsument:innen dazu bewegt, die Produkte von Müller Vegan auszuprobieren. Die Tatsache, dass die Konsument:innen so schnell an der Aktion teilgenommen haben, ist ein klarer Indikator für den Erfolg der Maßnahme.

Vor Beginn der Promotion wurden in einer gemeinsamen Abstimmung die Ziele und die Umsetzung festgelegt, um eine sichere Kostenplanung und den Kampagnenerfolg zu gewährleisten.

Die Kampagne erwies sich als voller Erfolg auf drei Ebenen: Innerhalb der kaufDA Markenwelt wurde gezielt auf die Cashback-Aktion hingewiesen, um die Aufmerksamkeit der Konsument:innen bereits bei der Einkaufsplanung zu wecken. Die Verbraucher:innen nutzten die Promotion, um die Aktionsprodukte kostenlos zu probieren, Müller konnte neue Kund:innen an die pflanzlichen Alternativen in seinem Produktportfolio heranführen und der Handel profitierte von deutlich gesteigerten Absätzen.

Im Rahmen der Cashback-Aktion konnten Teilnehmer:innen das Aktionsprodukt im nationalen Handel erwerben und erhielten den Kaufpreis (max. zum UVP) anschließend zurückerstattet. Die Aktion war auf max. 15.000 Teilnahmen begrenzt. savi prüfte die eingehenden Daten der Teilnehmer:innen sowie die Angaben auf dem Kassenbon. Bei positiver Prüfung erhielt der Teilnehmende den Kaufbetrag auf das Bankkonto erstattet. Eigens für die Kampagne gestaltete Statusmails informierten die Teilnehmenden über den Status der Prüfung und Zahlung. savi stellte die Landingpage inklusive der Validierungsmechanik zur Verfügung und übernahm die Gestaltung für den Kunden. Verbraucher:innen, die an der Aktion teilnahmen, wurden zudem zu einer kurzen Umfrage motiviert, die Müller wichtige Insights zur Markenwahrnehmung und Kund:innenbindung lieferte.

Das Trade Marketing Team der Molkerei Müller betont: "Das Ergebnis der Kampagne zeigt, wie erfolgreich es sein kann, Retail Media gezielt einzusetzen. In der heutigen wettbewerbsintensiven Einzelhandelslandschaft ist es für Marken besonders entscheidend, sich effektiv zu positionieren, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher:innen im Handelsumfeld zu gewinnen. Durch die gezielte Nutzung der Cashback-Aktion auf den Plattformen kaufDA und savi konnte unsere Kampagne sehr erfolgreich dazu beitragen, neue Kund:innen für Probierkäufe zu gewinnen und die Kaufbereitschaft der Verbraucher:innen zu steigern. Die positiven Rückmeldungen der Shopper in der integrierten Umfrage zeigen das große Interesse an pflanzlichen Alternativen. Besonders freut uns, dass die Tester:innen den sehr guten Geschmack unserer pflanzlichen Alternativen hervorgehoben und eine hohe Wiederkaufsbereitschaft angegeben haben."

Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell