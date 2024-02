Bonial International GmbH

Neuaufstellung im Management bei Bonial: Florian Reinartz verantwortet zukünftig CCO & CMO Rolle

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Stefanie Graser, bisherige Chief Marketing Officer (CMO) und seit 2020 bei Bonial tätig, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuer beruflicher Herausforderungen zu stellen

Bonial ernennt Florian Reinartz zusätzlich als neuen Chief Marketing Officer

Florian Reinartz (37), bisheriger Chief Commercial Officer (CCO) bei Bonial, wird ab dem 1. März 2024 zusätzlich als Chief Marketing Officer für Deutschland und Frankreich fungieren. Er übernimmt somit neben der kompletten Verantwortung für das deutsche Vermarktungsgeschäft zukünftig auch die marketingstrategische Ausrichtung des Unternehmens. Berichten wird er an Christoph Eck-Schmidt, CEO bei Bonial.

Reinartz ist seit 2019 zunächst als Senior Vice President Sales und Vermarktungsleiter und seit 2021 als Chief Commercial Officer für Bonial Deutschland tätig. Davor war er in verschiedenen Leitungspositionen in der Vermarktung in der Handelsblatt Media Group als auch bei Axel Springer tätig.

Stefanie Graser, die die Position des Chief Marketing Officer für Bonial zuletzt besetzte, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Christoph Eck-Schmidt, CEO bei Bonial, betont: "Unter Stefanies Führung haben wir unsere Marke gestärkt und mit 13,8 Mio. aktiven Nutzer:innen in Deutschland neue Rekorde erreicht. Wir sind ihr für ihre außergewöhnlichen Leistungen zutiefst dankbar und wünschen ihr auf ihrer neuen Reise alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Florian, ein ausgewiesener Branchenexperte die Marketingleitung zusätzlich übernehmen wird. In der Vergangenheit hat Florian bereits bewiesen, dass er maßgeblich zum Erfolg von Bonial beigetragen hat. Seine Fähigkeiten in den Bereichen Marktbearbeitung und Strategieentwicklung als Chief Commercial Officer haben dazu geführt, dass Bonial die Marktführerposition weiter ausbauen konnte. Mit der neuen Aufstellung werden wir Vertriebs- und Marketingaktivitäten noch enger miteinander verknüpfen und unser Wachstum weiter beschleunigen."

Über Bonial

Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 15 Jahren verbindet Bonial Verbraucher mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namenhafte Einzelhändler und begeistert monatlich 13,8 Millionen Nutzer auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

Original-Content von: Bonial International GmbH, übermittelt durch news aktuell