Bonial setzt Audio-Kampagne mit namhaften Podcasts und Persönlichkeiten um

Bonial, führender Anbieter im Bereich der digitalen Angebotsplattformen, hat mit der App kaufDA eine erfolgreiche native Podcast-Kampagne gestartet. Hierfür kooperiert Bonial mit bekannten Podcasts und prominenten Persönlichkeiten.

Die sieben ausgewählten Podcasts, darunter Baywatch Berlin, erreichten bis zu 1 Mio. Hörer:innen pro Folge. Bonial nutzt dieses Potenzial, um neue Zielgruppen für die kaufDA-App zu gewinnen. Die ausgewählten Podcasts decken dabei verschiedene Themenbereiche ab, insbesondere Entertainment und Sport.

Durch die gezielte Auswahl der Podcasts wurde eine besonders junge, gebildete und einkommenstarke Zielgruppe angesprochen, was Bonial dabei hilft, die marktführende Reichweite weiter auszubauen.

Florian Reinartz, CMO/CCO von Bonial, unterstreicht die Vorteile des Podcast-Formats: "Durch Podcasts können wir bekannte Persönlichkeiten, wie unter anderem Klaas Heufer-Umlauf für eine sehr authentische Bewerbung unseres Produkts gewinnen. Es ist eine Art Manufaktur für native Integrationen, in der persönliche Geschichten authentisch mit dem Produkt verbunden werden können ohne dabei von den Hörer:innen als störend empfunden zu werden. Die hohe Akzeptanz stärkt die Werbeerinnerung und Aktivierung. Bonial nutzt hiermit innovative und kontextuell passende Möglichkeiten, um neue Zielgruppen für unsere Plattform zu erreichen."

Philipp Schehka, Head of Brand Cooperations von Seven.One Audio, fügt hinzu: "Relevant. Effizient. Nachhaltig. Das trifft auf Bonial genauso zu, wie auf authentische Host Read Werbung im Podcast. Die Zuhörer:innen können sich auf authentische Nutzungsanlässe von Bonial im Podcast ihres Lieblingshost freuen und die Vorteile direkt selber testen. Ein perfekter Match für alle!"

Das Format erfordert minimalen Vorlauf und Kreativaufwand für den Werbekunden, denn die Podcast-Hosts übernehmen das Storytelling. Die schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Kampagne, von der Buchung bis zur Veröffentlichung, erfolgte in weniger als zwei Wochen.

Die kaufDA App-Beschreibungen der Hosts reichten dabei von Inspiration über Inflation bis hin zur Nachhaltigkeit. Die persönlichen Geschichten ermöglichen es den Hörer:innen, die Marke "kaufDA" auf eine einzigartige und glaubwürdige Weise zu erleben. 64% der Podcast-Hörer:innen zeigen sich laut einer aktuellen Studie von Seven.One Audio 2024 positiv gegenüber nativer Podcast-Werbung und würden wahrscheinlich das beworbene Produkt kaufen.

Unter den Podcast-Hosts befinden sich renommierte Moderator:innen wie Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt, Thomas Schmitt, Sarah Kuttner, Katrin Bauerfeind, Julia Knörnschild, Fanny Husten, Niklas van Lipzig und David Martin, sowie RTL NFL-Moderatoren Patrick "Coach" Esume und Björn Werner.

Belegte Podcasts:

Baywatch Berlin Bauerfeind und Kuttner Dudes Football Bromance Mama Lauda Niemand muss ein Promi sein Stammplatz

Über Bonial

Bonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 15 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell monatlich 13,8 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

