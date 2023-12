MagentaSport

EuroLeague live bei MagentaSport: ALBA nach Barca-Sensation nicht mehr Letzter, am Freitag vs Fenerbahce

"Was ist das? Was ist das?" Lasos Schrei-Auszeit weckt den FC Bayern gerade noch rechtzeitig

Spätestens seit diesem Mittwochabend weiß ganz München, dass FCB-Coach Pablo Laso nicht nur nett sein kann. "Was ist? Was ist das? Wollt ihr so weitermachen?" Lasos Schrei-Auszeit ("Wenn du müde bist, nehme ich dich raus") weckt den FC Bayern gerade noch, um gegen Anadolu Istanbul tatsächlich mit 86:71 zu gewinnen. Mit einer Bilanz von 7 Erfolgen bei 8 Niederlagen stehen die Münchner auf dem 12. Platz - am Freitag kommt der direkte Playoff-Konkurrent Monaco (live ab 20.15 Uhr). Weltmeister Andi Obst zeigt nach seiner Verletzungspause eine sehr gute Leistung mit 17 Punkten. "Er ist ein Werfer. Wir haben ihn offen gefunden, haben ihm gute Pässe zugespielt und er hat den Ball in den Korb geworfen. Das war wichtig", so Trainer Pablo Laso über Obst. "Wir haben wirklich gut den Ball bewegt. Wir haben wirklich unsere Vorteile ausgespielt", fasst Obst zusammen. Mailand gewinnt ohne den verletzten Maodo Lo, aber mit Weltmeister Johannes Voigtmann (11 Punkte9 mit 86:71 gegen Villeurbanne. Indirekte Hilfe für ALBA Berlin, denn die Franzosen sind nun Letzter. Die Berliner sorgten zuvor für eine kleine Sensation, besiegten Primus FC Barcelona knapp mit 74:70. "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht", fasste Weltmeister Johannes Thiemann zusammen. "Ich bin stolz. Wir hatten einen guten Spirit und haben an uns geglaubt. Ich bin sehr glücklich, denn wir haben gegen ein sehr gutes Team gewonnen", lobte Trainer Israel Gonzalez, der am Freitag (live ab 19.45 Uhr) auf Fenerbahce Istanbul trifft.

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der EuroLeague am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute startet die EuroLeague-Konferenz mit 3 Partien ab 20 Uhr. Weiter geht es für die deutschen Teams am Freitag. Berlin trifft auf Fenerbahce Istanbul - live ab 19.45 Uhr und der FC Bayern spielt gegen die AS Monaco - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport.

FC Bayern München - Anadolu Istanbul 86:71

Bayern gewinnt ein wichtiges Spiel gegen Istanbul im Rennen um die Playoffs in der EuroLeague. Weltmeister Andi Obst ist nach Verletzungspause wieder schon wieder in Topform, ist mit 17 Punkten der Topscorer der Münchner. Doch dafür musste Coach Pablo Laso sein Team erst mit einer wütenden Ansprache aufwecken. Dadurch überholen die Münchner Istanbul in der Tabelle, stehen aber mit Platz 12 noch nicht auf einem Playoff-Platz, am Freitag mit dem SC Monaco ein direkter Kontrahent. Die heftige Auszeit-Ansprache von Pablo Laso beim Stand von 79:69 FÜR den FCB - Reporter Michael Körner dazu: "Da hat jetzt jeder sein Fett abgekriegt!" https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z0xSblkxOTJwZDVrSnNUcktuY1lnWmErOVdwQkxSMHFxREk0L1JZYzJ0ND0=

Die Körbe von Andi Obst: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3F0cHFvR2lCeURsU0g0TDFJZ2x2SmRleGxPcHh1NzNrbnBNc25kY3N5QT0=

Pablo Laso, Trainer Bayern: "In der Abwehr haben wir das gesamte Spiel einen guten Job gemacht. Wir haben sie bei 71 Punkten gehalten. Es war sehr wichtig einen Sieg zu holen. Ich glaube, offensiv haben wir ein paar Fehler gemacht. Wir haben den Ball gut bewegt und haben offene Würfe in der ersten Halbzeit getroffen. Da haben wir uns den Vorteil herausgespielt."

Über Andi Obst sagt er: "Er ist ein Werfer. Wir haben ihn offen gefunden, haben ihm gute Pässe zugespielt und er hat den Ball in den Korb geworfen. Das war wichtig."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V1NqNUFXaFU0OXkrbnJzTjhJY3R4a2VhYWVGdjJxellrdmM5dEkydzJPMD0=

Andi Obst, 17 Punkte, Bayern: "Wir haben wirklich gut den Ball bewegt. Wir haben wirklich unsere Vorteile ausgespielt. In der Defense waren sie jetzt nicht so aggressiv, deswegen haben wir versucht so unsere Lücken zu finden. Haben wir gut gemacht. Sobald wir den Ball gepusht haben oder penetriert sind und den Ball gepasst haben, sind gute Sache passiert und dann haben wir die Würfe getroffen."

Die Leistungssteigerung der Bayern in den letzten Wochen verwundert ihn nicht: "Wir hatten ja viele Verletzungen, paar Leute, die länger noch raus waren oder immer wieder Rückschläge hatten und natürlich auch neuer Trainer, neue Spieler. Erstmal hier akklimatisieren und das ist halt bei so einem Schedule auch nicht so einfach. Wir können nicht viel trainieren, deswegen müssen wir die Spiele nutzen, um uns mehr und mehr zu finden. Und ich denke jetzt sind wir mehr oder weniger alle fit und finden uns mehr und mehr."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TEEvdHo0ek1uV0lDY1hVQjhNVWRLc0xrdDBoSThIQjBVOWt6T3JQTzJZUT0=

EA7 Mailand - LDLC ASVEL Villeurbanne 84:61

Mailand ohne den verletzten Maodo Lo, aber mit Weltmeister Jo Voigtmann (11 Punkte) schlägt Villeurbanne deutlich. Die Franzosen rutschen damit auf den letzten Tabellenplatz ab. Mailand rückt auf den 14. Platz vor und steht bei einer Bilanz von 6 zu 9.

Weltmeister Johannes Voigtmann hatte seinen Anteil am Sieg. Hier sind seine Highlights im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTRjVmhqYUdxZnFEWlRNRG9JVE9mRGRMKzhIYWc2MUdhdEF1c0FUV2xPaz0=

Stimmen: ALBA Berlin - FC Barcelona 74:70

Berlin schafft eine kleine Sensation, gewinnt knapp gegen Primus FC Barcelona. Berlin verlässt damit den letzten Tabellenplatz und schiebt sich auf Platz 17. Barcelona kassiert die 5. Niederlage in Spiel 15, steht auf Platz 3. Johannes Thiemann war bei den Berliner wieder einer der Besten auf dem Feld: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXNXM1dNeU16SGZQeGxjYlVjUHkwSCtXSW55anMyRlpnL1ZmbVYzcjhKTT0=

Johannes Thiemann, Berlin: "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht. Besonders in der Defense. Wir haben unsere Würfe getroffen. Wir haben es im letzten Viertel fast noch hergegeben. Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a0JuRXF6Q1MzZXdWbHc5VlRRMDF3ZEdCazZhWjlnMUFPbTlkNytRMTJNYz0=

Israel Gonzalez, Trainer Berlin: "Ich bin stolz. Wir hatten einen guten Spirit und haben an uns geglaubt. Ich bin sehr glücklich, denn wir haben gegen ein sehr gutes Team gewonnen."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cE03bXUzbjBKTTIzLzNYeXlTQy8xcWVSU3FJVHBBVWtNK01GVTV4ZUZ0VT0=

Gabriel Procida, Berlin: "Ich denke, wir haben das verdient. Wir haben in der 1. Halbzeit sehr hart gespielt. Wir haben noch alles gegeben, um an Ende zu verlieren (lacht)."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TU5FMFkrcHY2bHlLL2J6c2lRYkJQZ0diYnVwTDBLSGVmN0h5QmVLdW1Yaz0=

Sterling Brown, Berlin: "Wir müssen immer an unserem Limit spielen. Sie haben im letzten Viertel den Druck erhöht und wir hatten einige unnötige Ballverluste. Wir hatten das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OU9nR1hIVTc2NmsrT25aWlBpeWM2M3JWR2w5U1Zjd3pVdFc3dWowd3JJbz0=

Basketball live bei MagentaSport

Donnerstag, 21.12.2023

Ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel-Aviv - Roter Stern Belgrad

Ab 20 Uhr: Die EuroLeague-Konferenz

Ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Virtus Bologna

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - Partizan Belgrad

Freitag, 22.12.2023

Ab 17.45 Uhr: Anadolu Istanbul - Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Barcelona

Ab 19.30 Uhr: LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiakos Piräus

Ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Fenerbahce Istanbul

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - AS Monaco

Ab 20.30 Uhr: EA7 Mailand - Panathinaikos Athen

