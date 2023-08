Mitteldeutsche Zeitung

Medien/Öffentlich-rechtlicher Rundfunk/Tagesschau

Streit um Online-Reichweite: MDR setzte Belieferung der Tagesschau zwei Wochen aus

Halle/MZ (ots)

In einem bundesweit einmaligen Schritt hat der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Zulieferung von Online-Nachrichten für das Digitalangebot der Tagesschau zeitweise gestoppt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe). In der App und auf der Webseite der Tagesschau endete die regionale Berichterstattung über Thüringen am 18. Juli, über Sachsen am 20. Juli und über Sachsen-Anhalt am 24. Juli. Stattdessen erschien ein Hinweis, man könne über diese Regionen "derzeit nicht regelmäßig aktuelle Meldungen" anzeigen. Neue Nachrichten gibt es erst wieder seit dem 9. August - unmittelbar nachdem sich die MZ beim MDR nach dem Vorgang erkundigte.

Zu den Ursachen für die Nachrichtenpause äußerte sich der MDR nicht. "Gemeinsam mit der Tagesschau arbeiten wir kontinuierlich daran, das Angebot technisch und funktional zu optimieren", sagte ein MDR-Sprecher lediglich. "Die Nachrichten aus Mitteldeutschland sind bereits wieder für die Nutzerinnen und Nutzer abrufbar." Nach MZ-Informationen gibt es Streit zwischen der MDR-Spitze und der in Hamburg angesiedelten Redaktion ARD-aktuell um digitale Reichweite.

Im April hatte ARD-aktuell damit begonnen, die für tagesschau.de zugelieferten Texte der Landesrundfunkanstalten nicht mehr als externe, sondern als eigene Beiträge zu kennzeichnen. Online-Leser werden seither nicht mehr zur jeweiligen Landesrundfunkanstalt weitergeleitet, sondern bleiben im Tagesschau-Angebot. Die MDR-Spitze fürchtet, dass dadurch das eigene Portal mdr.de an Bedeutung verliert.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell