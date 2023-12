MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport 20.Spieltag am Dienstag & Mittwoch: Bielefeld - Dresden am 20.12. kostenlos

Beeindruckende TV-Premiere der Ref-Cam: Schlager zeigt "meine Perspektive den Zuschauern"

München (ots)

MagentaSport schenkt allen Fußball-Fans 4 Tage vor Heiligabend ein Topspiel in der 3. Liga: Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden wird am 20. Dezember ab 18.30 Uhr zum Jahresabschluss kostenlos für alle gezeigt. Bielefeld, jetzt 25 Punkte, hat nach dem 2:0 in Unterzahl gegen den TSV 1860 München Selbstvertrauen getankt. Trainer Mitch Kniat wollte "meiner Mannschaft eine kleine Liebeserklärung machen" - die Arminen kämpften wie die Löwen. Gegen Dynamo wird am Mittwoch mindestens der gleiche Kampfgeist notwendig sein. Dresdens Kapitän Stefan Kutschke hatte nach dem 4:2 in Duisburg mit 40 Punkten als Zweiter selbstbewusst angekündigt: "Am Mittwoch gibt´s volle Power." In dem Sonntagsspiel Arminia Bielefeld gegen TSV 1860 München feierte eine Mini-Cam "TV-Premiere" in der 3. Liga - erstmals wurde ein Schiedsrichter mit einer sogenannten "Ref-Cam" ausgestattet. Fifa-Schiedsrichter Daniel Schlager trug die Mini-Kamera im Spiel am Mikro-Bügel in Ohrnähe: kleine Cam, große Wirkung durch beeindruckende Szenen, für Zuschauer und Aktive zur Reflektion. "Jetzt kann ich auch mal meine Perspektive den Zuschauern zeigen", sagt Daniel Schlager zum DFB-Piloten. Kleine Sensation in der Frauen-Bundesliga: Nach dem überraschenden 1:1 des Spitzenreiters FC Bayern (24 Punkte) beim Vorletzten, kann der Zweite VfL Wolfsburg (22 Punkte) heute Abend mit einem Sieg gegen Werden Bremen (live ab 19 Uhr) als Spitzenreiter in die Winterpause gehen.

Nachfolgend Stimmen und Clips rund um den 19. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag u.a. die Ref-Cam beim Spiel Bielefeld gegen TSV 1860 München - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag wird der Jahresabschluss mit dem 20. Spieltag eröffnet: ab 18.30 Uhr in der Konferenz, ab 18.45 Uhr gibt´s die Einzelspiele. Darunter Haching gegen Spitzenreiter Regensburg und Saarbrücken gegen Ulm. Unbedingt vormerken: Am Mittwoch trifft Absteiger Bielefeld auf Dynamo Dresden - live und kostenlos bei MagentaSport abrufbar ab 18.30 Uhr. Top auch am Mittwoch: Mannheim gegen TSV 1860 München sowie das Kellerduell MSV Duisburg gegen SC Freiburg II.

Schiedsrichter Schlager testet die Ref-Cam und sieht sie als Chance: "Jetzt kann ich auch mal meine Perspektive den Zuschauern zeigen"

Erstmals hat MagentaSport die Ref-Cam beim Testspiel 1. FC Köln gegen den AC Mailand einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt. In der 3.Liga feierte die Ref-Cam beim Sonntagsspiel Bielefeld gegen TSV 1860 München TV-Premiere. Tolle Bilder, neuer Zugang für die Zuschauer aus der Perspektive des Unparteiischen - der DFB hat mit der Genehmigung der Mini-Kamera in einem Pflichtspiel neue Möglichkeiten geschaffen, auf dem Platz näher dabei zu sein. In diesem Fall: Schiedsrichter Daniel Schlager bei der Arbeit zu sehen. "Aufpassen. Viel Mann, wenig Ball. Okay", lautet etwa eine Ansage nach einem Foul. "Ich sehe das auch als Chance. Oftmals wird eine Situation auch nur aus 2 oder 3 Perspektiven aufgeklärt. Jetzt kann ich auch mal meine Perspektive den Zuschauern zeigen", sagt der Fifa- und Bundesliga-Referee Schlager. "Man fängt damit auch Emotionen ein. Die Emotionen machen den Sport und die Schiedsrichterei auch aus."

Schön zu sehen bei einer Szene, als Bielefelds Klos einen Freistoß ins Gesicht bekommt, nach einem Spruch von Münchens Schröter dann ziemlich sauer wird. Daniel Schlager beruhigt beide Spieler. Das sind starke Eindrücke aus der Arbeit eines Schiedsrichters. Vorerst nicht live, aber hier als Clip eindrucksvoll zusammengefasst: https://cloud.thinxpool.de/s/ttYfHSZgWPGoczY

Highlight Mittwoch ab 18.30 Uhr live und kostenlos: Bielefeld gegen Dresden

Als vorweihnachtlichen Präsent gibt es am 20. Dezember Uhr live, kostenlos und extra ausführlich bei MagentaSport die Begegnung Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Beide Teams haben das Ziel: Aufstieg. Zumindest Dynamo ist als Zweiter auf Kurs, die Arminen suchen noch nach Stabilität. Christian Straßburger kommentiert das Traditionsduell von der Bielefelder Alm, Thomas Wagner moderiert und nimmt mit dem Experten Martin Lanig die Analysen vor.

Kutschke über den bisherigen Saisonverlauf und das Duell gegen Bielefeld: "Am Mittwoch gibt´s volle Power. Jetzt haben wir 40 Punkte. Wir sind der Rolle, die wir uns auch selbst aufgetragen haben, gerecht geworden. Das war in der Hinrunde, das müssen wir in der Rückrunde bestätigen."

Der 20. Spieltag am 19. und 20. Dezember beschließt in der 3. Liga die erste Saisonhälfte und das Jahr 2023. Allen MagentaSport-Kunden wird am Dienstag und Mittwoch jeweils schon ab 18.30 Uhr die Konferenz angeboten. Alexander Klich übernimmt am Mittwoch die Moderation, Christian Straßburger am Dienstag. Experte im Konferenz-Studio ist jeweils Steven Ruprecht. Alle Partien sind auch einzeln abrufbar - bis auf Bielefeld gegen Dresden startet die Live-Berichterstattung ab 18.45 Uhr.

Saisonauftakt 2024 der 3. Liga ist am 19. Januar. MagentaSport zeigt alle 380 Partien der 3. Liga live und in der Konferenz, 312 Spiele werden ausschließlich bei MagentaSport übertragen.

Viktoria Köln - SC Freiburg II 2:0: Simon Handle ist froh, "wieder hier zu stehen"

Viktoria Köln verschafft sich Luft im Abstiegskampf und beeindruckt erneut durch starke Willenskraft. Zuletzt in Regensburg trotz Schock nach der Verletzung von Simon Handle noch ein 1:1 geholt, diesmal mit letzten Aufgebot wieder ein Dreier. Bei den Freiburgern gehen die defensiven Sorgen in die nächste Runde, offensiv bleibt der SCF zu harmlos. Nur ein Punkt aus den letzten 9 Spielen, für Freiburg rückt der Klassenerhalt mit nur 9 Punkten in weite Ferne. Das Abstiegsduell in Duisburg (13 Punkte) am Mittwoch (live ab 18.45 Uhr) wirkt schon fast wie eine letzte Chance.

André Becker, Stürmer Viktoria Köln, über sein Tor zum 1:0: "Ich habe versucht, meine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Das hatte sich schon die letzten Wochen angedeutet. Bei meinem 1:0 war das eine Weltklasseflanke von Luca Marseiler. Das hatte ich ihm gesagt: Schieß nicht immer selber, spiel auch mal zu mir ab."

Simon Handle, Viktoria Köln, spricht über seine Kopfverletzung aus dem Spiel in Regensburg und lobt Luca Marseiler: "Ich bin froh, dass ich wieder hier stehen kann. Es wird von Tag zu Tag besser. Luca Marseiler ist ein Unterschiedsspieler der Liga. Wir sind froh, wenn er auf dem Platz steht. Unsere Durststrecke zuletzt ist typisch für diese Dritte Liga. Es ist einfach super eng. Wir haben gerade viele Verletzte. Wir haben zum Beginn der Saison gezeigt, was wir können. Wir müssen zurück zu den Basics."

Thomas Stamm, SC Freiburg II: "Wir sind auf den letzten 20 Metern nicht zielstrebig genug. Natürlich hat das auch mit Selbstvertrauen zu tun."

Fußball live bei MagentaSport

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Heute ab 19 Uhr: VfL Woifsburg - Werder Bremen

Die 3. Liga komplett live 20. Spieltag

Dienstag, 19.12.2023

Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: SV Sandhausen - VfB Lübeck, SpVgg Unterhaching - Jahn Regensburg, 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm, FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue, RW Essen - Hallescher FC

Mittwoch, 20.12.2023

Kostenlos für alle ab 18.30 Uhr: Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

Ab 18.30 Uhr in der Konferenz und ab 18.45 Uhr im Einzelspiel: Waldhof Mannheim - TSV 1860 München, MSV Duisburg - SC Freiburg II, Borussia Dortmund II - Preußen Münster, SC Verl - Viktoria Köln

