Jahn Regensburg ist "Wintermeister 2023" nach einem 2:1 in Unterhaching, der Aufsteiger führte und baute dann den Gegner Regensburg in der Pause auf: "Die Motivation kam aus der gegnerischen Kabine, als sie lautstark gesagt haben: Wir haben die aufgefressen. Und das hat die Mannschaft gehört", erklärt Jahn-Trainer Joe Enochs den Schub der 2. Halbzeit. Verfolger Dresden kann am Mittwoch beim Topspiel in Bielefeld (ab 18.30 Uhr live und kostenlos) auf maximal 2 Punkte rankommen. An Essens Hafenstraße laufen die verrücktesten Spiele: diesmal dreht RWE ein 0:2 gegen Halle gewinnt mit 3:2, ist mit 33 Punkten Vierter. Hat RWE-Trainer Christoph Dabrowski Bock auf mehr? "Wir haben uns mit dem Sieg eine Superausgangsposition verschafft für das neue Jahr. Aber: wir müssen den Ehrgeiz haben, hungrig zu bleiben." Dabrowskis Formel: "Wir gewinnen einfach gern Spiele. Und wenn wir weiterhin Spiele gewinnen, schnuppern wir am oberen Tabellendrittel und das fühlt sich einfach geil an." Halles Trainer Sreto Ristic schimpft: "Wir verteidigen sehr naiv in vielen Situationen." Unten rückt alles noch enger zusammen, weil der VfB Lübeck mit 2:1 in Sandhausen siegt - der 1. Erfolg für den Interimstrainer Bastian Reinhardt. Die Trainersuche beim VfB geht weiter. "Wir gehen jetzt nochmal in die 2. Runde mit einem verkleinerten Kreis", erklärte Sportvorstand Sebastian Harms. In Saarbrücken feiern die Fans nach dem 2:1 gegen den starken Aufsteiger Ulm den vorläufig 6.Platz, 15 Punkte aus den letzten Spielen und den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale.

1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 2:1

Saarbrücken holt 15 Punkte aus den letzten 7 Spielen, zieht ins DFB-Pokalviertelfinale ein, ist mit 30 Punkten Sechster. Saarbrückens Trainer könnte eigentlich rundum zufrieden sein. "Rundum nicht zufrieden, wir hätten einfach wieder mehr Tore machen können. Aber die Mannschaft hat im 12. Spiel in 7 Wochen einfach alles wieder rausgehauen. Deshalb Hut ab", bilanziert Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl, der auf dem knöcheltiefen Feld auch gesehen hat: "Wir haben Qualität und finden spielerische Lösungen."

Einen "verdienten Sieger" hat Ulms Trainer Thomas Wörle ausgemacht, der als Aufsteiger sensationell aus dem 3. Platz steht - kann er die Niederlage verschmerzen? "Locker leicht sogar. Wir spielen eine sensationelle Vorrunde für einen Aufsteiger. Dass wir gegen einen Aufstiegskandidaten mit viel Qualität knapp verloren haben, damit können wir locker leicht leben."

RW Essen - Hallescher FC 3:2

0:2 gedreht - an der Hafenstrasse ist wieder die Hölle los. Vierter Platz, 33 Punkte - Essen lacht im Regen, der HFC steht bedröppelt da: 18 Punkte, morgen droht ein Abstiegsplatz, wenn Mannheim gegen TSV 1860 München gewinnt.

Ein "megastolzer" Christoph Dabrowski, Trainer Essen: "Fantastisch, was hier in der 2. Halbzeit passiert ist. Wir haben nach der Pause eine kleine Umstellung gemacht, alles Offensivpower auf den Platz gebracht. Am Ende haben wir den Gegner erdrückt. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Tore fallen. Es war beeindruckend, wie die Jungs hintenraus daran geglaubt haben."

Den 4. Platz empfindet der RWE-Trainer als "Super-Momentaufnahme. Wir haben uns mit dem Sieg eine Superausgangsposition verschafft für das neue Jahr. Aber: wir müssen den Ehrgeiz haben, hungrig zu bleiben und uns weiter zu verbessern."

Steigt der Hunger durch den 4. Platz? "Wir gewinnen einfach gern Spiele. Und wenn wir weiterhin Spiele gewinnen, schnuppern wir am oberen Tabellendrittel und das fühlt sich einfach geil an."

"Wir haben uns mehr ausgerechnet. Es kann nicht sein, dass wir immer 3 oder 4 Tore brauchen, um Spiele zu gewinnen. Wir verteidigen sehr naiv in vielen Situationen", schimpft Sreto Ristic, Trainer HFC: "Dieses Spiel so zu verlieren, diese beiden Auswärtsspiele so zu verlieren, ist unerklärlich. Wir müssen das 3:0 machen oder 4:0 führen. Alles lief für uns. Dann bekommen wir aus dem Nichts das 1. Gegentor."

Ristic lässt auch kein gutes Haar an den Ersatzspielern: "Man hat schon gemerkt, was Essen eingewechselt hat und was wir eingewechselt haben."

Halles Jonas Nietfeld sieht den Knackpunkt in der "Dreifach-Chance, wo wir auf 3:0 stellen können." Danach so Niefeld: "Schlussendlich spricht auch irgendwie für die Qualität, wenn du immer so viele Gegentore frisst."

SV Sandhausen - VfB Lübeck 1:2

Im 2. Anlauf kann Interimstrainer Bastian Reinhardt 3 Punkte mit den Lübeckern einfahren. Damit wird es unten im Tabellenkeller noch enger. Dennoch befindet sich der VfB weiterhin auf Trainersuche erklärte Sportvorstand Sebastian Harms: "Wir gehen jetzt nochmal in die zweite Runde mit einem verkleinerten Kreis." Der neue Mann soll die Lübecker im neuen Jahr von den Abstiegsrängen führen. Der SV Sandhausen verliert zum zweiten Mal in Folge, dennoch sind sie aktuell nur 3 Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

Jens Keller, Trainer Sandhausen, war sauer: "Die Räume sind wir nicht gut angelaufen. Nicht verbissen, keine Besessenheit an den Tag gelegt in der 1. Halbzeit und nahtlos angeknüpft an Ingolstadt."

Verärgert war Keller von der Einstellung: "Die Grundtugenden müssen wir bringen und das war nicht der Fall in der ersten Halbzeit."

Dennoch bleibt das Ziel der Aufstieg: "Wir haben in den Wochen davor gezeigt, dass es geht. Man darf immer auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch immer Angeschlagene, viele Verletzte."

Bastian Reinhardt, Interimstrainer Lübeck: "Für mich war vielleicht heute so ein bisschen ausschlaggebend, dass wir wirklich auch mal die Gier in der Box hatten, um die Tore zu machen."

Seine Zeit als Interimstrainer hat Reinhardt "so genossen. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass muss ich gestehen. Es war schon Druck und ich habe schon die Verantwortung gespürt, aber an den Spieltagen selber habe ich es einfach nur genossen."

Einen möglichen Job als Co-Trainer kann er sich vorstellen: "Ich würde gerne. Also ist natürlich ganz klar. Ich arbeite gerne mit den Jungs hier. Wir haben wirklich eine super Truppe, die unheimlich viel Charakter gezeigt hat."

SpVgg Unterhaching - Jahn Regensburg 1:2

Kuriose Szene in Unterhaching. Nachdem die Hachinger sich gegenseitig foulen, hatte Regensburgs Noah Ganaus freie Bahn zum Tor und konnte zum zwischenzeitlichen 1:1 einschieben. Ganaus traf damit in den letzten 4 Spielen und ist aktuell der Erfolgsgarant für die Wintermeister aus Regensburg. Damit haben die Regensburger jetzt 45 Punkte. Alle Mannschaften, die mit so vielen Punkten auf dem Konto überwinterten, stiegen am Ende auf. Unterhaching hat sich im Tabellenmittelfeld eingependelt.

Marc Unterberger, Trainer Unterhaching: "Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt, eine ganz, ganz tolle Hinserie. Die Mannschaft kriegt Applaus. Es waren sechs Jugendspieler hintenraus bei uns auf dem Platz. Das wir das Spiel verlieren ist das eine, die Art und Weise, das Andere. Da bin ich heute schon sehr, sehr zufrieden."

Mit der Situation ist Unterberger aktuell, aber glücklich: "Diese 28 Punkte sind für uns gefühlte 56 und deswegen: Hut ab an alle Beteiligten. Hut ab an das Präsidium, an alle, die den Weg mitgehen. An unsere erfahrenen Spieler, die so viel Verständnis für junge Spieler haben, die manchmal auch Fehler machen. Aber ich bin echt zufrieden."

Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Natürlich waren wir unterlegen in der ersten Halbzeit, als Unterhaching verdient in Führung gegangen ist. In der zweiten Halbzeit haben wir halt ein wahres Gesicht gezeigt und dann haben wir schon sehr viel Druck gemacht, zwei Tore gemacht."

Motiviert wurden die Regensburger durch die Lautstärke der Unterhachinger in der Kabine: "Die Motivation kam aus der gegnerischen Kabine, dass sie halt lautstark gesagt haben: Wir haben die aufgefressen. Und das hat die Mannschaft gehört."

FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue 1:1

Ingolstadt ist seit 7 Spielen ungeschlagen. Nach einer starken ersten FCI-Halbzeit übernahm Aue im zweiten Abschnitt das Ruder. In der Tabelle ändert sich dadurch nicht viel. Aue bleibt damit im Tabellenmittelfeld stecken und Ingolstadt schafft den Sprung auf den Relegationsplatz nicht.

Michael Köllner, Trainer Ingolstadt: "Beide Mannschaften haben alles gegeben, haben sich viel neutralisiert und am Ende waren wir nicht in der Lage das zweite Tor zu machen. Wir waren sicherlich mal nach der Halbzeit drauf und dran. Aber dann am Ende ist es unter dem Strich gerecht."

Besonders über die 7 ungeschlagenen Spiele in Folge freutesich Köllner: "Wir sind jetzt seit ewiger Zeit gefühlt schon ungeschlagen. Das war wichtig, dass wir auch zumindest die Serie weitergehalten haben."

Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Nach dem Spiel in Mannheim habe ich schon gesagt, dass das ein Ausrutscher war und heute das war der Beweis. Genau das, dass die Mannschaft wirklich kämpft und lebt."

Für ihn war eine Umstellung in der Halbzeit zentral: "Wir haben eigentlich immer, wenn sie uns angelaufen haben in der ersten Halbzeit viel zu früh den Rückpass gespielt und dann musste Martin Männel immer den langen Ball schlagen. Dann habe ich gesagt, dass müssen wir vermeiden. Das heißt wir müssen selber möglichst schnell nach vorne spielen und nachsetzten. Das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern."

