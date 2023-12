MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Dresden Zweiter, MSV "lebt" nach 4:2

"Das wirft uns nicht um" - Bielefeld glaubt an gute Zeiten, TSV 1860 nicht: "Wir gehen mit einem Scheiß-Gefühl in die Winterpause"

München (ots)

Dresden gewinnt zum Jahresabschluss mit 1:0 gegen Bielefeld, bleibt damit auf Aufstiegskurs als Zweiter. Die Arminia überwintert nur auf Platz 14. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Diese eine Aktion bringt uns dann auf die Verliererstraße, aber auch das wirft uns wie immer nicht um", analysiert Trainer Mitch Kniat. Torjäger Fabian Klos lobt die neue sportliche Führung und verspricht den Fans: "Irgendwann wird wieder alles gut und wir sind auf einem guten Weg." Mannheim entscheidet den Keller-Kracher mit einem dreckigen Arbeitssieg, gewinnt 1:0 gegen den TSV 1860 München. Die Löwen rutschen damit immer tiefer in den Abstiegskampf, haben nur noch 2 Punkte Vorsprung und überwintern auf Platz 15. Dabei haben die Löwen die deutlich besseren Chancen und dann Pech, dass Schiedsrichter Konrad Oldhafer einen klaren Elfmeter nicht gibt und dann einen fragwürdigen Elfmeter für Mannheim erteilt. "Ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat. Wo war denn da die Absicht. Da brauchst du auch nicht mit dem reden, denn der erzählt irgendeinen Schmarrn. Dann sollen sie das Pfeifen sein lassen", ärgert sich Interimstrainer Frank Schmöller, der keinen Sieg holen konnte. Aufgrund der fehlenden Lizenz darf er nicht weitermachen. "Wir gehen jetzt mit einem Scheiß-Gefühl in die Winterpause", sagt Kapitän Jesper Verlaat. "Wir sind in einer schwierigen Situation und ich bin richtig froh, dass wir mal einen dreckigen Sieg eingefahren haben", schnauft Rüdiger Rehm nach dem Dreier durch. Im absoluten Kellerduell holt der Vorletzte MSV Duisburg den 2. Sieg in Serie und beweist mit dem 4:2 gegen Freiburg II, dass er auch Tore schießen kann. "Wir leben noch mehr als genug, um die Klasse zu halten", freut sich Kapitän Sebastian Mai. Doch der MSV will auch nachlegen, um die Klasse halten zu können. "Wir haben die schwächste Offensive. Wir schauen, dass wir am Kader etwas verändern können. Da liegt der Fokus mehr auf der Offensive als auf der Defensive. Da sind wir in guten Gesprächen und haben vom Verein die Möglichkeit bekommen, Handeln zu können", verrät der Sportliche Leiter Christopher Schmoldt. Das Spiel Borussia Dortmund II gegen Preußen Münster musste aufgrund eines verdächtigen Gegenstands abgesagt werden.

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom 20. Spieltag in der 3. Liga am Mittwoch - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es 2024. In der ersten Partie im neuen Jahr trifft Erzgebirge Aue auf RW Essen - am 19.01.2024 live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Am Tag darauf kommt es direkt zum Traditionsgipfel. Im Kellerduell treffen u.a. 1860 München und der MSV Duisburg aufeinander - live ab 16.15 Uhr bei MagentaSport.

Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden 0:1

Dynamo Dresden gewinnt den Traditionsgipfel auf der Alm und kann sich mit 2 Siegen in die Winterpause verabschieden. Dadurch bleiben sie in Schlagdistanz zu Wintermeister Jahn Regensburg, der nur 2 Punkte Vorsprung hat. Arminia Bielefeld kämpft tapfer, es gelingt aber kein Tor und kein Punkt. Sie kassieren nach 5 Spielen wieder eine Niederlage und finden zumindest in diesem Jahr keinen Anschluss mehr an die obere Tabellenhälfte. Die Bielefelder überwintern auf Platz 14.

Das Siegtor:

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir waren taktisch extrem diszipliniert von der ersten bis zur letzten Minute. Diese eine Aktion bringt uns dann auf die Verliererstraße, aber auch das wirft uns wie immer nicht um."

Über den Zusammenhalt im Club: "Das ganze Trainerteam, Staff, alle drum herum, die Geschäftsstelle, das Betreuerteam, die Fans die Mannschaft, dass was wir die ganze Zeit gesagt haben. Dieses Wir-Gefühl leben wir gerade und ich glaube, wenn ihr die Fans jetzt in meinem Rücken seht, wisst ihr genau, wovon ich rede."

Das gesamte Interview:

Fabian Klos, Kapitän Bielefeld: "Niederlage ist immer Scheiße, aber die Mannschaft hat das gemacht, was sie in jedem Spiel gemacht hat: Nie aufgegeben, immer weitergemacht und gegen alle Widerstände, gegen alle Szene, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Und deswegen das Lächeln im Gesicht."

Wenn er über das vergangene Jahr redet, wird er emotional: "Es geht mir nur darum, dass das, was in den letzten 2 Jahren bis zum vergangenen Sommer, was da passiert ist, dass wir das Vergessen machen. Da wurde an ganz, ganz vielen Stellschrauben gedreht. Es wurde sich von Leuten getrennt, was in meinen Augen richtig und notwendig war und jetzt sind andere Leute hier, die ihren Job lieben." Damit bezieht er sich nicht nur auf die Spieler: "Auch auf vielen anderen Position, wo vorher einfach eine giftige Atmosphäre geherrscht hat, ist es seit Sommer wirklich wieder schön und deswegen kann ich jetzt hier kurz vor der Winterpause, kurz vor Weihnachten mit einem Lächeln im Gesicht stehen bei einer Niederlage und alle Arminen sagen: Irgendwann wird wieder alles gut und wir sind auf einem guten Weg."

Das gesamte Interview:

Markus Anfang, Trainer Dresden, über die Gegenwehr der Kontrahenten: "Es wird immer schwerer, logischerweise. Die Mannschaften stellen sich darauf ein und du hast trotzdem deine Ideen und du hast trotzdem deinen Plan. Auch wenn's mal 3 Spiele hintereinander nicht funktioniert. Wir glauben trotzdem daran, weil wir davon überzeugt sind, dass das, was wir spielen, dass uns das hilft."

Das gesamte Interview:

Waldhof Mannheim - TSV 1860 München 1:0

Kategorie dreckiger Arbeitssieg für Mannheim! Die Mannheimer holen damit den 2. Erfolg in Serie. Interimstrainer Frank Schmöller kann den Turnaround bei 1860 München nicht schaffen. Wieder keinen Treffer trotz zahlreicher Chancen. Die Löwen stecken im Abstiegskampf, haben nur noch 2 Punkte Vorsprung. Ein Treffer fehlt seit 5 Spielen in Folge.

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim: "Das Glück ist zurück in Mannheim. Das kann man so sagen. Wir gehen im richtigen Moment in Führung und haben hinten auch das Quäntchen Glück. All das, was in der gesamten Vorrunde nicht so da war. Das nehmen wir mit, auch wenn es die Nerven vielleicht ein bisschen anspannt... Wir können nicht jedes Mal 3 Tore schießen und den Gegner komplett vom Tor weghalten. Wir sind in einer schwierigen Situation und ich bin richtig froh, dass wir mal einen dreckigen Sieg eingefahren haben."

Das gesamte Interview:

Marcel Seegert, Kapitän Mannheim: "1860 hatte in der 1. Hälfte sehr gute Chancen. Da müssen wir uns bei unserem Torwart bedanken, der sehr gut gehalten hat. Es war ein umkämpftes Spiel. Wir haben das mit Herz und Leidenschaft nach Hause gebracht. Es tut auf jeden Fall sehr gut... Die Hinrunde gibt warnende Signale, daher müssen wir weitermachen."

Das gesamte Interview:

Frank Schmöller, Interimstrainer München: "Ich denke, wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht.. Es ist unfassbar, dass wir hier mit leeren Händen wegfahren. Das macht mich auch traurig für die Mannschaft, denn die hat alles gegeben. Bis auf das Erzielen von Toren. Bis auf das kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen."

Über die Elfmeter-Entscheidung: "Wenn er das als Elfmeter pfeift - sorry. Klares Handspiel auf unserer Seite pfeift er nicht. Hier pfeift er es. Das ist eine natürliche Armbewegung. Ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat. Wo war denn da die Absicht. Da brauchst du auch nicht mit dem reden, denn der erzählt irgendeinen Schmarrn. Dann sollen sie das Pfeifen sein lassen."

Über seine Zukunft: "Ich bin für den Verein da. Ich mag den Verein. Ich habe den Verein lieben gelernt. Ich würde dem Verein helfen, wenn die Anfrage wieder kommt."

Das gesamte Interview:

Jesper Verlaat, Kapitän 1860 München: "Wir machen die Tore nicht. In der 1. Halbzeit haben wir die ganz klaren Torchancen. Es ist unfassbar, dass so ein Spiel durch einen Standard entschieden wird. In der 2. Halbzeit springt der Ball an die Hand. Das ist ärgerlich, dass der Schiedsrichter das nicht sieht. Das ist scheiße... Wir verlieren die letzten beiden Spiele vor Weihnachten. Das hätten wir uns anders erwünscht. Wir waren gut im Spiel, davon können wir uns aber nichts kaufen. Wir gehen jetzt mit einem Scheiß Gefühl in die Winterpause."

Der Link zum Clip:

Der Siegtreffer der Mannheimer im Clip:

MSV Duisburg - SC Freiburg II 4:2

Duisburg sammelt ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und schießt endlich wieder viele Tore! Freiburg II hingegen taumelt in Richtung Regionalliga, bleibt mit 9 Punkten Tabellenletzter. Duisburg geht mi 16 Punkten auf Platz 19 in die Winterpause.

Boris Schommers, Trainer Duisburg: "Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, den Heimsieg zu holen. Man merkt, was hier gerade los ist. Alle haben sich danach gesehnt. Wir haben es mit absoluter Leidenschaft erzwungen. Ein rundum glücklicher Abend... Es ist ein ganz großer Schritt. Das ist die Basis für eine hoffentlich bessere Rückrunde."

Das gesamte Interview:

Sebastian Mai, Torschütze und Kapitän und Niklas Kölle, Doppeltorschütze im Doppelinterview:

Mai: "Wir hatten das Spiel im Griff und haben 4 Tore geschossen. So haben wir einen versöhnlichen Abschluss für das Jahr gefunden... Wir stehen immer noch unten drin, aber wir schnuppern. Wir sind noch nicht abgestiegen. Wir leben noch mehr als genug, um die Klasse zu halten."

Kölle: "Es war auch emotional, dass wir so drückend waren. Es hat sich auf dem Platz extrem gut angefühlt. Wir haben da in den vergangenen Wochen etwas entwickelt."

Der Link zum Interview:

Marvin Knoll, Torschütze Duisburg mit einem Kracher, blieb trotz Verletzung auf dem Platz, da der MSV nicht mehr wechseln konnte und humpelte übers Feld: "Ich musste auf dem Feld bleiben. Ich dachte, wir können nochmal wechseln. Das sieht aus wie ein angeschossenes Reh. Aber egal. Das hat der Mannschaft hoffentlich noch ein bisschen geholfen. Ich konnte noch ein paar Minuten spielen. Jetzt kann ich mich Gott sei Dank ausruhen."

Das gesamte Interview:

Thomas Stamm, Trainer Freiburg: "Wie wir die ersten 3 Tore in der Gruppe verteidigen, und da bin ich in der Verantwortung, dann werden wir wenige Spiele gewinnen. Die sind viel zu einfach. Das haben wir einfach nicht verteidigt. Dann wird es schwierig. Gegen den Ball kannst du so nicht auftreten."

Das gesamte Interview:

Christopher Schmoldt, Sportlicher Leiter Duisburg, vor dem Spiel über den Abgang von Ex-Interimstrainer und U19-Coach Engin Vural, der zu Fortuna Düsseldorf wechselt: "Es ist sehr schade, da wir ihn gerne behalten hätten. Wir haben auch viele Gespräche mit ihm geführt und ihm auch eine Perspektive aufgezeigt. Wir müssen das akzeptieren, dass er eine Entscheidung getroffen hat, die anders lautet, als beim MSV zu bleiben."

Über die schlechte Hinrunde und seine Arbeit in der Winterpause: "Wir haben die schwächste Offensive. Wir schauen, dass wir am Kader etwas verändern können. Da liegt der Fokus mehr auf der Offensive als auf der Defensive. Da sind wir in guten Gesprächen und haben vom Verein die Möglichkeit bekommen, handeln zu können."

Der Link zum Clip:

SC Verl - Viktoria Köln 1:1

In den letzten 12 Partien von Viktoria Köln war Luca Marseiler an 12 Toren beteiligt. Nach einer Gelb-Roten Karte für Engelhardt in den Schlussminuten überstehen die Kölner noch die Nachspielzeit. Sie überwintern passend zu der Leistung von Marseiler auf Tabellenplatz 12. Verl steht deutlich besser da. Auf Platz 6 fehlen ihnen nur 2 Punkte zum Relegationsplatz.

Alexander Ende, Trainer Verl: "Enttäuscht bin ich schon, weil wir gerne dieses Jahr mit einem Heimsieg hier beendet hätten. Wir haben uns auch vorgenommen nach dem Spiel in die Kabine zu gehen, uns anzuschauen und zu sagen: Ok wir lassen uns nichts vorwerfen, was Energie anbelangt, wir haben alles rausgehauen. Das haben wir gemacht."

Für Oliver Batista-Meier hatte er besondere Worte vor seiner Einwechslung zur Halbzeit: "Ich muss kein Geheimnis daraus machen, dass Olli und ich eine sehr, sehr tolle Beziehung auch hatten. Dass wir eine tolle Halbserie jetzt hatten. Ich hab gesagt: Olli lass uns einen super Abschluss machen. Du hast uns sehr viel gegeben, aber die Truppe hat vor allem dir auch sehr viel gegeben und meine einzige Erwartung für die 2. Halbzeit ist, dass ich das einfach sehe, dass du nochmal jeden Meter für diese Truppe machst."

Das gesamte Interview:

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Über das Spiel hinweg ganz wenige Torchancen für Verl. Haben wir auch überragend verteidigt eigentlich. In Rückstand gelegen und das Ding dann nochmal umgebogen, was uns auch in der Saison mehrfach ausgezeichnet hat. Ich muss sagen, so kann ich in Ruhe Weihnachten feiern, einen guten Rutsch haben und dann starten wir wieder am 3. Januar."

Von Luca Marseilers Leistung ist Janßen beeindruckt: "Luca ist in einem körperlichen Zustand, wo er lange nicht war. Da haben wir lange daran gearbeitet. Hat jetzt eine Wiederholungsfähigkeit und wenn er dann mit der Kugel loszieht, ins 1 gegen 1 gehen kann, ins Dribbling gehen kann, dann ist er schon schwer zu kontrollieren. Auch die Torvorbereitung, das freut mich jetzt, die war schon nahe am Genialen."

Das gesamte Interview:

Alexander Ende vor dem Spiel über die Situation von Oliver Batista-Meier: "Der Olli Batista-Meier der letzten 2,3 Wochen - wer den gesehen hat, der sagt: Ok, warum war er dieser Faktor in der Saison? Aber das ist total menschlich. Das ist nicht, weil der nicht möchte. Es ist einfach, weil es eine ungeklärte Situation ist. Er weiß heute noch nicht, wo er übermorgen mit seiner Freundin übernachtet, und das würde jeden jungen Kerl, glaube ich, zu schaffen machen."

Die Aussage von Ende über die Situation von Oliver Batista-Meier:

Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Freitag, 19.01.2024

Ab 18.30 Uhr: Erzgebirge Aue - Rot-Weiss Essen

Samstag, 20.01.2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - 1.FC Saarbrücken, SVV Jahn Regensburg - SC Verl, Hallescher FC - FC Ingolstadt, VfB Lübeck - Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden - SV Sandhausen

Ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - MSV Duisburg

Sonntag, 21.01.2024

Ab 13.15 Uhr: Preußen Münster - Arminia Bielefeld

Ab 16.15 Uhr: SSV Ulm - SpVgg Unterhaching

Ab 19.15 Uhr: SC Freiburg - Borussia Dortmund II

