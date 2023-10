MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Hachings Keeper Vollath kriegt nach 3:0 -Sieg "200 Euro-Prämie", Hobsch für 2 Tore ein Bier

Mannheims nächste Pleite: "Müssen Dreck weiterfressen, bis die Kurve kippt"

Der Druck auf Rüdiger Rehm und den SV Waldhof wird immer größer! Mannheim verliert in Unterhaching mit 0:3, bleibt auf einem Abstiegsplatz. Haching geht in der 3. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Danach macht eigentlich Mannheim das Spiel, erarbeitet sich mehrere, gute Chancen, aber Mannheims Angriffsbemühungen verpuffen buchstäblich. Reden wollte nach dem Spiel kein Spieler der Mannheimer, die Fans verließen das Stadion schon teilweise vor dem Abpfiff. Es passt nicht viel aktuell bei Waldhof. "Es ist schwer zu erklären, was wir verbrochen haben und was im Moment passiert. Wir kriegen hinten die Tore und machen vorne keinen rein. Wir machen aber im Endeffekt nicht so viel falsch", erklärt Rüdiger Rehm und einmal im Modus führt er fort: "Du musst im Moment eben brutal viel Dreck fressen. Das machen und müssen wir. Auch für die Fans. Wir müssen den Dreck weiterfressen, bis die Kurve kippt. Waldhof Mannheim darf zu diesem Zeitpunkt nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, aber wir stehen da. Wir als Mannschaft kotzen ab." Waldhof muss dringend punkten - das weiß auch Rehm. Nächste Woche gibt es dann das Krisen-Duell zwischen Mannheim und Duisburg (5. November, ab 13.15 Uhr live). Beim Aufsteiger Haching, der von einigen als sicherer Absteiger genannt wurde, ist die Stimmung deutlich besser. Torwart Rene Vollath, der sich durch seine Paraden eine Bestnote verdiente, freut sich über eine zu-Null-Prämie "Ich bin ja clever im Verhandeln: in der Regionalliga 100 Euro bei zu null und beim Aufstieg das Doppelte. Vielleicht will er (Schwabl) es ja nochmal verdoppeln, denn das war schon etwas Besonderes." Hachings Präsident Manni Schwabl macht aus wenig sehr, sehr viel.

Nachfolgend die Stimmen vom Auftakt in der 13. Spieltag in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Konferenz am Samstag gibt´s schon ab 13.30 Uhr - u.a. mit dem Derby des Letzten Duisburg gegen RW Essen. Am Sonntag lautet das Topspiel: Saarbrücken gegen Dresden - exklusiv ab 13.15 Uhr.

SpVgg Unterhaching - Waldhof Mannheim 3:0

Die Luft für Mannheim und Rüdiger Rehm wird immer dünner. Haching gewinnt mit 3:0 gegen Mannheim, obwohl Mannheim in der 1. Hälfte die viel besseren Chancen hatte. Die ambitionierten Mannheimer bleiben auf einem Abstiegsplatz, das "kleine" Haching springt auf Platz 5.

Rüdiger Rehm, Trainer Mannheim: "Es ist schwer zu erklären, was wir verbrochen haben und was im Moment passiert. Wir kriegen hinten die Tore und machen vorne keinen rein. Wir machen aber im Endeffekt nicht so viel falsch. Ich habe auch nach dem 0:3 keinen gesehen, der aufgegeben hat. Die Jungs haben alles versucht, um den Anschlusstreffer zu machen. Dass das Spiel nach 70 Minuten 0:3 steht, ist für mich schwer zu erklären. Du musst im Moment eben brutal viel Dreck fressen. Das machen und müssen wir. Auch für die Fans. Wir müssen den Dreck weiterfressen, bis die Kurve kippt... Du gehst direkt mit 0:1 in die Partie und alles ist über den Haufen geworfen. Dann spielen die Jungs nach vorne und spielen, wie ich es mir wünsche und wie wir es uns vorgenommen haben. Haben die Chancen und machen sie nicht." Z

u der Elfmetersituation in der 3. Minute: "Davor ist auch schon Kontakt da. Dann ist es Knie an Knie und wie er fällt. Ja, ok. Lassen wir es. Wir haben im Moment diese Scheiße am Fuß. Wir müssen gucken, dass wir die wegkriegen."

Über seine Ansprache nach dem Spiel im Kreis: "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir gerade eine Phase haben, die unfassbar ist, Ich weiß nicht, was die Jungs verbrochen haben, dass sie so bestraft werden. Wir belohnen uns nicht und bestrafen uns.... Waldhof Mannheim darf zu diesem Zeitpunkt nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, aber wir stehen da. Wir haben jetzt eine Reaktion gezeigt, aber das Ergebnis ist frustrierend. Wir als Mannschaft kotzen ab. Wir hatten das Gefühl, wir haben bis zum 2:0 ein hervorragendes Spiel gemacht."

Marc Unterberger, Trainer Haching: "Die Freude ist riesengroß! Die Erleichterung auch. Wir haben uns einiges vorgenommen, da wir wussten, dass wir in den letzten 3 Spielen echt ordentlich gespielt haben. Da wurden wir aber nicht belohnt. Jetzt ist es umso schöner mit dem ganzen Spielverlauf. Das war ein guter Tag für uns... Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir die Marionetten-Seile wieder in die Hand nehmen müssen. Sonst läuft uns das Spiel davon. Mit dem 2:0 und dem 3:0 hatten wir sie dann da, wo wir sie haben wollten."

Rene Vollath, Haching, hielt seine Mannschaft in der 1. Hälfte mehrfach im Spiel: "Ich möchte Chancen vereiteln, dafür bin ich ja auch da. Fakt ist, wir hatten in der 1. Halbzeit keinen Zugriff und haben es unsauber gespielt. Wir sind nicht zufrieden. Wir haben jetzt in dieser Woche 6 Halbzeiten und wir wollen jede gewinnen. Die ersten 2 haben wir schon gewonnen. Passt also."

Über seine zu Null Klausel, die Präsident Manfred Schwabl verraten hatte: "Ich bin ja clever im Verhandeln, in der Regionalliga 100 Euro bei zu Null und beim Aufstieg das Doppelte. Vielleicht will er (Schwabl) es ja nochmal verdoppeln, denn das war schon etwas Besonderes."

Patrick Hobsch, Doppelpacker Haching: "Es fällt einiges ab, wenn man direkt in Führung geht. Wir haben uns vorgenommen, dass wir wieder den Killerinstinkt haben wollen. Es musste wieder zurückkehren, dass wir wieder treffen. Deshalb war das ein geiler Start."

Über den speziellen Torjubel mit Markus Schwabl (Sportdirektor und Verteidiger): "Er zapft mir da ein kleines Bier. Das ist ein Insider aus dem Trainingslager. Da hatten wir einen schönen Abend. So ist das eben in Unterhaching. Das ist nicht das typische Profitum in Unterhaching. Jeder, der hier gespielt hat, weiß, dass es etwas Besonderes ist. Das ist dann auch witzig, wenn der Sportdirektor auch mal eines abzapft."

