ANNE WILL am 8. Oktober 2023 um 22:05 Uhr im Ersten / ANNE WILL nach den Wahlen in Bayern und Hessen

ANNE WILL nach den Wahlen in Bayern und Hessen

Am Sonntag wird in Bayern und Hessen gewählt. In jüngsten Umfragen liegen CSU bzw. CDU deutlich vorn. Das Rennen um die jeweils zweitmeisten Stimmen dagegen ist völlig offen. Profitieren die Freien Wähler in Bayern von der Diskussion um ihren Vorsitzenden Hubert Aiwanger? Wie geht die Wahl für Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hessen aus, wo sie als Spitzenkandidatin für die SPD antritt? Werden die Grünen für die große Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung in Berlin besonders abgestraft? Auffällig in diesem Wahlkampf: Der Ton gegenüber den politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern ist außergewöhnlich scharf. Wie verändert diese Art der Auseinandersetzung die politische Kultur hierzulande? Und: Zeigen die Wahlergebnisse einen zunehmenden Vertrauensverlust in die etablierten Parteien?

Zu Gast bei Anne Will:

Saskia Esken (SPD), Parteivorsitzende

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Karin Prien (CDU), stellv. Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein

Nicole Deitelhoff, Politikwissenschaftlerin und Sprecherin Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Robin Alexander, stellv. Chefredakteur "Welt" und "Welt am Sonntag"

