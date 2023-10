MagentaSport

EuroLeague live bei MagentaSport: Donnerstag 19.30 Uhr mit 3 Top-Spielen in der heißesten Konferenz

Voigtmann und Lo mit Mailand in Berlin: "Wir sind Weltmeister und das kann uns keiner mehr nehmen"

München (ots)

Zwei Weltmeister kommen nach Berlin, für Maodo Lo ist es eine Heimkehr. ALBA trifft am Donnerstag auf Mailand (ab 19.30 Uhr live in der Konferenz und als Einzelspiel). Vor dem Spiel hat Johannes Voigtmann, seit über einem Jahr bei den ambitionierten Italienern, MagentaSport ein Interview gewährt. "Der Klub ist einzigartig in der Organisation" lobt der 31jährige Voigtmann: "Das entfernte Ziel des Vereins ist, dass man die EuroLeague gewinnt." Gegner ALBA habe zwar wichtige Stützen wie Lo, Smith und Sikma verloren. "Aber Berlin ist immer gut. Da geht´s darum, eine solide Saison zu spielen. Da mache ich mir keine großen Sorgen", so der Weltmeister. Noch stärker schätzt Voigtmann den FC Bayern ein (Freitag, ab 20 Uhr gegen Fenerbahce live): "Da geht was in Richtung Playoffs. Da kommt´s darauf an, ob die Mannschaft auf Strecke funktioniert. Dafür ist Pablo Laso der perfekte Trainer." Wie alle Weltmeister hatte Voigtmann nach dem Triumph ein kurzes Motivationsloch. Aus dem hat er sich herausgekämpft und tritt nun mit dem Selbstbewusstsein eines Weltmeisters auf: "Natürlich hast du ein bisschen mehr die Ruhe. So nach dem Motto: wir sind Weltmeister und das kann uns keiner mehr nehmen. Egal, was in einem Spiel passiert: nach dem Spiel sind wir immer noch Weltmeister. Das ist ein gutes Gefühl."

Nachfolgend Interview-Auszüge mit Weltmeister Jo Voigtmann plus Heißmacher-Clips auf die spannendste Konferenz in der EuroLeague bislang - Donnerstag ab 19.30 Uhr live. Mit den heißen Derby Partizan gegen Roter Stern Belgrad, mit Real Madrid gegen FC Barcelona und der Berlin-Rückkehr von Maodo Lo mit seinem neuen Klub Mailand. Am Freitag spielt der FC Bayern gegen Fenerbahce Istanbul - ab 20 Uhr live. MagentaSport zeigt alle Spiele der EuroLeague und im EuroCup live.

Vor dem Duell gegen Barca: "Real eine Klasse besser als die anderen"

Die beiden Top-Teams der EuroLeague im Duell - der Clip zum spanischen "Classico" Real Madrid gegen FC Barcelona mit den Trainern Roger Grimau (Barca) und Chus Mateo (Real):

https://cloud.thinxpool.de/s/eQ2JcTPZ5FzQEP5

Für Jo Voigtmann ist Champion Real der Topfavorit: "Real ist aktuell eine Klasse besser als alle anderen. Die machen einen super, super soliden Eindruck. Aber das ist auch kein Wunder - die spielen schon seit 100 Jahren zusammen."

Dieses Spiel ist ein Feuerwerk - hitziger geht´s nicht: Partizan (14.) gegen Roter Stern Belgrad (13.) ab 18.15 Uhr live - Der Link zum Belgrad-Derby:

https://cloud.thinxpool.de/s/YH2BieN8NLW7ZrK

Voigtmann und die Kraft des Titels: "Wir sind Weltmeister und das kann uns keiner mehr nehmen"

Johannes Voigtmann, Weltmeister und mit Mailand morgen in Berlin aktiv (ab 19.30 Uhr live - in der Konferenz und als Einzelspiel) im MagentaSport-Interview. Er durchlebte extrem abwechslungsreiche Jahre zuletzt, die mit dem Wechsel zum EuroLeague-Klub ZSKA Klub Moskau 2019 begannen. Die Flucht folgte März 2022 nach Kriegsausbruch, seit gut einem Jahr spielt der Center bei Olimpia. Mit Mailand holt er im Sommer die italienische Meisterschaft. Im September folgt die Krönung. Jo Voigtmann wird mit Deutschland sensationell Weltmeister, zählt zu den Stützen des Teams und als wichtiger Baustein des WM-Erfolges - auf dem Feld und darüber hinaus. Die Bilanz der Mailänder in der EuroLeague vor dem Duell mit ALBA: 1 Sieg, 2 Niederlagen.

Jo Voigtmann wie er den WM-Titel "verdaut" hat: "Du musst dir natürlich deine Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Zumindest irgendwo hinstecken, bis man die Zeit dafür hat. Deshalb: in kleinen Päckchen verpacken und warten bis die Zeit dafür da ist. So richtig verstanden habe ich noch nicht, was da alles passiert ist. Gerade mit der Nationalmannschaft lief es exzellent in den letzten 2, 3 Sommer. Alles ein bisschen schwierig zu verstehen."

Ist Voigtmann als Weltmeister ein besserer Spieler? "Körperlich sind wir alle ziemlich am Limit. Natürlich hast du ein bisschen mehr die Ruhe. So nach dem Motto: wir sind Weltmeister und das kann uns keiner mehr nehmen. Egal, was in einem Spiel passiert: nach dem Spiel sind wir immer noch Weltmeister. Das ist ein gutes Gefühl."

Wie die anderen Weltmeister war er nach dem WM-Titel in einem kleinen Motivationsloch: "Ich habe mir relativ schnell die Frage gestellt, wie motiviere ich mich. Es muss ja irgendwie weitergehen. Im Prinzip ist es relativ einfach für die Weltmeister: keiner war NBA-Champion, keiner war EuroLeague-Sieger. Deshalb sind das relativ klare Ziele, die noch ausstehen. Du musst ein neues Ziel finden, auch wenn es vielleicht ein wenig schwierig ist."

Wie wohl fühlt er sich mit Familien in Norditalien: "Wir versuchen Mailand bis zum letzten Tag als Heimat anzusehen. Wir fühlen uns hier extrem wohl. Der Klub ist einzigartig in der Organisation. Die kümmern sich hier um die Familien und Spieler, wie ich es noch nie gesehen habe."

Mailand verfolgt hohe Ansprüche: "Das entfernte Ziel des Vereins ist, dass man die EuroLeague gewinnt. Dazu brauchst du die besten Spieler....Wir haben eine Mannschaft, die sehr tief ist. Ich bin relativ gut im Rhythmus. Der Coach hat Vertrauen in mich. Das bleibt hoffentlich so."

Sein WM-Kollege Maodo Lo wechselte im Sommer nach Mailand: "Wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Ich war schon ein Jahr da, Maodo kommt neu. Das System ist relativ schwierig. Ich versuche so viel wie möglich zu helfen. Maodo hat sich hier relativ gut eingelebt. Wie versuchen ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Mit Nicolo Melli, der auch ein halber Deutscher ist, der kommt noch dazu."

Voigtmann zu den deutschen Klubs - FCB: "Da geht was in Richtung Playoffs!"

Voigtmann zu ALBA Berlin: "Sikma, Smith und auch Maodo - da muss viel aufgefangen werden. Da ist viel an Qualität und Eingespieltheit verloren gegangen. Aber Berlin ist immer gut. Die spielen immer ihr Ding. Da geht´s darum, eine solide Saison zu spielen. Da mache ich mir keine großen Sorgen."

Zum FCB: "München hat ganz gut angefangen. Das ist eine interessante und vielseitige Mannschaft. Mit einem guten Trainer. Da geht was in Richtung Playoffs. Da kommt´s darauf an, ob die Mannschaft auf Strecke funktioniert. Dafür ist Pablo Laso der perfekte Trainer."

EuroLeague

Donnerstag, 26.Oktober 2023

EuroLeague ab 19.30 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiel abrufbar:

Ab 18.15 Uhr: Partizan Belgrad - Roter Stern Belgrad

Ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - Armani Mailand

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona

Ab 20.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Istanbul, AS Monaco - Maccabi Tel Aviv

Freitag, 27. Oktober:

Ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Valencia Basket

Ab 19.45 Uhr: Villeurbanne - Virtus Bologna

20 Uhr: Panathinaikos Athen - Vitoria-Gasteiz, FC Bayern München - Fenerbahce Istanbul

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell