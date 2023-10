MagentaSport

3. Liga bei MagentaSport: Sportdirektor Imhof erklärt im Podcast "4:3" den Trainer-Tausch

"Ungeduld ist bei uns allen vorhanden!" Sandhausen holt Keller und setzt die Spieler "extrem in die Pflicht"

Der SV Sandhausen, aktuell Elfter in der 3. Liga mit 7 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz, verliert keine Zeit: Jens Keller ist neuer Trainer des Absteigers, 2 Tage nach dem Aus von Danny Galm. Sportdirektor Matthias Imhof erklärt im MagentaSport-Podcast "4:3", warum der 37jährige, hochgelobte Galm mit einer komplett neuformierten Mannschaft nach nur knapp 14 Wochen durch den 52jährigen Keller abgelöst wurde. "Im Sommer war Danny ganz klar unser Wunschkandidat", sagt Imhof: "Er ist an der Punkteausbeute gescheitert. Wir haben uns mehr erwartet." Die Erwartungshaltung ist auch an Jens Keller, zuletzt 2020 für ein Jahr beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, groß. "Die Ungeduld ist bei uns allen vorhanden", so Sandhausens Sportdirektor: denn das Ziel ist der sofortige Wiederaufstieg. Am Samstag spielt Sandhausen beim Vierten BVB II - live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen von Matthias Imhof im Podcast "4:3" mit Thomas Wagner, Tobias Schäfer, Yannik Bakic und Christian Straßburger, der immer dienstags "ohrenreif" zur Verfügung steht. Bei Verwendung der Zitate bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der 13. Spieltag wird am Freitag ab 18.30 Uhr eröffnet: Aufsteiger Haching gegen ein kriselndes Mannheim als Siebzehnter auf einem Abstiegsplatz. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live, die Konferenz am Samstag schon ab 13.30 Uhr - u.a. mit dem Derby des Letzten MSV Duisburg gegen RW Essen.

Am Sonntag gab´s noch ein 2:2 gegen Verl, über das sich Danny Galm noch sehr ärgerte. Vor allem über die blöden Fehler, die zu den Gegentoren führten. Zwei Punkte aus 3 Spielen, während die Konkurrenz punktet - da hatte die sportliche Leitung wohl das Gefühl, nur ein "sensationellesVerhältnis von der Mannschaft zum Trainer" reicht nicht. Noch am Sonntagnachmittag wurde Galm beurlaubt. "Wir haben gesagt, dass wir nochmal eine andere Ansprache an die Mannschaft stellen müssen", formuliert Matthias Imhof den gewünschten "neuen Impuls" im MagentaSport-Podcast "4:3". Das war der Anlass für die komplette Wende bei der Auswahl des neuen Trainers.

Jens Keller hat in seiner aktiven Karriere in Stuttgart, Frankfurt oder Köln die "alte Trainer-Schule" der Neunziger kennengelernt, ist aber nie als Trainer-Lautsprecher aufgetreten: einer der versucht, das Beste aus 2 Zeitenwelten zusammenzufügen. Ein reiner Kumpeltyp ist Keller - als beinharter Innenverteidiger erarbeitete er sich rund 250 Profi-Spiele in der 1. und 2. Bundesliga - auch nicht. "Er kann junge Spieler entwickeln und kann eine Mannschaft entwickeln", hofft Imhof: "Da ist ein gutes Bauchgefühl von mir und ich bin zu 100 Prozent von Jens Keller überzeugt."

Vielleicht hilft Jens Keller dem SV Sandhausen auch, der Unruhe im Klub zuletzt nach den DFB-Strafmaßen gegen Imhof und Präsident Machmeier sowie der Trainerentlassung von Galm, beizukommen. Der Sportdirektor fordert vom Team vor der schweren Aufgabe in Dortmund: "Die Mannschaft ist extrem in der Pflicht."

