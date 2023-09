Oranier Küchentechnik GmbH

area30 Löhne 2023: ORANIER präsentiert den perfekten Backofen

Haiger (ots)

PyroSteam: XXL-Format mit Pyrolyse-Funktion und Dampf-Assistenz

"Einmal mit allem, bitte", so lautet eine Essensbestellung, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und da sich viele Endverbraucher bei der Wahl des "richtigen" Backofens aufgrund der vielen unterschiedlichen Funktionen ebenfalls nicht so leicht entscheiden können, hat ORANIER mit dem Spitzenmodell EBD 830 einen Backofen ins Programm genommen, der technisch und optisch brilliert. Das Besondere daran: Neben der Dampfunterstützung DampfPLUS verfügt er auch über eine Pyrolyse-Funktion. DampfPLUS bringt den besonderen Genuss, da den Speisen während des Backens und Schmorens Wasserdampf zugeführt wird. So wird Brot richtig kross und der Braten außen knusprig und innen zart.

Außen cool, innen clean

Da die komplett herausnehmbare Vollglas-Innentür vierfach verglast ist und die Innenscheiben belüftetet sind, bleibt sie außen handwarm. Sollten die Innenscheiben einmal verunreinigt sein, lassen sie sich - ganz ohne Werkzeug - leicht herausnehmen. Die hilfreiche Pyrolyse-Funktion sorgt für schnelle Sauberkeit ohne Reinigungsmittel. Je nach Restwärme werden innerhalb von 90 bis 180 Minuten Fette und Speisereste bei über 450 °C wirksam beseitigt und einfach zu Asche.

Richtig viel Platz

Mit dem extragroßen XXL-Backraum in der 80 Liter-Klasse verfügt der EBD 830 über sechs Einschub-Ebenen, in denen gleichzeitig bis zu drei Vollauszüge - ein Backblech sowie der Rost oder die Fettpfanne - Platz finden und den Raum optimal nutzen. Mit der 4-Stream-Technologie wird die Wärme perfekt verteilt. Wenn dank der Funktion softCLOSE die Ofentür sanft und leise schließt, spendet die shineUP-Beleuchtung mit den beiden seitlichen Lichtern auf allen Ebenen strahlende Helligkeit.

Schwarze Optik ist ein klares Verkaufsargument

Mit der pureBLACK-Linie ist der gestalterische Spielraum bei der Küchenplanung besonders groß. Die Kombination von Schwarz mit hellem oder rötlichem Holz bietet einen angenehmen Kontrast mit hohem Wohlfühlfaktor. Das Arrangement mit grauem Granit entspricht ganz dem Industrial Style, unterstreicht die klare Linie und zeugt von zurückhaltender Eleganz. Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Materialen sind ein weiteres überzeugendes Argument im Kundengespräch, das dem Verbraucher die Entscheidung erleichtert.

area30 - ORANIER mit vielen Innovationen

Neben dem Backofen EBD 830, der schnell zum Herzstück jeder Küche wird, präsentiert das hessische Traditionsunternehmen auch in diesem Jahr zahlreiche Produktinnovationen auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 16. bis 21. September 2023 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand G 25 dazu gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

