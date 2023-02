MagentaSport

EuroLeague komplett live bei MagentaSport: Belgrad schlägt München 82:71 auswärts in einem Heimspiel

Partizan-Fans höhnen "auf Wiedersehen", FC Bayern sieht die Playoffs als "Monsteraufgabe"

München (ots)

War´s das mit den Playoffs für den FC Bayern? München verliert mit 71:82 gegen Partizan Belgrad, dessen Fans den Audi Dome in ein Heimspiel verwandeln. "Auf Wiedersehen", sang der Partizan-Anhang nach dem 4. Sieg und insgesamt 12 Erfolgen, aktuell Siebter. Wie bitter für den FCB in den Bemühungen, unter die Top-8 zu kommen, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. "Ich würde nicht sagen, dass es das schon war. Es wird jetzt schon sehr schwer. Es wird eine Monsteraufgabe, weil wir auch noch auf einige andere Mannschaften hoffen müssen", bilanzierte Rückkehrer Andi Obst, immerhin ein Lichtblick, dass er wieder dabei ist, Spieler wie Hunter und Lucic fehlen weiterhin: "Das ist nicht ohne. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Ich denke, wir haben die Qualität da oben mitzuspielen." Andrea Trinchieri gab in 4 Sekunden das wohl kürzeste Interview der EuroLeague-Historie. Bittere Lektion für Berlin, das gegen Piräus in eigener Halle eine 60:93-Pleite kassiert.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Samstag in der BBL mit ALBA Berlin gegen Oldenburg ab 17.45 Uhr, am Sonntag steigt das Topspiel Chemnitz gegen den FC Bayern - ebenfalls live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.

EuroLeague: FC Bayern München - Partizan Belgrad 71:82

München klagt über die vielen Verletzten. Andi Obst ist nach seiner Verletzungspause wieder zurück, dass die gute Nachricht, auch wenn der Nationalspieler noch Startschwierigkeiten hatte und nur zu 2 Punkten kam: "Ich bin erstmal froh, dass ich wieder da bin. Ich habe jetzt wenig mit der Mannschaft trainiert."

Obst zu den Verletzungen: "Das ist schwer, immer wieder neue Ausfälle zu bekommen. Das sind immer wieder neue Rollen über die gesamte Saison. Vor allem, wenn´s in so eine interessante Phase geht, mit den Playoffs, so kurz vor dem Pokal. Das ist nicht ohne. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Ich denke, wir haben die Qualität da oben mitzuspielen."

Mit 9 Siegen steht der FC Bayern auf Rang 14, es fehlen aktuell 4 Siege zu den Top8 für die Playoffs-Qualifikation - ist der FCB schon raus? "Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das schon war. Es wird jetzt schon sehr schwer, es wird eine Monsteraufgabe, weil wir auch och auf einige andere Mannschaften hoffen müssen."

Das komplette Interview mit Andi Obst: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QmNHUHdTRVF0d05NV3NhczJ3eGdkUT09

Wie es sich anhört, wenn Partizan-Fans den Audi Dome in ihr "Haus" verwandeln - es ist nix zu verstehen:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEJuRkhJWVM1ckhKdGMvNHc3bnRCdz09

Andrea Trinchieri, FCB-Trainer, wollte bei dem Krach per se nichts sagen - das 4 Sekunden-Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MWtpOE1UTndwcEV1bkdFRmxPY2VjZz09

EuroLeague gestern: ALBA Berlin - Olympiakos Piräus 60:93

Die Berliner sind Tabellenletzter in der EuroLeague und empfangen den Tabellenersten aus Piräus. Die Griechen legten mächtig los, gewannen das 1. Viertel mit 28:13 und führten zwischenzeitlich mit 21 Punkten. Nach dem langsamen Start kam ALBA immer besser ins Spiel und verkürzte zur Pause auf zehn Punkte. In der 2. Halbzeit spiegelten sich die aktuellen Tabellenplätze im Ergebnis wider. Piräus lässt im 3. Viertel nur zehn Punkte zu, entscheidet das Spiel fast. Im letzten Viertel spielet Piräus die Führung dann souverän aus. Für ALBA ist es bereits die 6. Niederlage in Folge in der EuroLeague. Die Playoffs sind nahezu unerreichbar.

Louis Olinde, Berlin: "Piräus ist ein sehr starkes Team, wahrscheinlich das Beste in diesem Jahr. Sie schaffen es über 40 Minuten mit 100 Prozent Intensität zu spielen. Wir haben im 2. Viertel einen guten Job in der Defensive gemacht, in der 2. Halbzeit aber überhaupt nicht mehr. Die leichten Dinger, die wir uns vorne erspielt haben, sind dann nicht mehr reingefallen. Dann kommt man in ein Loch und Olympiakos bestraft das brutal. Wir haben verdient verloren. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir mit Piräus auf Augenhöhe spielen können. Das hat überhaupt nicht funktioniert."

Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cElscytsMjdtd3V2MUt0WGtBZU5VUT09

Nachdem ALBA Berlin drei offene Dreier in Folge treffen durfte, hatte Piräus' Trainer Georgios Bartzokas ordentlich Dampf abzulassen und schimpft mit seinen Spielern während eines Time Outs: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGgvSG1DZEJGeEJNWktybGd3Z2lvUT09

Basketball LIVE bei MagentaSport

BBL

Samstag, 11.02.2023

Ab 17:45 Uhr: Veolia Towers Hamburg - medi Bayreuth, ratiopharm Ulm - MLP Academics Heidelberg, ALBA Berlin - EWE Baskets Oldenburg

Ab 20:15 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - Basketball Löwen Braunschweig, BG Göttingen - HAKRO Merlins Crailsheim

Sonntag, 12.02.2023

Ab 14:45 Uhr: Rostock Seawolves - Telekom Baskets Bonn, Fraport Skyliners - Brose Bamberg, Syntainics MBC - Würzburg Baskets

Ab 17:45 Uhr: NINERS Chemnitz - FC Bayern München

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell