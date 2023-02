München (ots) - So souverän Meister Berlin in der BBL agiert, in der EuroLeague verliert ALBA das 6. Spiel in Serie - Letzter! Gegen den Tabellenführer kassieren die Berliner in eigener Halle ein bitteres 60:93. "Wir haben im 2. Viertel einen guten Job in der Defensive gemacht, in der 2. Halbzeit aber überhaupt ...

mehr