Für MagentaTV und MagentaSport: Telekom setzt bei Sportberichterstattung auf innovative KI-Lösung von WSC Sports

Von WM bis BBL: Über 5.500 Clips produziert, um Reichweite und Bekannheit zu steigern

Die Telekom bindet bei der begleitenden Berichterstattung zu Sport-Inhalten eine neuartige Lösung des israelischen Anbieters WSC Sports ein. Seit Sommer 2022 kommt das Tool für MagentaTV und MagentaSport zum Einsatz und analysiert laufende Live-Spiele. Im Anschluss erstellt die KI gesteuerte Software eigenständig Highlight-Snippets der Begegnung, die dann durch die Qualitätsprüfung der Redaktion laufen. Die Clips werden abschließend automatisch mit definierten Brandings verpackt und an unterschiedliche interne und externe Digitalabnehmer distribuiert.Während der FIFA WM 2022 konnte die Telekom dank des Einsatzes der Software bereits wenige Minuten nach Spielende die schnellsten Highlights im deutschen Markt produzieren und publizieren.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Unser Magenta-Sportangebot steht für hochklassiges Entertainment und inhaltliche Vielfalt. Technologische Innovationen wie die Software unseres Partners WSC Sports ermöglichen es uns, unseren exklusiven Content schneller und effizienter auszuspielen und damit das Interesse an den verschiedenen Sportarten deutlich zu erhöhen. Insgesamt haben wir dank der Nutzung des Tools seit Mitte vergangenen Jahres mehr als 400 Millionen Videoaufrufe über alle Plattformen und Social-Media-Kanäle hinweg generiert. Dieser Erfolg zeigt, dass wir damit einen Nerv bei unseren Zielgruppen treffen."

"Wir freuen uns sehr über die ersten Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit der Telekom. Gemeinsam übertreffen wir so die Erwartungen der Sportfans", sagt Aviv Arnon, Chief Business Development Officer bei WSC Sports. "Die Integration unserer weltweit führenden Highlight- Lösung in die reichweitenstarken Plattformen der Telekom ist eine natürliche Ergänzung. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial des beeindruckenden Portfolios an Sportmedienrechten der Telekom weiter zu erschließen."

WSC Sports

WSC Sports automatisiert die Erstellung und Verteilung von Highlights für über 300 Ligen und Sendepartner weltweit, darunter die NBA, ESPN, YouTubeTV, Bundesliga, LaLiga, Serie A und DAZN. Mithilfe fortschrittlicher KI- und maschineller Lerntechnologien analysiert die proprietäre Plattform von WSC Sports Live-Sportübertragungen, identifiziert jedes einzelne Ereignis, das während eines Spiels auftritt, und erstellt und veröffentlicht in Echtzeit maßgeschneiderte Kurzvideos. Dies ermöglicht es den Inhabern von Sportmedienrechten, die Nutzung ihrer Inhalte zu maximieren, neue Einnahmequellen zu erschließen und ein personalisiertes Fan-Erlebnis auf allen Plattformen zu schaffen.

