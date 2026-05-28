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Europäische Verbraucher misstrauen chinesischen Routern

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Berlin (ots)

YouGov-Umfrage in 14 Ländern: Vertrauen in Routerhersteller aus verschiedenen Regionen

Mehr als jeder zweite Deutsche misstraut Routern chinesischer Hersteller (58%)

Bundesweit misstraut knapp jeder Zweite US-amerikanischen Geräten (45%)

Europäischen Routern wird europaweit hohes Vertrauen entgegengebracht (60%)

Jedem zweiten Europäer (55%) ist das Label "Made in Europe" beim Kauf wichtig

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat in einer repräsentativen Umfrage in 14 Ländern mit mehr als 16.000 Teilnehmenden die Sichtweise europäischer Verbraucher und Verbraucherinnen auf die Vertrauenswürdigkeit europäischer und nicht-europäischer Routerhersteller untersucht. Der Router ist das Herzstück des digitalen Zuhauses und verbindet alle Geräte zuhause mit dem Internet. Die Ergebnisse für Deutschland sowie dreizehn weitere europäische Länder offenbaren ein starkes Interesse an europäischen Routern und legen ein hohes Misstrauen gegenüber chinesischen, russischen und US-amerikanischen Produkten offen. Den Befragten ist außerdem oft nicht klar, wo ihre gekauften oder über den Internet-Provider bezogenen Geräte gefertigt werden.

Zur Presseinformation in voller Länge: about.fritz.com/pi-misstrauen-routerhersteller

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