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Alles dabei für das Heimnetz von morgen - FRITZ! auf der ANGA COM 2026

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Berlin (ots)

FRITZ! auf der ANGA COM 2026

Auf der diesjährigen ANGA COM vom 19. bis 21. Mai in Köln präsentiert FRITZ! seine Produkthighlights für Kabel, Glasfaser, 5G und WLAN Mesh. Mit dabei ist die bald erhältliche FRITZ!Box 6690 Pro als neues Top-Modell für den Kabelanschluss mit Triband-Wi-Fi 7 und WLAN-Übertragungsraten von bis zu 11 GBit/s. Ergänzt wird das Highend-Portfolio durch den neuen FRITZ!Repeater 6700 Pro mit Quadband-Ausstattung und 10-Gigabit-LAN-Anschluss. Ebenfalls neu sind die FRITZ!Box 5630 XGS mit Wi-Fi 7 und 10G-Gigabit-LAN-Anschluss für Multigigabitverbindungen via Glasfaser und die FRITZ!Box 6835 5G für 5G-Highspeed-Surfen und praktischer Stromversorgung via USB-C. Neben thematischen Paneltalks im Kongresszentrum gibt es am Messestand Live-Demonstrationen des Internet-Ausfallschutzes (FRITZ! Failsafe) sowie WLAN-Management in Echtzeit via TR-369-Schnittstelle. Alle Produkt- und Software-Highlights werden in Halle 8 am Stand B20 präsentiert.

Paneltalks mit FRITZ!:

Henning Kroll (Product Manager Fiber), 19.05.26, 10-11 Uhr: From Copper to Fiber- CPE strategies to match Network Requirements.

Kira Terstappen-Richter (Head of Public Affairs), 20.05.26, 10-11 Uhr: Cybersecurity Act 2: A balancing act between Business Opportunities and Risk Mitigation

Alle Informationen zu den Speakern und Orten befinden sich hier: https://angacom.de/besucher/kongress/programm-technik

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