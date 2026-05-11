PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von FRITZ! GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

FRITZ! GmbH

Alles dabei für das Heimnetz von morgen - FRITZ! auf der ANGA COM 2026

Alles dabei für das Heimnetz von morgen - FRITZ! auf der ANGA COM 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Berlin (ots)

FRITZ! auf der ANGA COM 2026

Auf der diesjährigen ANGA COM vom 19. bis 21. Mai in Köln präsentiert FRITZ! seine Produkthighlights für Kabel, Glasfaser, 5G und WLAN Mesh. Mit dabei ist die bald erhältliche FRITZ!Box 6690 Pro als neues Top-Modell für den Kabelanschluss mit Triband-Wi-Fi 7 und WLAN-Übertragungsraten von bis zu 11 GBit/s. Ergänzt wird das Highend-Portfolio durch den neuen FRITZ!Repeater 6700 Pro mit Quadband-Ausstattung und 10-Gigabit-LAN-Anschluss. Ebenfalls neu sind die FRITZ!Box 5630 XGS mit Wi-Fi 7 und 10G-Gigabit-LAN-Anschluss für Multigigabitverbindungen via Glasfaser und die FRITZ!Box 6835 5G für 5G-Highspeed-Surfen und praktischer Stromversorgung via USB-C. Neben thematischen Paneltalks im Kongresszentrum gibt es am Messestand Live-Demonstrationen des Internet-Ausfallschutzes (FRITZ! Failsafe) sowie WLAN-Management in Echtzeit via TR-369-Schnittstelle. Alle Produkt- und Software-Highlights werden in Halle 8 am Stand B20 präsentiert.

Paneltalks mit FRITZ!:

Henning Kroll (Product Manager Fiber), 19.05.26, 10-11 Uhr: From Copper to Fiber- CPE strategies to match Network Requirements.

Kira Terstappen-Richter (Head of Public Affairs), 20.05.26, 10-11 Uhr: Cybersecurity Act 2: A balancing act between Business Opportunities and Risk Mitigation

Alle Informationen zu den Speakern und Orten befinden sich hier: https://angacom.de/besucher/kongress/programm-technik

Pressekontakt:

Doris Haar
FRITZ! Kommunikation
Telefon 030 39976-242
presse@fritz.com
Bluesky @fritz.com

Original-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von FRITZ! GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: FRITZ! GmbH
Weitere Storys: FRITZ! GmbH
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren