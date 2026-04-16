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Wi-Fi-7-Mesh-Power im Set: FRITZ!Repeater 2700 ist jetzt als Mesh Set erhältlich

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Berlin (ots)

Marktstart des FRITZ!Mesh Sets 2700

Mit dem FRITZ!Mesh Set 2700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein Premium-Set, das vor allem große Wohnumgebungen mit schnellem Wi-Fi 7 versorgen kann. Das aus zwei oder drei leistungsstarken FRITZ!Repeatern 2700 bestehende Set lässt sich per WLAN und LAN an einen beliebigen Router sowie direkt an ein Glasfasermodem (ONT) anschließen oder erweitert das bestehende WLAN Mesh einer FRITZ!Box. Einer der Repeater dient als Mesh Master und bietet die von FRITZ! bekannten Funktionen wie Gastnetz, VPN und Kindersicherung. Die FRITZ!Repeater 2700 funken auf 2,4 und 5 GHz und übertragen drahtlos Datenraten von bis zu 6,5 GBit/s. Sie lassen sich direkt in die Steckdose stecken und warten mit je einem 2,5-Gigabit-LAN-Port auf. Das FRITZ!Mesh Set 2700 ist ideal für große Haushalte mit vielen Geräten, für Streaming, Homeoffice und Gaming. Die FRITZ!Mesh Sets 2700 sind ab sofort für 329 Euro (2-pack) und 449 Euro (3-pack) erhältlich.

FRITZ!Mesh: ein WLAN - automatisch optimiert und jederzeit erweiterbar

Das FRITZ!Mesh Set 2700 unterstützt die leistungsstarken Mesh-Funktionen von FRITZ!: Alle FRITZ!Repeater bilden gemeinsam ein Mesh-Netzwerk mit einheitlichem WLAN-Namen und Passwort. Bei Bedarf lassen sich WLAN-Gastzugang und WLAN-Zeitpläne zentral aktivieren. Die Repeater stimmen sich automatisch untereinander ab, um Verbindungen und Performance kontinuierlich zu optimieren. Zusätzlich erhält das FRITZ!Mesh Set 2700 regelmäßig kostenlose Updates, die neue Funktionen bereitstellen und das Mesh fortlaufend verbessern.

Bester Empfang in jedem Winkel

Dank der beiden Ausführungen als "2-pack" und "3-pack" passt sich das FRITZ!Mesh Set 2700 flexibel an: Das Zweierset versorgt Haushalte mit bis zu 4 Zimmern auf 1 oder 2 Etagen. Größere Häuser oder Wohnungen sind mit 3 Repeatern auch bei mehr als 4 Zimmern bestens ausgestattet und profitieren vom flächendeckend performanten WLAN.

Produkthighlights

FRITZ!Mesh Set aus 2 oder 3 leistungsstarken FRITZ!Repeatern 2700

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz

Wi-Fi 7 bis 5.760 MBit/s (5 GHz) und 688 MBit/s (2,4 GHz)

1 x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss pro FRITZ!Repeater 2700

Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern

Einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Tastendruck ("Connect" bzw. "WPS")

Übernimmt mit WLAN Mesh automatisch alle wichtigen Einstellungen der FRITZ!Box

Abschalt- und dimmbare LEDs

Mit FRITZ!App WLAN den besten Standort für den Repeater finden

Das FRITZ!Mesh Set ist ab sofort im Handel für 329 Euro ( 2-pack) und 449 Euro (3-pack) (Handels-UVP 04/26) erhältlich

Zur Presseinformation in voller Länge: about.fritz.com/pi/fritz-mesh-set-2700

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