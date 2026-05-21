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Neues FRITZ! Labor startet: Mehr Komfort und Sicherheit zuhause

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Berlin (ots)

FRITZ! lädt zum Testen neuer Funktionen für FRITZ!-Produkte ein

FRITZ! startet ein neues FRITZ! Labor und lädt Anwender ein, das kommende FRITZ!OS 8.50 zu testen. Es legt den Grundstein für neue MyFRITZ!App-Funktionen. Gleichzeitig wird mit diesem Release die ohnehin schon branchenführende Sicherheitsarchitektur der FRITZ!-Produkte weiter optimiert. Auch vereinfacht sich der FRITZ!Box-Wechsel und es gibt Neues für die Kindersicherung, die Telefonie und im Smart Home. Das FRITZ! Labor bietet Anwendern die Möglichkeit, neue Funktionen und Verbesserungen vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen und wertvolles Feedback zu liefern. Für eine hohe Testtiefe der neuen Features macht die weit verbreitete FRITZ!Box 7590 AX den Auftakt im FRITZ! Labor. In den kommenden Monaten werden weitere FRITZ!Box-Modelle im FRITZ! Labor aufgenommen und zusätzliche Optimierungen ergänzt. Dazu zählt auch die FRITZ!Box 5690 Pro, welche im Rahmen des FRITZ! Labors die Matter-Bridge-Funktion für mehr Optionen im Smart Home erhalten wird. Interessierte Nutzer finden eine detaillierte Auflistung aller Neuheiten sowie Anleitungen zur Installation des FRITZ! Labors unter: www.fritz.com/labor

Zur Presseinformation in voller Länge: about.fritz.com/pi-neues-fritz-labor

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