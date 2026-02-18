Amadeus Fire Group

IT-Gehälter 2026 steigen weiter: Spezialisierung wird zum entscheidenden Faktor

Neuer Gehaltsreport von Amadeus Fire und Gehaltsreporter zeigt: Beratung, Security und SAP führen das Ranking an

Der IT-Arbeitsmarkt bleibt auch 2026 stark in Bewegung. Der neue Gehaltsreport IT 2026 von Amadeus Fire in Kooperation mit dem Portal Gehaltsreporter zeigt: Gefragt sind vor allem spezialisierte IT-Fachkräfte mit hoher Business-Relevanz - und sie können mit deutlichen Gehaltsaufschlägen rechnen.

Grundlage des Reports ist die Auswertung von mehr als 9.000 bereinigten, realen Gehaltsangaben aus dem Zeitraum Januar 2024 bis August 2025. Die Daten stammen aus Online-Gehaltschecks und dem laufenden Recruiting- und Vermittlungsgeschäft von Amadeus Fire. Damit bildet der Report die tatsächliche Gehaltsrealität im deutschen IT-Arbeitsmarkt ab und liefert belastbare Vergleichswerte für Unternehmen und Entscheider.

Beratung, Security und SAP besonders lukrativ

Zu den bestbezahlten Tätigkeitsfeldern zählen 2026 Consulting und Engineering, SAP-/ERP-Beratung, IT-Security sowie Projektmanagement. In diesen Bereichen liegen die Medianjahresgehälter häufig zwischen 75.000 und über 80.000 Euro. Führungspositionen wie CTO oder CISO erreichen - abhängig von Verantwortung und Erfahrung - auch deutlich sechsstellige Einkommen.

Demgegenüber stehen stärker standardisierte Tätigkeiten, etwa im Helpdesk oder in Teilen der klassischen Administration, mit niedrigeren Gehaltsbändern. Der Report zeigt klar: Der IT-Arbeitsmarkt entwickelt eine immer ausgeprägtere Gehaltshierarchie, in der Spezialisierung und Nähe zum Business entscheidend sind.

KI verändert Rollenprofile und Karrierewege

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Routineaufgaben werden automatisiert, insbesondere Junior-Positionen und standardisierte Tätigkeiten geraten unter Druck. Gleichzeitig gewinnen Rollen an Bedeutung, die technisches Know-how mit Beratungskompetenz, Prozessverständnis und strategischem Denken verbinden.

"Unternehmen müssen heute mehr denn je klare Entwicklungswege anbieten - etwa vom Entwickler zum Consultant oder Architekten. Gefragt sind IT-Experten, die Technologie nicht nur beherrschen, sondern auch wirtschaftlich einordnen können", sagt Dennis Gerlitzki, Vorstandsmitglied der Amadeus Fire Group und verantwortlich für das Geschäftsfeld Personaldienstleistungen.

Regionale Unterschiede bleiben deutlich

Auch regional zeigen sich weiterhin erhebliche Gehaltsunterschiede. An der Spitze liegen Bayern und Baden-Württemberg, getragen von starken Industrie- und Technologiestandorten. Hessen profitiert vom Finanzplatz Frankfurt, Hamburg von seiner Rolle als Logistik- und Handelszentrum. Das klassische West-Ost-Gefälle bleibt bestehen, wenngleich einzelne ostdeutsche Bundesländer positiv überraschen.

"Für Arbeitgeber bedeutet das: Gehälter müssen nicht nur marktgerecht, sondern auch standortgerecht gestaltet werden. Wer überregional rekrutiert, muss regionale Vergütungslogiken verstehen und berücksichtigen", so Gerlitzki weiter.

Orientierung für Personalstrategien

Der Gehaltsreport IT 2026 richtet sich an Personalverantwortliche, Führungskräfte und Entscheider, die ihre Vergütungsmodelle zukunftsfähig ausrichten wollen. Er liefert praxisnahe Vergleichswerte, unterstützt bei der Einordnung eigener Gehaltsstrukturen und hilft Unternehmen, qualifizierte IT-Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.

Hier geht´s zum Download des Gehaltsreports: https://www.amadeus-fire.de/gehaltsreport-it

Über Amadeus Fire

Die Amadeus Fire Group mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist einer der führenden Anbieter für Personaldienstleistungen und berufliche Weiterbildung in Deutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Vermittlung spezialisierter Fach- und Führungskräfte sowie auf der Aus- und Weiterbildung im kaufmännischen und im IT-Bereich. Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement zählen zu den angebotenen Dienstleistungen im Segment Personaldienstleistungen sowie geförderte, praxisorientierte Schulungen für Privatpersonen und Unternehmen im Segment der Weiterbildung. Weitere Infos hier.

Über Gehaltsreporter

Gehaltsreporter ist ein Online-Portal zur Analyse und Einordnung von Gehältern in Deutschland. Auf Basis umfangreicher Gehaltsdaten bietet das Portal transparente Marktvergleiche und fundierte Einblicke in Vergütungsstrukturen verschiedener Branchen und Berufsbilder. Weitere Infos hier.

