"ES: Welcome to Derry": Zweite Episode startet bereits an Halloween auf Sky und WOW

Unterföhring

Zuschauer:innen können sich auf die zweite Episode folglich früher, nur 4 Tage nach Start der Serie, freuen.

Die neue Dramaserie spielt in der Welt von Stephen Kings "ES" und basiert auf dem Roman

Zum Cast gehören unter anderem Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård

Die erste Episode von "ES: Welcome to Derry" ist ab heute auf Sky und mit dem Streaming-Dienst WOW verfügbar

Unterföhring, 27. Oktober 2025 - 'Süßes oder Saures' - oder eben frühzeitig die neue Episode von "ES: Welcome to Derry". Die zweite Folge der neuen Dramaserie startet bereits an Halloween, am 31. Oktober, auf Sky und WOW und damit am gleichen Tag wie in den USA. Die HBO-Serie aus Stephen Kings "ES"-Universum wurde von Andy und Barbara Muschietti ("ES", "ES: Kapitel 2", "The Flash") sowie Jason Fuchs ("ES: Kapitel 2", "Wonder Woman", "Argylle") entwickelt. Die erste Episode ist ab heute auf Sky und mit WOW verfügbar.

Über "ES: Welcome to Derry":

Zurück nach Derry; zurück in die Welt von Stephen Kings "ES" - die Dramaserie "IT: Welcome to Derry" basiert auf Kings Roman "ES" und erweitert die Vision, die in der Adaption von Filmemacher Andy Muschietti in den Filmen "ES" und "ES: Kapitel 2" Zuschauen in ihren Bann gezogen hat.

Zum Cast von "ES: Welcome to Derry" gehören Taylor Paige, Jovan Adepo. Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård.

Die Dramaserie wurde von HBO und Warner Bros. Television produziert und von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs entwickelt. Als Executive Producer fungieren Andy Muschietti und Barbara Muschietti (mit ihrer Produktionsfirma Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee und Dan Lin. Andy Muschietti führ bei zahlreichen Episoden Regie. Jason Fuchs zeichnet als Autor des Drehbuchs der ersten Episode verantwortlich, Brad Caleb Kane fungiert als Co-Showrunner der Serie.

Ausstrahlung:

Die Dramaserie "ES: Welcome to Derry" ist am 27. Oktober auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW gestartet, neue Episoden folgen wöchentlich - nach Episode 2 wie angekündigt immer montags, bis zum Staffelfinale am 15. Dezember.

