Ans Licht!

Whistleblower Talk: Spesenskandal FPÖ, Crystal Meth, Nazidevotionalien und ein durchgeschnittenes Bremskabel

Fleißige belohnen?

Hunderttausende Euro mutmaßlich veruntreuter Steuergelder, eine rätselhafte Giftküche in einer Grazer Wohnung, mutmaßlich illegales Sponsoring für die rechtsradikalen Identitären. Was hat es mit dem durchgeschnittenen Bremskabel auf sich?

Während die Ibiza-Affäre noch immer nachwirkt, manövriert sich die steirische FPÖ, die in einem der größten Bundesländer Österreichs die Macht in Händen hält, in immer neue Skandale.

Ach ja - und dann war da auch noch die Spesenaffäre um Heinz Christian Strache und die FPÖ Bundespartei, den FPÖ Parlamentsklub und die FPÖ Wien.

„Unser Geld für unsere Leut'?“ Hier scheint „unsere Leut'“ eher die eigene Parteielite zu meinen als einen imaginierten Volkskörper.

Whistleblower Talk aus Österreich. Live und direkt am 22.4.2025.

ANS LICHT präsentiert gemeinsam mit „Scheuba fragt nach“ neue Erkenntnisse rund um Ibiza und das Grazer „Würstlstand-Ibiza“. Vorgetragen werden Abhör-Protokolle, demokratierelevante Fakten, strafrechtlich relevante Schmankerln und journalistisch wasserdichte Recherchen.

Bei dem Live-Talk, der im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Instituts für Politikwissenschaft im größten Hörsaal des Neuen Institutsgebäudes der Universität Wien stattfindet, kommen an diesem Abend zwei der bedeutendsten Whistleblower Österreichs, sowie mit Colette Schmidt (Der Standard) und Oliver Das Gupta (Spiegel / Standard) zwei etablierte Investigativjournalist:innen zusammen. Florian Scheuba führt durch den Abend.

Wann: 22.4.2025, 18.00 Uhr

Wo: Uni Wien, NIG, Hörsaal I (Erdgeschoss), A-1010 Wien, Universitätsstraße 7, als Lehrveranstaltung und im Livestream (Alle Infos & link auf https://www.ans-licht.org/)

Eintritt frei.

Ausklang im Café Stein ab 20:30

Wo: Währinger Str. 6-8, 1090 Wien.

Ursula Bittner und Ramin Mirfakhrai (ANS LICHT) sowie die beiden Whistleblower werden für Interviews zur Verfügung stehen.

Anmeldung für Ausklang und Interviews unter kontakt@anslicht.org

Weitere Infos:

ANS LICHT unterstützt Aufdecker:innen mit langjähriger Expertise und einem internationalen Netzwerk dabei, wichtige Informationen, die für das Weiterbestehen einer gerechten Demokratie notwendig sind, zielgerecht, effizient und legal an die Öffentlichkeit zu bringen. https://www.ans-licht.org/

Der Kabarettist und Autor Florian Scheuba schaut für die Wochenzeitung FALTER jede Woche mit kritischem, satirischem und investigativem Blick auf das, was sich in unserem Land so abspielt. https://www.florianscheuba.com/podcast

https://politikwissenschaft.univie.ac.at/

