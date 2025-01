Im Auftrag der rbb-Gremiengeschäftsstelle erhalten Sie folgende Pressemeldung: Sondersitzung des rbb-Rundfunkrats zur Berichterstattung über den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Recherchen des rbb über den Politiker Stefan Gelbhaar beschäftigen auch die Aufsichtsgremien des Senders.

Gestern (Mittwoch, 22.01.25) tagte der Programmausschuss des rbb-Rundfunkrates und hat sich intensiv mit der Recherche und Berichterstattung zu Stefan Gelbhaar beraten.

Dr. Moshe Abraham Offenberg, Vorsitzender des Programmausschusses: "Die Aussprache im Programmausschuss war geprägt von dem Wunsch, Einblick in die Abläufe und Prozesse zu erhalten, die im Haus zu dieser Situation geführt haben. Im Ergebnis haben wir als Ausschuss empfohlen, die Diskussion zur Causa Gelbhaar im Rundfunkrat fortzusetzen."

Dazu Oliver Bürgel, Vorsitzender des Rundfunkrats: "Nach intensiver Diskussion in der gestrigen nichtöffentlichen Sitzung des Programmausschusses sehen die Mitglieder noch weiteren Diskussions- und Aussprachebedarf und empfehlen eine kurzfristige Befassung im Rundfunkrat. Daher werde ich in Abstimmung mit den Mitgliedern des Programmausschusses am kommenden Donnerstag, dem 30. Januar, eine Sondersitzung zu diesem Thema einberufen."

