"Being Burdecki": Evelyn als Tier-Retterin mit großem Herz in Marrakesch!

In der 2. Folge von "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 28. Oktober auf Sky, WOW und linear auf Sky One, wird es emotional, dramatisch und herzergreifend! Evelyn Burdecki zeigt sich von einer neuen Seite: als mutige Tier-Retterin in Marrakesch. Als sie drei verlassene Katenbabys auf der Straße entdeckt, ist ihr Helferinstinkt geweckt und die Botschaft klar: Jetzt gilt es, Leben zu retten und den verlorenen Tieren ein neues Zuhause zu geben! Wird Evelyn ihren spontanen Rettungsplan in die Tat umsetzen und den Tieren helfen können? Auch das Projekt Haus-Suche geht in die nächste Phase, doch Evelyn hat ein Problem: Sie traut ihrem Makler nicht... .

Während eines Spaziergangs durch die Innenstadt vom Marrakesch wird Evelyn plötzlich auf leises Wimmern aufmerksam und entdeckt in einem Haufen Abfall drei verwahrloste Katzenbabys. Ihr Schock ist groß, denn die winzigen Tiere sind krank, übersät mit Ungeziefer und kaum noch am Leben. Für Evelyn ist sofort klar: Wegsehen ist keine Option! "Da kannst du doch nicht einfach vorbeilaufen. Man hat richtig gehört, dass sie nach Hilfe geschrien haben!", ist sie tief bewegt. Doch schnell wird klar: Tierschutz ist in Marokko alles andere als einfach. Straßenkatzen gelten als Plage und wer sie rettet, riskiert Ärger! "Tiere sind so tolle Seelen, die geben einem so viel", macht sie unmissverständlich klar und will das Schicksal der Tiere nicht hinnehmen. Besonders erschüttert zeigt sie sich über den einheimischen Umgang mit Straßentieren: "Sowas ist brutal und unmenschlich! Ich finde, die Menschen, die diese Tiere töten, sollten ins Gefängnis kommen." Evelyns Helferinstinkt ist jedoch stärker als jede Angst vor Konfrontation. Kurzerhand besorgt sie einen Pappkarton, organisiert einen Transport zum Tierarzt und startet ihre persönliche Mission Katzenrettung. Die Zeit drängt, denn der Gesundheitszustand der Kleinen verschlechtert sich rasant. Evelyn kämpft mit den Tränen: Wird sie es schaffen, die Kätzchen zu retten? Unterstützung bekommt sie von einer Bekannten ihrer Freundin Samia, die verwaiste Tiere aufnimmt und den Kätzchen ein neues Zuhause bieten könnte.

Nach so viel Aufregung geht es für Evelyn weiter und auf Ibiza erwartet sie ein tierisch anderes Erlebnis: Ein Gemüsehändler zeigt ihr seinen Hühnerstall - und Evelyn ist sofort begeistert. Liebevoll streckt sie die Hände nach den Tieren aus, doch die Hühner sind schneller. "Das ist härter als ein Workout!", lacht sie, während sie vergeblich versucht, ein Huhn einzufangen. Ihr Traum steht trotzdem fest: "Wenn ich ein eigenes Haus habe, will ich unbedingt Hühner halten und morgens von ihnen geweckt werden."

Zurück in Marrakesch widmet sich Evelyn weiter ihrer Haussuche, doch das Vertrauen in ihren Makler Marc ist erschüttert. Als ihre Freundin Samia ihr zeigt, wie günstig sie ihr Grundstück samt Rohbau erworben hat, schrillen bei Evelyn die Alarmglocken: Hat Marc übertriebene Preise verlangt? Und was ist mit den angeblichen Problemen rund um die Miet-Lizenzen? Evelyn beschließt, beim nächsten Besichtigungstermin einiger Stadthäuser Klartext zu sprechen und stellt Marc zur Rede. Nicht, dass der Traum vom Eigenheim durch Unehrlichkeit in Gefahr gerät!

