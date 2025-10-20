Sky Deutschland

"Being Burdecki": Start in ein orientalisches Abenteuer mit Traumhaus und Tücken

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Dieser Sommer wird der aufregendste meines Lebens!", kündigt Reality-Star Evelyn Burdecki mit leuchtenden Augen an und startet damit in ihr bislang größtes Abenteuer. In der neuen Sky Originals-Show "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 21. Oktober auf Sky, WOW und Sky One, geht es für die TV-Bekanntheit nicht nur um Sonne, Spaß und Selfies, sondern um die ganz große Frage: Wo will ich eigentlich zukünftig leben? Also heißt es: Koffer packen und auf nach Marokko! Denn Evelyn hat Großes vor: Endlich soll der Traum vom eigenen Häuschen im Süden wahr werden.

Schon als Teenager träumte die sympathische 37-Jährige vom Leben unter Palmen, jetzt soll der Traum Wirklichkeit werden. Ihr erstes Ziel: Marrakesch, die Stadt aus 1001 Nacht. "Seit ich 13 bin, wünsche ich mir ein Häuschen im Süden und da hatte ich auch schon die Liebe zu Marokko", erzählt Evelyn und schwelgt in Erinnerungen. Kaum angekommen, lässt sie sich sofort von der orientalischen Magie der Stadt verzaubern: Schmale Gassen, bunte Stoffe, süßer Düfte - und charmante Komplimente wie "You are looking like Shakira!". Evelyn ist begeistert und geht mit den Einheimischen auf Tuchfühlung: "Hier kann man shoppen, essen, flirten...!", schwärmt sie und landet kurzerhand als Aushilfe an einem Obststand. Doch zwischen Feilschen und Flirten lauert auch die Gefahr: Wer zu vertrauensselig ist, zahlt buchstäblich drauf. Und genau das merkt Evelyn, als ein Schmuckhändler ihre Verhandlungskünste auf die Probe stellt. "Evelyn, geh da rein, zeig, was du draufhast!" hat sie vor Betreten des Ladens noch einen kühnen Plan. Doch es ist leichter gesagt als getan, wenn der Händler auf Profi-Level zockt ...

Nach einem Feilsch-Marathon um funkelnde Halsketten geht es anschließend an die großen Deals: Zwei Hausbesichtigungen stehen auf dem Programm! Ihr angezieltes Gesamt-Budget für das Immobilien-Invest: eine Million Euro. "Davon will ich die Hälfte in Marrakesch investieren", erklärt sie entschlossen. Der charmante Makler Marc steht ihr zur Seite, doch Evelyn bleibt skeptisch: "Man kann den Leuten nur ins Gesicht schauen, nicht ins Gehirn!" Das erste Haus? Hübsch, aber ein zu kleiner Garten. "Und Pool brauch ich keinen, ich bin kein Pool-Girl." Das zweite Objekt glänzt mit Luxus pur - allerdings auch mit einem Preisschild, das Evelyns Budget zu sprengen droht. Dazu kommt die große Frage: Braucht man in Marokko eigentlich eine Mietlizenz, wenn man das Haus später vermieten möchte? Makler Marc winkt locker ab: "Gibt's hier nicht!" Doch beim Dinner mit einer einheimischen Freundin folgte der Dämpfer: Die Mietlizenz gibt es offenbar doch, und wer sie ignoriert, riskiert hohe Strafen! Wurde Evelyn etwa über den Tisch gezogen, oder zeigt sich hier einfach wieder das chaotisch-charmante "Burdecki-Glück"?

Fotos über das SkyFotoweb

Erste Folgen-Screener sind ab sofort im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Die Sky Original Reality-Doku startet am 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One.

Screener & Bildmaterial:

Presseinformationen und Screener zu unseren Programmhighlights finden Sie auch auf SkyMediaVillage.

Fotos über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Copyright Fotos: © Sky/B28

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell