Sky Deutschland

Glamour & große Emotionen: Premiere von Sky Original "Being Burdecki" mit Evelyn Burdecki & Star-Gästen in Berlin

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Evelyn Burdecki hat im Zoo Palast Berlin ihre neue sechsteilige Sky Original Reality-Doku vorgestellt

Neben Burdecki waren u.a. Luna Schweiger, Senna Gamour, Teezy, Marie van Beeken und Gerda Lewis dabei

Bilder des Screening-Events finden Sie hier

Den offiziellen Trailer finden Sie hier zum Anschauen und hier zum Download

Die erste Episode der sechsteiligen Show startet am 21. Oktober exklusiv auf Sky und WOW

In "Being Burdecki'" geht Evelyn Burdecki auf Reisen, sucht nach einem Familiendomizil im Süden und lässt Zuschauer:innen so tief in ihr Leben blicken, wie noch nie

Unterföhring, 17. Oktober 2025 - Der Beginn einer aufregenden Entdeckungsreise: TV-Star und Entertainerin Evelyn Burdecki hat gestern, am 16. Oktober, "Being Burdecki" vorgestellt. Sky und WOW haben gemeinsam mit Burdecki zum exklusiven Screening der neuen Sky Original Reality-Doku in den Zoo Palast Berlin eingeladen.

Neben Evelyn Burdecki selbst, die für eine Vielzahl an Fotografen posierte und für Interviews bereit stand, feierten zahlreiche prominente Gäste die Premiere der neuen Show, darunter: Schauspielerin Luna Schweiger, Sängerin und Moderatorin Senna Gamour, Reality-Star Teezy, Olympionikin Kristina Vogel, Schauspielerin Marie von den Benken, Fitnesstrainer Steven Wilson sowie Content Creatorinnen und Reality-Stars Gerda Lewis und Antonia Hemmer.

"Being Burdecki" startet am 21. Oktober auf Sky und WOW sowie linear aus Sky One. Der offizielle Trailer gibt bereits erste Einblicke.

Über "Being Burdecki":

In "Being Burdecki" erleben die Zuschauer:innen Evelyn so nah wie noch nie: emotional, spontan und immer überraschend ehrlich. Die Serie zeigt alle Seiten der aufgeweckten Blondine, die zwischen taffer Businessfrau und spontaner Weltenbummlerin auch einen großen Familiensinn in sich trägt. Schnell wird klar: zwischen Kulturen, Lebensstilen und Emotionen möchte Evelyn Burdecki vor allem eines - endlich ankommen. Denn hinter ihrem mitreißenden Humor und ihrer Spontanität steckt auch der Wunsch nach Stabilität und vielleicht sogar nach einer eigenen Familie.

Sky begleitet Evelyn Burdecki bei ihrer Reise, weg von Glitzer und Glamour, hin zu Sinnsuche und Selbstfindung. Ganz ohne Filter, dafür aber mit Tiefgang und ganz viel Herz.

B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlung

Die Sky Original Serie "Being Burdecki" startet am 21. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. Wöchentlich folgt eine neue Episode der sechsteiligen Reality-Doku.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Die Pressemitteilung finden Sie hier zum Download.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Weitere Informationen unter wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell