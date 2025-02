ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Smarter Haushalt: Mit dem neuen FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra von Tineco wird die Bodenpflege zum Kinderspiel

Neuss (ots)

Wer bereits die Vorteile des FLOOR ONE STRETCH S6 Nass-Trockensaugers von Tineco zu schätzen wusste, darf sich nun - nur neun Monate nach dessen Einführung - auf ein umfassendes Upgrade freuen. Das Unternehmen Tineco, ein führender Hersteller smarter Haushaltsgeräte, erweitert sein Sortiment der intelligenten Nass-Trockensauger um das Nachfolgermodell FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra. Ab dem 20. Februar 2025 ist das brandneue Gerät mit verbesserten Features europaweit im Tineco-Store und bei Amazon erhältlich. Mit diesem Modell ergänzt Tineco seine erfolgreiche S7-Serie um einen weiteren smarten Hochleistungshelfer für die moderne Bodenpflege.

Flexibel in jeder Lage

Der FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra sticht besonders durch sein 180° Lay-flat Design hervor. Er lässt sich mühelos vollständig auf 180° Grad neigen und ermöglicht so eine einfache Handhabung unter nahezu jedem Sofa, Schrank oder in engen Räumen. Das Reinigen im flachen Zustand wird zusätzlich erleichtert, weil das Gerätmit der fortschrittlichen HyperStretch-Technologie ausgestattet ist. Flach liegend erreicht es eine Höhe von nur 13 cm - so wird auch versteckter Staub effektiv entfernt. Ein weiteres Highlight ist das exklusive 3-Kammer-Schmutzwasserabscheidungssystem. Es hält das Schmutzwasser vom Motor fern und sorgt für eine konstante Reinigungsleistung, auch in flachem Zustand.

(Ultra)-gründliche Reinigung

Mit seinem verbesserten DualBlock-Anti-Tangle-Design bietet der FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra die passende Lösung für das lästige Verheddern von Haaren. Das Modell ist mit einem innovativen vorderen Kammabstreifer ausgestattet, der Haare einfängt und die Bildung von Verfilzungen von vornherein verhindert. Ein speziell geformter Abstreifer sorgt zusätzlich für gleichmäßigen Druck, sodass Haare und Schmutzwasser effizient entfernt werden - für ein streifenfreies Ergebnis. Beide Abstreifer sind fest mit der Walzenbürste verbunden und gewährleisten so eine langanhaltende Anti-Tangle-Leistung.

Die MHCBS-Technologie hält die Bürste stets sauber, indem sie Schmutzwasser effizient recycelt und kontinuierlich mit frischem Wasser wischt - ganze 450 Mal pro Minute.

Nutzerfreundliches Design

Das Frischwasser-Selbstreinigungssystem sorgt innerhalb von nur zwei Minuten für eine gründliche Reinigung des Geräts - vom Rohr bis zur Bürstenwalze, ganz automatisch und ohne manuelles Zerlegen. Der anschließende FlashDry-Prozess, der das Gerät und alle Komponenten effizient trocknet, wurde mit einer Temperaturerhöhung von 70 Grad Celsius auf 85 Grad Celsius optimiert. Dadurch wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien verhindert und die Hygiene verbessert.

Verlängerte Laufzeit

Dank verbesserter Pouch Batteriezelle mit dreifacher Lebensdauer wurde die Laufzeit des FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra auf 50 Minuten verlängert- zehn Minuten mehr als beim Vorgängermodell. Damit lässt sich das gesamte Haus mühelos mit einer einzigen Ladung reinigen. Unterstützt wird die "Hausreinigung in einem Rutsch" durch größere Wassertanks: 1 Liter für sauberes Wasser und 0,72 Liter für schmutziges Wasser ermöglichen die Reinigung größerer Flächen ohne Unterbrechung.

Preis und Verfügbarkeit

Der FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra ist ab dem 20. Februar 2025 im Handel im Tineco-Store und bei Amazon zu einem Preis von 699 Euro (UVP) erhältlich.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Original-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.