ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.

Glänzende Aussichten zum Valentinstag: TINECO feiert den Tag der Liebe mit exklusiven Rabatten von bis zu 21 %

Neuss (ots)

Mehr Zeit für Zweisamkeit und dann der Haushalt - ein Widerspruch? Ganz und gar nicht! Pünktlich zum Valentinstag überrascht Tineco, ein führender Anbieter innovativer Haushaltsgeräte, die Liebsten mit exklusiven Angeboten für die neuesten Bodenpflegeprodukte. Vom 9. Februar bis zum 15. Februar 2025 gibt es folgende Hochleistungshelfer zu attraktiven Preisen:

FLOOR ONE S5

Der FLOOR ONE S5 ist mit dem iLoop Smart Sensor ausgestattet, der automatisch den Verschmutzungsgrad erkennt und die Farbe von Rot zu Blau ändert. Der intelligente Nass- und Trockensauger verfügt außerdem über eine Selbstreinigungsfunktion, die Bürstenrolle und Leitungen gründlich säubert, während die rotierende Trocknung effektiv Wasser von der Bürstenrolle entfernt. Die verbesserte Kantenreinigung sorgt für mühelose Reinigung von Fußleisten - auch in schwer zugänglichen Ecken.

Angebot zum Valentinstag: 319 Euro (18 % Rabatt)

Originalpreis: 389 Euro

FLOOR ONE STRETCH S6

Der FLOOR ONE STRETCH S6 kann bis zu 180 Grad geneigt werden und erreicht im flachen Zustand eine Höhe von nur 13 cm. So reinigt der intelligente Nass- und Trockensauger mühelos unter nahezu jedem Sofa oder Schrank. Das FlashDry Selbstreinigungssystem ermöglicht eine 2-minütige Selbstreinigung und eine 5-minütige Selbsttrocknung bei einer Temperatur von 70°C. Das 3-Kammer-Schmutzwasser-Trennsystem trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft - für eine optimale Reinigungskraft auch im flachen Zustand.

Angebot zum Valentinstag: 479 Euro (20 % Rabatt)

Originalpreis: 599 Euro

FLOOR ONE S7 Steam

Der FLOOR ONE S7 Steam gehört ebenfalls zu den intelligenten Nass- und Trockensaugern. Mit der 140°C HyperSteam-Technologie entfernt das Gerät hartnäckige Flecken und gewährleistet eine gründliche Reinigung. Die MHCBS-Technologie recycelt Schmutzwasser effizient und sorgt mit einem internen Bürstenschaber für kontinuierliche Frischwasserzufuhr bei konstanten 450 Umdrehungen pro Minute. Das kabellose, leichte und selbstfahrende Design ermöglicht eine mühelose Reinigung überall. Ein LED-Licht am Bürstenkopf erleichtert die Reinigung unter Möbeln und in engen Räumen.

Angebot zum Valentinstag: 549 Euro (21 % Rabatt)

Originalpreis: 699 Euro

iFLOOR 5 Steam

Der iFLOOR 5 Steam arbeitet mit 120°C heißem Dampf, der hartnäckige Verschmutzungen wie Fette effektiv löst und eine gründliche Tiefenreinigung ermöglicht. Die Selbstreinigungsfunktion mit Hochtemperaturdampf erfolgt freihändig, ist geruchsfrei und sorgt für schnelles Trocknen. Mit einem 6,2 Meter langen Kabel und einem 850 ml Wassertank können größere Wohnbereiche problemlos und ohne Unterbrechung gereinigt werden.

Angebot zum Valentinstag: 259 Euro (13 % Rabatt)

Originalpreis: 299 Euro

A30S

Der kabellose Stabstaubsauger A30S bietet eine kraftvolle Saugleistung von 160 W. Mit einer Laufzeit von bis zu 60 Minuten lässt sich das gesamte Haus mit einer einzigen Ladung reinigen. Die PureCyclone-Technologie trennt effektiv Luft und Staub, wodurch der Filter länger sauber und die Saugleistung erhalten bleibt.

Angebot zum Valentinstag: 189 Euro (17 % Rabatt)

Originalpreis: 229 Euro

Diese Angebote sind exklusiv vom 9. bis zum 15. Februar 2025 verfügbar.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Original-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuell