Voller Erfolg auf CES 2025: Tineco vierfach ausgezeichnet für Innovationen in der smarten Bodenpflege

Tineco, ein führender Anbieter im Bereich der Bodenpflege und smarter Haushaltsgeräte, hat auf der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, der größten Tech-Messe der Welt, seine Innovationskraft eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Messestand zog nicht nur zahlreiche interessierte Besucher an, auch Fachpublikum und namhafte Redaktionen zeigten großes Interesse an den Produktneuheiten. Tineco wurde gleich mit vier Branchenauszeichnungen geehrt - ein klares Zeichen für Tinecos große Fortschritte in der Entwicklung intelligenter, benutzerfreundlicher Reinigungstechnologien, die den Alltag verbessern.

Zu den renommierten Auszeichnungen zählen:

Drei Auszeichnungen für den FLOOR ONE S9 Artist Steam

Die preisgekrönten Produkte der CES 2025 zeigen einmal mehr das Bestreben von Tineco, die Grenzen der Hausreinigung zu erweitern. Das herausragendste Produkt des Unternehmens, der Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam, wurde mit gleich drei Auszeichnungen geehrt - von den namhaften US-Technologie- und Innovationsportalen SlashGear, Android Authority sowie dem US-Testportal Reviewed.

Der FLOOR ONE S9 Artist Steam gilt als Flaggschiff der hochentwickeltsten Serie von Tineco und bietet Funktionen, mit denen sich die Herausforderungen im Haushalt spielend meistern lassen. Auf der CES 2025 besonders hervorgehoben wurden die folgenden Merkmale:

Hochtemperaturdampf von 140 °C für eine besonders gründliche Reinigung

für eine besonders gründliche Reinigung SmoothDrive-Technologie für eine mühelose Manövrierbarkeit

für eine mühelose Manövrierbarkeit Aurora AI Lights, die die Farbe der Lichter dynamisch an den Reinigungsstatus anpassen

Ein weiteres Highlight wurde von den Besuchern während der Live-Vorführungen gelobt: Die automatische Selbstreinigung sorgt innerhalb von zwei Minuten für eine gründliche Säuberung des Geräts inklusive aller Komponenten, so dass es sofort wieder einsatzbereit ist.

House Digest zeichnet CARPET ONE Cruiser aus

Ein weiteres Produkt von Tineco, der CARPET ONE Cruiser, wurde mit einem Innovationspreis von der Ratgeberplattform House Digest ausgezeichnet. Der innovative Teppichreiniger reinigt und trocknet Teppiche im Handumdrehen und ist ein perfektes Beispiel für Tinecos Kompetenz in der Bodenreinigung. Der CARPET ONE Cruiser entfernt selbst hartnäckige Flecken und frischt Teppiche gleichzeitig auf. Zu seinen Funktionen gehört unter anderem die 75°C High-Temp PowerDry-Technologie, die die Trocknungszeit erheblich verkürzt. Darüber hinaus sorgt das Selbstreinigungssystem dafür, dass Bürstenkopf, Walze und innere Komponenten automatisch gereinigt werden - eine erhebliche Erleichterung für die Nutzer. Diese Kombination aus hoher Reinigungsleistung und benutzerfreundlicher Handhabung macht den CARPET ONE Cruiser zu einer wegweisenden Lösung für Haushalte mit Teppichböden.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnungen auf der CES. Sie bestärkten uns in unserer Mission, die Reinigung zu Hause durch kontinuierliche Innovationen von der Hausarbeit zum Erlebnis zu machen", sagte Ling Leng, CEO von Tineco. "Unsere neuen Technologien sollen den Kunden helfen, ihr Leben einfacher und effizienter zu gestalten."

Weitere Innovationen von Tineco auf der CES 2025

Neben den ausgezeichneten Geräten stellte Tineco auf der CES auch den PURE ONE STATION 5vor - einen intelligenten Staubsauger mit einer innovativen 3-in-1 Smart Station, die automatische Selbstreinigung, Aufladung und Aufbewahrung in einem Schritt ermöglicht. Alle auf der CES vorgestellten Produkte unterstreichen Tinecos Mission, den vielfältigen Anforderungen von Haushalten gerecht zu werden.

Ecovacs als Muttergesellschaft ebenfalls ausgezeichnet

Auch die Muttergesellschaft von Tineco, Ecovacs, wurde mehrfach für ihre Innovationen auf der CES 2025 ausgezeichnet. Diese Ehrungen belegen ein weiteres Mal die führende Rolle des Unternehmens in der Branche. Ecovacs erhielt unter anderem diese Auszeichnungen:

Twice's 2025 Picks Award für den Saug-Wisch-Roboter Deebot X8 Pro Omni

für den Saug-Wisch-Roboter Deebot X8 Pro Omni MAKEUSEOF's Best of 2025 Award für den MähroboterGOAT A3000 LiDAR

für den MähroboterGOAT A3000 LiDAR Innovationspreis für Roboter-Rasenmähertechnologie für den Mähroboter GOAT A2500 RTK

für den Mähroboter GOAT A2500 RTK 2024-2025 Global Smart Home Brands Top 10 für Ecovacs Robotics

Tineco setzt auf Qualität und Funktionalität für moderne Haushalte

Mit mehr als 14 Millionen Nutzern weltweit in den wichtigsten Märkten, darunter Nordamerika, Europa und Asien, setzt Tineco weiterhin auf Innovation und hochwertige Produkte. Vom intelligenten Staubsauger bis hin zu fortschrittlichen Reinigungssystemen der nächsten Generation - Tineco bleibt die Marke an der Spitze der Branche.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

