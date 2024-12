Tineco

Zauberhafte Sauberkeit für die Festtage - Die FLOOR ONE-Serie von Tineco macht Weihnachten glänzend

Neuss (ots)

Weihnachten steht vor der Tür, und während die Welt in Lichterglanz und Vorfreude erstrahlt, steigt auch der Wunsch nach einem gemütlichen und sauberen Zuhause. Mit den innovativen Produkten der FLOOR ONE-Serie bietet Tineco die perfekte Lösung auf Amazon, um jedes Zuhause in Weihnachtsstimmung erstrahlen zu lassen - ganz ohne Stress natürlich.

FLOOR ONE STRETCH S6

Flexibilität trifft Leistung: Der FLOOR ONE STRETCH S6 ist der ideale Begleiter für Haushalte, die Wert auf Komfort legen. Der STRETCH S6 kann vollständig flach bis zu 180 Grad liegen, wodurch er selbst schwer erreichbare Ecken problemlos reinigen kann. Dieses flexible Design sorgt für eine gründliche Reinigung in jeder Situation.

Originalpreis: 599 Euro

Angebot: 469 Euro (22 % Rabatt)

Zeitraum: 09.12. - 22.12.2024

FLOOR ONE S7 Pro

Hightech für höchste Ansprüche: Der FLOOR ONE S7 Pro begeistert mit einer verbesserten Reinigungsleistung und smarter Technologie. Dank seiner intelligenten Sensortechnik passt er die Reinigungsintensität automatisch an den Verschmutzungsgrad an und sorgt für Tiefenreinigung auf Knopfdruck - perfekt für Feiertagsbesuche und Dinnerpartys. Der FLOOR ONE S7 Pro verfügt über eine selbstreinigende Bürste, die durch die MHCBS-Technologie kontinuierlich sauber bleibt. Ein haftender Abstreifer und eine Walze, die mit 450 Umdrehungen pro Minute mit sauberem Wasser rotiert, sorgen dafür, dass das Gerät stets optimale Reinigungsergebnisse liefert.

Originalpreis: 799 Euro

Angebot: 499 Euro (38 % Rabatt)

Zeitraum: 09.12. - 22.12.2024

FLOOR ONE S5

Der Allrounder: Der FLOOR ONE S5 kombiniert leistungsstarke Saug- und Wischfunktionen, um Hartböden mühelos zu reinigen. Sein großer Wassertank und die lange Akkulaufzeit machen ihn zur perfekten Wahl für große Haushalte. Der FLOOR ONE S5 ist mit dem innovativen iLoop-Smart-Sensor ausgestattet, der Schmutz automatisch erkennt und die Saugleistung in Echtzeit anpasst. Dadurch wird eine effiziente und energiesparende Reinigung ermöglicht.

Originalpreis: 519 Euro

Angebot: 299 Euro (42 % Rabatt)

Zeitraum: 09.12. - 22.12.2024

FLOOR ONE SWITCH S6

Flexibel und wandlungsfähig: Mit seinem 2-in-1-Design ist der FLOOR ONE SWITCH S6 sowohl als Handstaubsauger als auch als Bodenreiniger einsetzbar. Ideal für spontane Einsätze oder gründliche Reinigung - so bleibt kein Krümel von den Weihnachtsplätzchen liegen. Der SWITCH S6 ist mit einem herausnehmbaren SwitchPro-Motor ausgestattet, der ein einfaches Umschalten zwischen Wischen und Saugen ermöglicht. Das Gerät bewältigt sowohl nassen als auch trockenen Schmutz und bietet somit Vielseitigkeit und Komfort für die tägliche Reinigung.

Originalpreis: 649 Euro

Angebot: 489 Euro (25 % Rabatt)

Zeitraum: 09.12. - 22.12.2024

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltäglichen Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell