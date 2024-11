Tineco

Tineco als weltweit führend in der aufstrebenden Kategorie der Bodenwaschmaschinen anerkannt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Tineco freut sich, dass Euromonitor International, der weltweit führende unabhängige Anbieter von strategischer Marktforschung, das Unternehmen als weltweiten Marktführer* in der Kategorie Nass- und Trockenstaubsauger für den Haushalt anerkannt hat. Mit über fünf Millionen verkauften Geräten innerhalb eines Jahres (Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024) spiegelt diese Auszeichnung das Engagement von Tineco für Innovation und Qualität im Bereich der Haushaltsreinigung wider.

Tineco blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Brancheninnovation zurück. Die Reise begann mit einem einzigen Staubsauger. Die Markteinführung des allerersten intelligenten Staubsaugers im Jahr 2018 markierte einen Meilenstein für das Unternehmen. Darauf folgte der erste intelligente Bodenreiniger im Jahr 2019 und ein intelligenter Teppichreiniger im Jahr 2022. Die Produkte von Tineco werden heute von 14 Millionen Nutzer*innen in den wichtigsten Märkten weltweit verwendet, darunter in Nordamerika, Europa und Asien.

Tineco ist heute einer der weltweiten Marktführer im Bereich intelligenter Haushaltsgeräte in den Kategorien Bodenpflege, Küche und Körperpflege und verfügt über 975 Patente und 577 eingetragene Marken auf nationaler und internationaler Ebene. Bereits drei Jahre in Folge ist das Unternehmen die Nummer 1 der Nass- und Trockensauger-Marken auf Amazon in den USA, Kanada, Frankreich, Italien, Australien und Japan.

"Bei der Gründung von Tineco haben wir uns vorgenommen, das Leben und die Aufgaben im Haushalt mit Hilfe intelligenter Technologie zu vereinfachen. In den vergangenen 26 Jahren hat unser robustes Forschungs- und Entwicklungsteam erhebliche Investitionen getätigt und sich unermüdlich dafür eingesetzt, den Standard für hervorragende Bodenpflegelösungen zu setzen", sagte Ling Leng, CEO von Tineco. "Von Euromonitor International zur weltweiten Nummer 1 in der Kategorie Nass- und Trockensauger für den Haushalt ernannt zu werden, ist ein unglaublicher Meilenstein. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Bestreben, weiterhin innovativ zu sein und Grenzen zu überschreiten, um außergewöhnliche Produkte auf den Markt zu bringen, die das Leben unserer Kunden weltweit verbessern. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, Tineco durch die Expansion in neue Märkte zugänglicher zu machen, neue fortschrittliche Technologien einzuführen, um das Leben unserer Kunden zu vereinfachen, und unsere Produktpalette zu erweitern, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen."

Die Flaggschiff-Modelle von Tineco, darunter FLOOR ONE STRETCH S6, PURE ONE STATION 5, und CARPET ONE Cruiser, kombinieren intelligente Funktionen mit überlegener Leistung und benutzerfreundlichen Möglichkeiten, um die Reinigung zu revolutionieren. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von Tineco hat jedes Modell sorgfältig entwickelt, um die Herausforderungen der Praxis zu meistern und die Benutzerzufriedenheit zu erhöhen, indem es technologische Fortschritte und wertvolles Kundenfeedback berücksichtigt hat. Im Einzelnen:

FLOOR ONE STRETCH S6: Aufbauend auf dem unglaublichen Erfolg der in den sozialen Medien verbreiteten Bodenwascher von Tineco, die gleichzeitig saugen und wischen, ist der FLOOR ONE STRETCH S6 außergewöhnlich leicht zu manövrieren. Sein um 180° kippbares Design lässt den Bodenreiniger komplett flach liegen, wodurch seine Höhe auf nur 5,1 Zoll komprimiert wird. In Verbindung mit den Mini-Hilfsrädern, die sich um 45° nach links und rechts drehen lassen, wird das Reinigen unter Möbeln, Betten oder an schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel.

PURE ONE STATION 5: Die PURE ONE STATION 5 setzt neue Maßstäbe im Bereich der Stabstaubsauger und bietet nach jeder Reinigung ein brandneues Gerät. Seine 3-in-1 Smart Station reinigt sich selbst, lädt das Gerät auf und bewahrt es für den nächsten Einsatz in einem tadellosen Zustand auf. Gepaart mit einer starken Saugleistung von 175 W ist dies ein unverzichtbares Gerät für Haushalte aller Art und Größe.

CARPET ONE Cruiser: Der CARPET ONE Cruiser wurde entwickelt, um die Tiefenreinigung von Teppichen zu einer regelmäßigen Tätigkeit im Haushalt zu machen. Er reinigt verschiedene Teppicharten effektiv in der Tiefe und saugt das Wasser kraftvoll ab, um die Trocknungszeit um 50 % oder mehr gegenüber herkömmlichen Modellen zu verkürzen. Drei Stufen der SmoothPower-Technologie, bidirektionale Hilfsräder und neu positionierte Wassertanks verringern das Gewicht des Geräts. Dadurch ist die Maschine leicht zu manövrieren, für Benutzer*innen jeden Alters und jeder Stärke geeignet und ideal für den häufigen Gebrauch.

Als führendes Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Bodenpflege sind die Smart-Modelle von Tineco mit der firmeneigenen iLoop-Technologie ausgestattet, die die Saugleistung in Echtzeit an die erkannte Verschmutzung anpasst. Dadurch wird nicht nur die Batterieleistung optimiert, sondern der Benutzer*in kann sich auch saubere Böden auf dem Displayring des Geräts anzeigen lassen, der von rot auf blau wechselt, sobald die Oberfläche sauber ist. Alle neuen Tineco-Modelle wurden auf der Grundlage von Kundenerfahrungen entwickelt und verfügen über Selbstreinigungsfunktionen, die die Wartung erheblich vereinfachen.

Tineco-Produkte sind weltweit erhältlich, in Deutschland über Amazon, den offiziellen Online-Shop von Tineco, Otto, Cyberport, QVC, Tchibo und in über 600 großen Einzelhandelsgeschäften, darunter MediaMarkt, Saturn, Expert, EP, Euronics und Edeka.

Um mehr über Tineco und das gesamte Portfolio an intelligenten Staubsaugern, Bodenreinigern, Teppichreinigern und mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte de.tineco.com.

*Quelle: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; gemessen am weltweiten Einzelhandelsumsatz im 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024; Haushalts-Nass- und Trockensauger sind definiert als Haushaltsreiniger, die sauberes Wasser (oder eine Reinigungslösung) abgeben, um Hartböden zu waschen und anschließend das Schmutzwasser und den Müll aufzusaugen; Untersuchung abgeschlossen im November 2024.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell