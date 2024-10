Tineco

Tineco präsentiert die neuesten Verbesserungen der PURE-ONE-Serie

Neuss (ots)

Tineco, Vorreiter in der Bodenpflege und bei intelligenten Haushaltsgeräten, hat seinem Portfolio zwei weitere Produkte hinzugefügt. Im PURE ONE A50S führt Tineco einen smarten Akkustaubsauger in den Markt ein. Zusätzlich veröffentlicht Tineco mit der PURE ONE STATION 5 eine Reinigungsstation, die sich speziell für Heimtierhalter*innen eignet.

PURE ONE STATION 5: Brandneu für jede Reinigung

Die PURE ONE STATION 5 vereint als 3-in-1 Reinigungsstation die Vorgänge des Aufbewahrens, Reinigen und Aufladen des Staubsaugers in einem Gerät. Der Staubbehälter hat ein Volumen von 2,5 Litern, sodass er Staub aufnehmen kann und keiner permanenten Reinigung unterzogen werden muss. Das Vollweg-Selbstreinigungssystem garantiert, dass Bürste, Rohr und Filter nach jeder Anwendung gründlich gereinigt werden. Das Gerät kommt mit einer Saugkraft von 175 W daher. So kann es Staub, Schmutz und Tierhaare schnell aufnehmen und sorgt für eine erhöhte Reinigungsleistung.

Da die Bürstenwalze 3.000 mal pro Minute rotiert, kann sie auch tiefsitzenden Schmutz mühelos entfernen. Das Dura-Cyclone-System trennt effektiv Staub und Luft voneinander und garantiert auf diese Weise den Erhalt der Saugkraft. Das integrierte ClogLess-System beschreibt die Kombination eines einzigartigen Bürstenkopfdesigns mit einem breiteren Rohr und einer großen Verbindungseinheit zwischen dem Hauptgerät des Staubsaugers und dem Staubbehälter, sodass große Abfälle problemlos aufgenommen werden können - ohne Verstopfung.

Die V-förmigen Borsten der ZeroTangle Bürste nehmen Haare, Fell, Staub und Partikel effizient auf, während das Doppelkamm-Design die Haare entwirrt und glättet, um deren Verheddern zu verhindern. Sowohl der Staubsauger als auch die Basisstation verfügen über eine 6-stufige Filter-System mit einer Effizienz von bis zu 99,99 % für Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron, was insbesondere Allergiker*innen zugutekommt.

Die PURE ONE STATION 5 ist derzeit für eine UVP von 399 Euro auf Amazon erhältlich, sowie im offiziellen Tineco Store und auf OTTO.

PURE ONE A50S: Ein Staubsauger für große Flächen

Der Akkustaubsauger PURE ONE A50S bringt eine Saugleistung von 185 W mit. Auch dieses Gerät lässt sich für 70 Minuten auf Teppichen und Hartböden verwenden. Neben den bereits vorgestellten technischen Eigenschaften verfügt der PURE ONE A50S zusätzlich über die neue 3D-Sense-Power-Bürste. Die 3D-SensePowerBrush passt die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Dank des integrierten EdgeSense-Sensors erhöht sich die Saugleistung automatisch, sobald das Gerät sich einem Rand oder einer Wand nähert. Der integrierte LightSense stellt sicher, dass keinerlei Staub übersehen wird.

Der 120°-Weitwinkelscheinwerfer macht Staubpartikel mit einer Größe von nur 0,02 mm deutlich sichtbar. Dank des 1-Liter-Staubbehälter und dem auf bis zu 180 Grad faltbaren Saugrohr reinigt der A50S effizient und lässt sich auch unter Möbeln verwenden. Ein LED-Display zeigt den Status der Reinigung in Echtzeit an. Die Wandhalterung ermöglicht das einfache Aufladen und Aufbewahren des Saugers.

Der PURE ONE A50S ist derzeit für eine UVP von 299 Euro auf Amazon erhältlich, sowie im offiziellen Tineco Store und auf OTTO.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Original-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell