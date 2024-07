Welser Profile Deutschland GmbH

Ob optimierte Trägerprofile, projektbezogene Mengen, große Spannweiten, geringer Montageaufwand oder hochwertige Materialien - wir fertigen gemäß Ihren Anforderungen Unterkonstruktionen aller Art

Welser Profile ist Global Player für Spezialprofile, Pionier in der Entwicklung, Familienunternehmen. Was 1664 als Pfannenschmiede in Ybbsitz begann, ist heute ein hochmoderner Profilierbetrieb mit über 2.400 Mitarbeitern, Technologiezentrum, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland und den USA sowie Verkaufsniederlassungen weltweit. Unsere Kernkompetenz ist das Rollformen und Weiterbearbeiten von hochwertigen Spezialprofilen, und Baugruppen aus Stahl und Nichteisenmetallen für so gut wie alle Branchen - von der Bauindustrie über Industrie-, Agrar- und Umwelttechnik bis hin zur Automobilindustrie und Lagertechnik. Unsere Profile befinden sich z.B. in jeder 4. Küche weltweit, in Personenwaggons in Florida oder im Fußballstadion von Bilbao!

Quick Facts:

Banddicken von 0,3 bis 8,2 mm

Bandbreiten bis zu 1000 mm

Profillängen bis zu 27.000 mm

Profilhöhen bis zu 320 mm

Verschiedenste Stahlgüten (hochfest, rostfrei, schmelztauchveredelt) sowie Nichteisenmetalle: z.B. Aluminium, Kupfer, Titan, Nickel u.a.

Dank der Rollprofilierung und dem eigenen Werkzeugbau können Querschnitte komplexer, Toleranzen enger und Radien minimaler ausgeführt werden als noch vor einigen Jahren - und das bei optimaler Reproduzierbarkeit. Dabei fertigen wir kundenindividuell und durch unser ausgeklügeltes Anlagenkonzept besonders wirtschaftlich. Denn verschiedenste Veredlungsprozesse können direkt in den Rollformprozess integriert werden.

Zum Unternehmen

Unternehmensgründung: 1664 ( Familienunternehmen seit 1664: ursprünglich Pfannenschmiede in Ybbsitz)

Anzahl Mitarbeiter weltweit: ca. 2.400

Produktionsstandorte: 5

Umsatz: 810 Mio. EUR (2023)

Exportanteil: rd. 80%

