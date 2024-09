Tineco

Tineco räumt mehrere Preise auf der IFA 2024 ab

Berlin (ots)

Tineco, führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, wurde auf der IFA 2024 mit mehreren renommierten Preisen im Bereich Smart-Home-Technologie ausgezeichnet.

In der Kategorie Bodenreiniger sicherte sich der FLOOR ONE STRETCH S6 im Rahmen des Global Product Technology Innovation Award 2024 den Floor Cleaning Solutions Gold Award sowie den Best of IFA 2024 von SlashGear. Mit seinem 180°-Flachdesign eignet sich der STRETCH S6 insbesondere zum Reinigen unter Möbeln und in engen Räumen. Die FlashDry-Technologie sorgt dafür, dass Böden nach der Reinigung sofort trocken sind. Der iLoop Smart Sensor passt Saugleistung und Wasserfluss automatisch an den erkannten Schmutzgrad an und sorgt so für einen gründlichen und effizienten Reinigungsvorgang.

Auch PURE ONE STATION 5 und CARPET ONE Cruiser doppelt prämiert

Die PURE ONE STATION 5 wurde in der Kategorie Staubsauger mit dem Best of ShowStoppers IFA 2024 und dem Best-Choice-Award von One Cut Reviews ausgezeichnet. Das Gerät kombiniert eine starke Saugleistung von 175 W mit einer Laufzeit von 70 Minuten und ist damit für große Haushalte geeignet. Mit einem freihändigen Selbstreinigungssystem und einer 3-in-1-Reinigungsstation bietet die PURE ONE STATION 5 ein nahtloses Benutzererlebnis. Ihre PureCyclone-Technologie und ein 6-stufiges Filtersystem sorgen für maximale Luftreinigung, während der iLoop Smart Sensor die Saugleistung basierend auf der Stauberkennung in Echtzeit anpasst.

Der Teppichreiniger CARPET ONE Cruiser erhielt den IFA Innovation Award 2024 von SlashGear und den Best of IFA 2024 von HouseDigest. Das Modell führt die 3-Level SmoothPower Technologie ein, die Bewegungen in jede Richtung ermöglicht. Die 75°C-Hochtemperatur-PowerDry-Funktion beschleunigt das Trocknen und verhindert so das Risiko von Schimmelbildung, während das FlashDry-Selbstreinigungssystem die Produktlebensdauer durch einen schnellen, effizienten Reinigungs- und Trocknungsprozess verlängert. Derzeit ist der CARPET ONE Cruiser exklusiv auf dem US-Markt erhältlich. Tineco erwägt jedoch, je nach Verbrauchernachfrage, eine zukünftige Markteinführung auf dem europäischen Markt.

Romeo Luo, General Manager der internationalen Geschäftseinheit von Tineco, kommentiert die Auszeichnungen im Rahmen der IFA wie folgt: "Der Erhalt dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen auf der IFA 2024 ist ein Beweis für Tinecos unermüdliches Engagement für Innovation und Spitzenleistung in der Smart-Home-Technologie. Unsere Flaggschiffprodukte sollen den Alltag unserer Kund*innen verbessern, indem sie intelligentere und effizientere Lösungen bieten. Wir sind unglaublich stolz darauf, in mehreren Kategorien prämiert worden zu sein. Diese Anerkennung motiviert uns, die Grenzen des Möglichen in der Smart-Home-Technologie zu erweitern."

Die IFA fand zwischen dem 06.09. 2024 und 10.09.2024 in Berlin statt.

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

