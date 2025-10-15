Sky Deutschland

Ab 7. November: "Wicked: One Wonderful Night"-Special Event mit Ariana Grande und Cynthia Erivo exklusiv mit Sky und WOW

Unterföhring (ots)

"Wicked: One Wonderful Night" ist kurz nach US-Start ab 7. November bei Sky und WOW abrufbar

Special Event mit den Oscar®-nominierten Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande sowie ihren Co-Stars

Der epische Abschluss des "Wicked"-Phänomens, "Wicked: For Good", startet am 20. November in den Kinos

Unterföhring, 15. Oktober 2025 - Die Oscar®-nominierten Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande werden ein zweistündiges "Wicked"-Spezialevent im Dolby Theatre in Los Angeles aufführen. "Wicked: One Wonderful Night" wird kurz nach US-Start ab 7. November exklusiv bei Sky und WOW abrufbar sein und feiert seine TV-Premiere am 18. November um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere.

Zur Feier des Universal Pictures-Films "Wicked: For Good", des emotionalen und epischen Abschlusses der globalen Kino-Sensation, der am 20. November in den Kinos anläuft, werden Erivo und Grande zusammen mit ihren Co-Stars und anderen Überraschungsgästen Songs aus dem ersten Film und dem kommenden Film performen.

Über "Wicked":

Der Film "Wicked", bei dem Jon M. Chu Regie geführt hat und der im November letzten Jahres in die Kinos kam, wurde zu einem internationalen Phänomen, spielte an den weltweiten Kinokassen mehr als 750 Millionen Dollar ein und wurde damit zur größten Broadway-Musical-Verfilmung aller Zeiten. Der Film wurde zum größten PVOD-Titel aller Zeiten bei Universal und auch bei Sky und WOW ein großer Erfolg.

"Wicked" wurde für 10 Academy Awards® nominiert und gewann zwei davon.

Ben Winston wird als Executive Producer fungieren von "Wicked: One Wonderful Night", mit Fulwell Entertainment als Prroductionsfirma. Raj Kapoor ist ebenfalls Executive Producer.

