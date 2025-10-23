Sky Deutschland

Sky Sport weitet das interaktive Fußball-Erlebnis aus: "My Matchday" ab sofort auch in der 2. Bundesliga

Unterföhring (ots)

Die 2. Bundesliga live mit allen Einzelspielen, der Konferenz und ab dem 24. Oktober auch mit den beliebten Funktionen von "My Matchday"

Mit "Multiview" alle parallelen Einzelspiele in voller Länge in der Mehrfachbildansicht auf einen Blick

Mit "Match-Alarm" das ausgewählte Einzelspiel live erleben, Benachrichtigungen zu wichtigen Ereignissen in den anderen Stadien erhalten und per Knopfdruck selbst entscheiden, ob man diese anschauen möchte

Unterföhring, 23. Oktober 2025 - Die Fans haben das neue Bundesliga-Erlebnis am Samstagnachmittag auf Sky Sport sehr gut angenommen: Die Einzelspiele und der neue interaktive Service "My Matchday" erreichen Woche für Woche ein Millionenpublikum am Samstagnachmittag. Ab sofort stehen sämtliche Funktionen auch am Freitagabend, Samstag- und Sonntagnachmittag bei allen Parallelspielen in der 2. Bundesliga zur Verfügung.

Dass interaktive Services die zeitgemäßge Antwort auf die Bedürfnisse der Fans sind, bestätigt auch eine Befragung von Civey im Auftrag von Sky Deutschland, die heute auf den Münchener Medientagen vorgestellt wird: 44 Prozent der Befragten freuen sich darüber, dass sie zwischen parallel stattfindenden Spielen wechseln können, 23 Prozent schätzen frei wählbare Kamera- und Tonoptionen, 22 Prozent nutzen Splitscreens für mehrere Sportereignisse auf einmal und 20 Prozent lassen sich über Pushnachrichten zu anderen Sportergebnissen eines Spieltags informieren.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: " Es freut uns sehr, dass 'My Matchday' bei unseren Zuschauern so gut ankommt. Wir sind der Überzeugung, dass wir den Fans mit diesem neuen interaktiven Service am Samstagnachmittag das zeitgemäße und individuelle Fußball-Erlebnis bieten. Deshalb ist 'My Matchday' ab sofort zusätzlich zu den Einzelspielen und der Konferenz auch in der 2. Bundesliga bei allen Parallelspielen verfügbar. Wir investieren weiter in digitale Innovationen, um unsere Rolle als führender Sport-Anbieter auszubauen."

"My Matchday" - das interaktive Bundesliga-Erlebnis

Unter dem Titel "My Matchday" stehen Fußball-Fans unter anderem die interaktiven Live-Funktionen "Match-Alarm" und "Multiview" zur Verfügung. Über die Fernbedienung gelangen die Zuschauer direkt in die interaktive Umgebung und können so ihr eigenes Bundesliga-Erlebnis gestalten.

Mehr live geht nicht: "Multiview" mit allen parallelen Spielen auf einen Blick

Mit "Multiview" bekommen die Zuschauer die parallel stattfindenden Einzelspiele am Samstag um 15:30 Uhr sowie ab sofort alle Parallelspiele der 2. Bundesliga in einer Mehrfachbildansicht präsentiert und verpassen damit kein Tor. Egal wie viele Bundesliga-Begegnungen am jeweiligen Spieltag parallel auf dem Programm stehen - hier sehen Fans immer alles auf einen Blick live. Zu hören sein wird auf dem linearen Kanal "Multiview" der Einzelspiel-Kommentar des von Sky Sport redaktionell festgelegten Topspiels.

Für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver bietet "Multiview" interaktive Möglichkeiten. So können sie etwa die Tonspur des Einzelspiels in der Mehrfachbildansicht individuell auswählen und per Knopfdruck von dieser direkt in die Vollbildansicht wechseln und wieder zurückkehren.

Immer informiert mit "Match-Alarm"

"Match-Alarm" ist die perfekte Erweiterung des Einzelspiel-Erlebnisses. Hier sind die Fans richtig, die ein ihr ausgewähltes Spiel sehen wollen, aber dennoch immer über das Geschehen auf den anderen Plätzen informiert bleiben möchten. Sie verfolgen ihr Einzelspiel und erhalten währenddessen auf dem Bildschirm Benachrichtigungen über alle wichtigen Ereignisse bei den Parallelspielen. Ob Tor, Elfmeter oder Platzverweis: auf Knopfdruck können sie sich die Szene im Vollbild umgehend anschauen - oder sich dafür entscheiden, bei ihrem Spiel zu bleiben.

Diese interaktive Funktion sind derzeit exklusiv für Kunden mit Sky Stream oder einen mit dem Internet verbundenen Sky Q Receiver verfügbar sein.

