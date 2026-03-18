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Max Giesinger live und unplugged an Bord der SEA CLOUD SPIRIT: Beliebtes Musikformat SONGS 'N' SAIL feiert Premiere im Mittelmeer

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Hamburg (ots)

Das Musikformat SONGS 'N' SAIL kommt erstmals ins Mittelmeer. Vom 22. August bis 1. September 2026 verbindet die Segelreise an Bord der SEA CLOUD SPIRIT Live-Musik mit einer Route zu den "Big Five" des westlichen Mittelmeers: Mallorca, Ibiza, Menorca, Sardinien und Korsika. Höhepunkt der Reise ist ein exklusives Unplugged-Konzert von Max Giesinger, einem der bekanntesten Popsänger Deutschlands. Weitere musikalische Programmpunkte gestalten der Singer-Songwriter Marcus Zimmermann, spanische Musiker im Naturhafen von Mahón sowie musikalische Sundowner-Sessions an Deck. Gastgeber und Moderator der Reise ist Musik- und Kreuzfahrtexperte Uwe Bahn.

Kein Konzertsaal, keine große Bühne, nur Meerluft, das Knarzen des Holzdecks und Musik unter freiem Himmel. SONG 'N' SAIL ist eine Segelreise, auf der Musik Teil des Bordlebens wird. Denn hier treten Künstler nicht nur auf - sie sind Teil des Reiseprogramms.Vom Straßenmusiker über "The Voice of Germany" und Akustik-Sets bis auf die großen Festival und Konzertbühnen - mit Hits wie "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" hat sich Max Giesinger in die erste Reihe deutschsprachiger Popmusik gespielt. An Bord können Gäste ihn hautnah und ganz persönlich erleben: Neben einer exklusiven Unplugged Show auf dem Sonnendeck, begleitet von seinem langjährigen Gitarristen Steffen Graef, spricht er mit Uwe Bahn über prägende Songs, besondere Erfolge und darüber, was hinter seiner Musik steckt.

Aber nicht nur Fans von Max Giesinger kommen bei SONGS 'N' SAIL auf ihre Kosten. Musik gibt der Reise ihren Takt: mit Songwriter Konzerten über spanische Klänge bis zu moderierten Songabenden an Deck - in mediterraner Atmosphäre und vor der Kulisse der schönsten Häfen des Mittelmeers. Das Programm:

Neben Max Giesinger begleitet der Singer Songwriter Marcus Zimmermann die Reise. Als Keyboarder und Sänger stand er jahrelang mit bekannten Acts wie Nick Carter von den Backstreet Boys, Dante Thomas sowie an der Seite von Herbert Grönemeyer auf der Bühne. Spätestens durch die TV-Show "Let the Music Play" erreichte er ein breiteres Publikum. Seine eigentliche Stärke entfaltet sich jedoch live: mit großartigen Cover-Versionen bekannter Titel und eigenen Songs.

In Mahón auf Menorca sorgen spanische Bolero-Klänge des menorquinischen Duos Bolérame mit Maria Camps und Pere Arguimbau für einen musikalischen Akzent vor eindrucksvoller Hafenkulisse. Begleitet durch kulinarische Spezialitäten aus der Region wird dieser Abend zum Genuss der Sinne.

Gastgeber und Moderator der Reise ist Uwe Bahn - Musikexperte und Radiolegende, der seit Jahrzehnten Künstler interviewt und zwanzig Jahre die Night of the Proms präsentierte. Im Rahmen musikalischer Sundowner nimmt er Gäste mit auf eine Reise durch Songs der 70er und 80er sowie moderne Klassiker des Songwritings. Dabei gibt er unterhaltsame Einblicke in ihre Entstehung und Hintergründe.

Ergänzt wird das Programm durch eine DJ Night unter freiem Himmel sowie einem Farewell-Konzert zum Ende der Reise.

Segelroute entlang der "Big Five" des Mittelmeers

Die 10-tägige Reise führt die Gäste zu den "Big Five" des westlichen Mittelmeers: Mallorca, Ibiza, Menorca, Sardinien und Korsika - fünf Inseln mit ganz eigenem Charakter. Zwischen den Inseln bleibt immer wieder Zeit, die Segel zu setzen und das Mittelmeer im ruhigen Rhythmus des Dreimasters zu erleben.

Start ist in Palma de Mallorca. Von dort geht es zunächst nach Ibiza, wo dank eines Übernachtaufenthalts Zeit für Streifzüge durch die Altstadt, Badebuchten oder einen Besuch der legendären Clubs der Insel bleibt. Auf Menorca läuft der Dreimaster in den Naturhafen von Mahón ein. Die Baleareninsel steht für entspannte Mittelmeeratmosphäre zwischen zerklüfteten Küsten und weiten Stränden. Auch hier bleibt das Schiff über Nacht. Anschließend nimmt die SEA CLOUD SPIRIT Kurs auf Sardinien mit Stopps in Alghero und Porto Cervo, Treffpunkt des internationalen Jetsets an der Costa Smeralda. Entlang der weißen Klippen Korsikas führt die Reise weiter nach Ajaccio, bevor sie schließlich im sardischen Olbia endet.

Musikreisen 2026: Kultur unter Segeln

Auch über SONGS 'N' SAIL hinaus setzt SEA CLOUD CRUISES 2026 auf Musik als inhaltlichen Schwerpunkt ausgewählter Reisen, eingebettet in Routen durch einige der reizvollsten Segelreviere Europas:

Den Auftakt bildet vom 7. bis 17. August 2026 die Steinway Musikreise "Concerts à la Carte" an Bord der SEA CLOUD II. Die Route führt von Athen Piräus nach Venedig und verbindet Stationen wie Poros auf dem Peloponnes, Milos in den Kykladen, Kefalonia, Korfu, Otranto und Korcula mit einem Sonderkonzert des Pianisten Lovre Marusic im Kroatischen Nationaltheater in Split. Mit an Bord sind die preisgekrönte Pianistin Aisa Ijiri, Nachwuchskünstler Sandro Nebieridze sowie Gerrit Glaner und Uli Gerhartz von Steinway & Sons.

Vom 13. bis 22. August 2026 folgt die Jubiläumsreise der SEA CLOUD SPIRIT von Lissabon nach Palma de Mallorca. Für das musikalische Programm sorgen hier der Pianist und Saxophonist Chris Hopkins sowie sein Duo Partner Stan Laferrière, die mit ihrem Jazzrepertoire klassische Einflüsse und improvisatorische Elemente verbinden.

Reiseinformationen SONGS 'N' SAIL

Reisezeitraum: 22.08.-01.09.2026 (10 Tage)

Segelroute: Palma de Mallorca / Mallorca - Ibiza (mit Übernachtung) - Mahón / Menorca (mit Übernachtung) - Alghero / Sardinien - Porto Cervo / Sardinien - Ajaccio / Korsika - Olbia / Sardinien

Reisepreis ab EUR EUR 7.970,- pro Person (Doppelkabine)

Familien reisen besonders attraktiv: Kinder und Jugendliche zwischen 1 und 18 Jahren reisen im Rahmen des regulären Kinder-Specials kostenfrei in der Kabine der Eltern. Mit dem Family Summer Special 2FOR1 (limitiertes Kabinenkontingent) wird in der Kinderkabine - unabhängig von der Belegung mit ein bis maximal drei Kindern - nur das erste Bett berechnet.

Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse behält sich SEA CLOUD CRUISES vor, Programmpunkte anders zu planen und auch andere Experten/Musik-Acts auf dieser Reise einzusetzen

Alle Reisen sind buchbar über die die Kreuzfahrtberatung von SEA CLOUD CRUISES (E-Mail: kreuzfahrtberatung@seacloud.com, Tel.: +49 (0)40-30 95 92-50), auf seacloud.com und in ausgewählten Reisebüros.

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