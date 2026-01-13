Sea Cloud Cruises

Privatyacht-Feeling statt Public Viewing: Fußball-Weltmeisterschaft trifft auf Sylter Party-Atmosphäre an Bord der SEA CLOUD SPIRIT

Hamburg (ots)

Experten-Talks mit Fußball-Experten Jörg Wontorra und Toni Schumacher

Entspannte Atmosphäre unter dem Motto "Sylt under Sails" im Mittelmeer

Während an Land Public Viewing die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bestimmen, genießen Gäste der Reise "Sylt under Sails" vom 29. Juni bis 7. Juli 2026 das Turnier an Bord der SEA CLOUD SPIRIT mit Gleichgesinnten unter weißen Segeln. Damit geht das Format "Sylt under Sails" nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr in die zweite Runde.

Für die sportliche Einordnung des Geschehens während der Reise stehen zwei der profiliertesten Stimmen des deutschen Fußballs: die Moderatoren- und Reporterlegende Jörg Wontorra sowie Toni Schumacher, zweimaliger Vize-Weltmeister und damit einer der erfolgreichsten Torhüter der deutschen Nationalmannschaft. In exklusiven Talkrunden analysieren sie ausgewählte Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ordnen das WM-Geschehen fundiert ein und geben persönliche Einblicke hinter die Kulissen großer Turniere. Im kleinen Kreis erleben Gäste beide Experten persönlich und aus nächster Nähe.

Nach dem Abpfiff beginnt an Bord die dritte Halbzeit. Denn unter dem Motto "Sylt under Sails" holt die Reise die Atmosphäre legendärer Sylter Partynächte an Bord. Für die Atmosphäre sorgt Peter Kliem, DJ und als ehemaliger Chef des exklusiven Promi-Clubs Rotes Kliff feste Größe der Sylter Szene. Er bringt den Sound und das Lebensgefühl der Insel auf die SEA CLOUD SPIRIT. Alle Bargetränke sind bei dieser Reise inklusive. An Land darf weiter gefeiert werden, denn neben Hafen-Stopps auf Sardinien und Menorca, genießen Gäste während der Reise durch das Mittemeer einen Aufenthalt auf Ibiza über Nacht.

Weitere Reiseinformationen:

SYLT UNDER SAILS

29.06.2026 - 07.07.2026 (8 Nächte) / SEA CLOUD SPIRIT

Reiseverlauf: Livorno/Italien - Segeltag - Alghero/Sardinien - Mahón/Menorca (über Nacht) - Ibiza/Spanien (über Nacht) - Segeltag - Málaga/Spanien

Preis pro Person ab/bis Hafen in Doppelkabine: ab 6.190 EUR

Auf dieser Reise wird kein Einzelkabinenzuschlag erhoben

Die Reise ist buchbar auf seacloud.com, bei der SEA CLOUD CRUISES Kreuzfahrtberatung (E-Mail: kreuzfahrtberatung@seacloud.com, Tel.: +49 (0)40-30 95 92-50) sowie in ausgewählten Reisebüros.

