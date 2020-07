AVM GmbH

FRITZ!OS 7.20 mit noch mehr Performance, Komfort und Sicherheit - über 100 Neuerungen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Ab heute steht das große Update FRITZ!OS 7.20 mit vielen kostenfreien, neuen Funktionen für die FRITZ!-Produkte bereit. Ein starkes WLAN Mesh, schnelle VPN-Verbindungen und eine performantere Nutzung von Netzwerkspeichern: Das große Update FRITZ!OS 7.20 hat viel Performancegewinn für die Anwender im Gepäck. Hinzu kommen neue Komfortfunktionen für das smarte Heimnetz, Telefonie und das FRITZ!Fon. Mehr Sicherheit bringt der neue Verschlüsselungsstandard WPA3. Auch die Unterstützung neuer Standards beim Telefonieren und die verschlüsselte Auflösung von Domain-Namen ("DNS over TLS") sorgen für mehr Schutz. FRITZ!OS 7.20 bringt weit über 100 Neuerungen und Verbesserungen. 20 Top-Features sind in dieser Meldung zusammengefasst. Weitere Informationen gibt es unter avm.de/fritzos-720. Der Roll-out von FRITZ!OS 7.20 startet heute mit der FRITZ!Box 7590, der FRITZ!Repeater 2400 bekommt das Update in Kürze. Weitere FRITZ!-Produkte folgen in den nächsten Wochen. Anwender erhalten das neue FRITZ!OS automatisch oder mit nur einem Klick auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.

Zur Presseinformation:

avm.de/pi-fritzos-720

Zu den Pressefotos:

avm.de/presse/pressefotos

Pressekontakt:

Urban Bastert

AVM Kommunikation

Telefon 030 39976-242

presse@avm.de

http://twitter.com/avm_presse

Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell