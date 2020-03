FRITZ!Box ist Testsieger im großen Router-Vergleich von Stiftung Warentest

AVM GmbH

Im aktuellen Router-Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 3/2020) belegt AVM mit drei FRITZ!Box-Modellen die ersten Plätze. Getestet wurden acht Router, sieben für den DSL- und einer für den Kabelanschluss. Klarer Testsieger ist die FRITZ!Box 7590 - als erster Router überhaupt erhält sie das Qualitätsurteil "sehr gut". Die FRITZ!Box 7530 und die 6591 Cable setzen sich mit der Note "gut" ebenfalls vor die Mitstreiter im Testfeld. Zusammen knüpfen die drei FRITZ!Box-Modelle an vorherige Testsiege an: Nach 2012 und 2017 ist es der dritte Dreifach-Erfolg bei der Stiftung Warentest. Alle drei FRITZ!Box-Modelle erhalten in den Kategorien Handhabung, Sicherheit und Telefonieren ein "sehr gut" und liegen deutlich vor der Konkurrenz. Die Stiftung Warentest kommt zum Fazit: "Einmal mehr liegen die Fritzboxen von AVM vorn, auch weil sie trotz großem Funktionsumfang am besten zu handhaben sind." Der ausführliche Bericht ist in der aktuellen "test"-Ausgabe und online unter www.test.de nachzulesen.

Multitalente im Heimnetz

In fünf von sechs Kategorien erhält die FRITZ!Box 7590 die Bewertung "sehr gut". Das Gesamturteil fällt mit der Note 1,5 erstmals bei einem Router-Vergleich von Stiftung Warentest "sehr gut" aus. Die FRITZ!Box 7530 erhält die Note 1,6 und das Qualitätsurteil "gut". Mit je dreimal "gut" und "sehr gut" erzielt die FRITZ!Box 7530 den zweiten Platz unter den DSL-Routern. Außerdem ist die FRITZ!Box 7530 laut Stiftung Warentest ein Stromsparer: "Die günstige FRITZ!Box braucht am wenigsten Strom. Wie der Testsieger bietet sie sehr gute Filter- und Telefonfunktionen und sehr gute Handhabung." Die FRITZ!Box 6591 Cable, der einzige Kabelrouter im Test, erhält das Qualitätsurteil "gut" und überzeugt die Stiftung Warentest "fast rundum". Nicht nur "gutes 2,4-GHz- und sehr gutes 5-GHz-WLAN" sowie die Telefonie zählen zu den Pluspunkten. Vielmehr überzeugte die ganze Feature-Palette: "Sehr vielseitig, mit vielen Anschlüssen, Mesh-WLAN- und Smart-Home-Funktionen."

